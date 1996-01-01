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Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)

4.7
36 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы познакомитесь с местами, где зарождался ленинградский рок-н-ролл; узнаете, как появились группы «Кино», «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «Пикник» и другие.

Опытный гид и участник всех событий расскажет, где собирались Виктор Цой и Борис Гребенщиков, Константин Кинчев и Майк Науменко.

Вы побываете в легендарном рок-клубе «Сайгон», посетите «Эльфийский садик» и «Ленинградский Рок-клуб».

Почувствуйте дух андеграунда Ленинграда и атмосферу бунтарских 80-х годов!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)

Что вы увидите

  • «Ленинградский рок-клуб»
  • Рок-клуб «Сайгон»
  • «Эльфийский садик»
Петербург по праву считается столицей ⭐️ русского рока. Здесь родились
Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, зародились такие
культовые группы, как "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Пикник", "Алиса",
"Поп-Механика" и многие другие, уже давно прочно вошедшие в
современную музыкальную культуру.
Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу того времени, ощутить его
бунтарский дух, познакомиться с бытом и реалиями представителей
ленинградского андеграунда 80-х годов, посетить легендарные места: от
"Эльфийского садика" и "Ленинградского Рок-клуба", до знаменитого кафе
“Сайгон”.
Где находится единственная в мире вертикальная улица? Почему Рок-н-
Ролл в Советском Союзе слушали "на костях"? Где Виктор Цой и Борис
Гребенщиков любили выпить 🍹 кофе и не только? На эти и многие другие
вопросы вы получите ответы в ходе экскурсии 🧭 «Ленинградский Рок-н-
Ролл».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)
Ленинградский рок-н-ролл (индивидуальная пешеходная)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ползком П.
Ползком П.
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36 отзывов оставили туристы

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