История блокадного Ленинграда — одна из самых трагических в Великой Отечественной войне.
Дорога жизни была единственной транспортной магистралью, по которой в те годы эвакуировали мирное население, доставляли продовольствие, топливо, вооружение.
Мы посетим мемориалы, установленные вдоль дороги, и вспомним о подвигах защитников города и ленинградцев.
Дорога жизни была единственной транспортной магистралью, по которой в те годы эвакуировали мирное население, доставляли продовольствие, топливо, вооружение.
Мы посетим мемориалы, установленные вдоль дороги, и вспомним о подвигах защитников города и ленинградцев.
Описание экскурсии
- Памятник «Блокадная регулировщица» — на белого, «обледенелом» камне изображён горельеф регулировщицы, указывающей путь машинам во льдах
- Цветок жизни — символ трагической судьбы детей блокадного Ленинграда
- Восемь бетонных плит со страницами из дневника Тани Савичевой, ставшего частью свидетельств обвинения на Нюрнбергском процессе
- Аллея из девяти сотен берёз — по числу блокадных дней
- Памятный знак «Балтийские крылья» — основу монумента составляет врытое в землю хвостовое оперение самолёта
- Румболовская гора — вы узнаете, что символизирует дубовый лист и лист лавра, а что — маленький чёрный жёлудь
- Памятник полуторке — машинам, которые шли по льду Ладожского озера из Кобоны в Ленинград и обратно. Водители погибали каждый день…
- Сохранённый участок мощённой камнем Дороги жизни
- «Катюша» — памятник реактивной системе залпового огня
- Мемориал «Разорванное кольцо» — две арки из железобетона, символизирующие кольцо блокады. Скульптура установлена у спуска, где заканчивалась сухопутная часть дороги и начиналась опасная ледяная трасса
- Музей «Дорога жизни» — здание символизирует глыбу ладожского льда
В завершение у вас будет свободное время. По желанию можно устроить привал на берегу озера.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5 или машине аналогичной модели. По запросу предоставим бустер для детей
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 400 ₽ за взрослого (есть льготные билеты). Посещение по желанию и по согласованию со всеми членами группы
- Если группа не набралась, вы можете доплатить необходимый минимум и отправиться на экскурсию вашей компанией — детали уточняйте в переписке к заказу
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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