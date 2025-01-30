Вспомним дни блокады Ленинграда

Проехать по Дороге жизни до берега Ладожского озера и посетить военные мемориалы
История блокадного Ленинграда — одна из самых трагических в Великой Отечественной войне.

Дорога жизни была единственной транспортной магистралью, по которой в те годы эвакуировали мирное население, доставляли продовольствие, топливо, вооружение.

Мы посетим мемориалы, установленные вдоль дороги, и вспомним о подвигах защитников города и ленинградцев.
Вспомним дни блокады Ленинграда
Вспомним дни блокады Ленинграда
Вспомним дни блокады Ленинграда
Ближайшие даты:
30
янв1
фев2
фев3
фев5
фев6
фев8
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Памятник «Блокадная регулировщица» — на белого, «обледенелом» камне изображён горельеф регулировщицы, указывающей путь машинам во льдах
  • Цветок жизни — символ трагической судьбы детей блокадного Ленинграда
  • Восемь бетонных плит со страницами из дневника Тани Савичевой, ставшего частью свидетельств обвинения на Нюрнбергском процессе
  • Аллея из девяти сотен берёз — по числу блокадных дней
  • Памятный знак «Балтийские крылья» — основу монумента составляет врытое в землю хвостовое оперение самолёта
  • Румболовская гора — вы узнаете, что символизирует дубовый лист и лист лавра, а что — маленький чёрный жёлудь
  • Памятник полуторке — машинам, которые шли по льду Ладожского озера из Кобоны в Ленинград и обратно. Водители погибали каждый день…
  • Сохранённый участок мощённой камнем Дороги жизни
  • «Катюша» — памятник реактивной системе залпового огня
  • Мемориал «Разорванное кольцо» — две арки из железобетона, символизирующие кольцо блокады. Скульптура установлена у спуска, где заканчивалась сухопутная часть дороги и начиналась опасная ледяная трасса
  • Музей «Дорога жизни» — здание символизирует глыбу ладожского льда

В завершение у вас будет свободное время. По желанию можно устроить привал на берегу озера.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели. По запросу предоставим бустер для детей
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 400 ₽ за взрослого (есть льготные билеты). Посещение по желанию и по согласованию со всеми членами группы
  • Если группа не набралась, вы можете доплатить необходимый минимум и отправиться на экскурсию вашей компанией — детали уточняйте в переписке к заказу
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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