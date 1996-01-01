Петербург по праву считается столицей ⭐️ русского рока. Здесь родились

Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, зародились такие

культовые группы, как "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Пикник", "Алиса",

"Поп-Механика" и многие другие, уже давно прочно вошедшие в

современную музыкальную культуру.

Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу того времени, ощутить его

бунтарский дух, познакомиться с бытом и реалиями представителей

ленинградского андеграунда 80-х годов, посетить легендарные места: от

"Эльфийского садика" и "Ленинградского Рок-клуба", до знаменитого кафе

“Сайгон”.

Где находится единственная в мире вертикальная улица? Почему Рок-н-

Ролл в Советском Союзе слушали "на костях"? Где Виктор Цой и Борис

Гребенщиков любили выпить 🍹 кофе и не только? На эти и многие другие

вопросы вы получите ответы в ходе экскурсии 🧭 «Ленинградский Рок-н-

Ролл».