Петербург по праву считается столицей ⭐️ русского рока. Здесь родились
Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, зародились такие
культовые группы, как "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Пикник", "Алиса",
"Поп-Механика" и многие другие, уже давно прочно вошедшие в
современную музыкальную культуру.
Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу того времени, ощутить его
бунтарский дух, познакомиться с бытом и реалиями представителей
ленинградского андеграунда 80-х годов, посетить легендарные места: от
"Эльфийского садика" и "Ленинградского Рок-клуба", до знаменитого кафе
“Сайгон”.
Где находится единственная в мире вертикальная улица? Почему Рок-н-
Ролл в Советском Союзе слушали "на костях"? Где Виктор Цой и Борис
Гребенщиков любили выпить 🍹 кофе и не только? На эти и многие другие
вопросы вы получите ответы в ходе экскурсии 🧭 «Ленинградский Рок-н-
Ролл».