Рок экскурсии

Найдено 25 экскурсий в категории «Рок экскурсии» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Легенды ленинградского рока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Легенды ленинградского рока
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Начало: В районе станции метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Рок-н-ролл на Петроградской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
93 отзыва
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
9 июня в 19:00
19 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490 за человека
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
43 отзыва
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Неформальный Петербург
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
376 отзывов
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500 за человека
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
Начало: У метро Владимирская
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 600 за человека
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Познакомиться с историей андеграунда в Северной столице, посетив знаковые места вместе с байкерами
Начало: У станции метро Невский проспект
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за человека
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000 за человека
Прогулка-экскурсия по Петроградской: от Роскоши до Андеграунда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прогулка-экскурсия по Петроградской: от Роскоши до Андеграунда
Начало: Метро Петроградская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 15 чел.
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
13 отзывов
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500 за человека
Бунтарский Петербург: город против системы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
144 отзыва
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800 за человека
В гости к художнику Виктору Тихомирову
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
В гости к художнику Виктору Тихомирову
Душевно побеседовать об увлечениях, текущих проектах и творческих планах за чашкой чая
Начало: Возле Спаса на Крови
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
9 500 за всё до 10 чел.
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Авторская обзорная прогулка по району, откуда берёт начало сам Петербург
Начало: у метро «Горьковская»
2 000 за человека
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
2 отзыва
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 20.30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 450 за человека
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Начало: Лиговский проспект, 53
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    «Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
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    столько всего нового, а ещё посетили места, где не были раньше даже коренные жители! Соревновательный момент тоже вовлекал всё больше и больше, и мне кажется, если до данной экскурсии не являлся поклонником рока, то гарантированно им станешь! Виталий, спасибо за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем, однозначно не пожалеете!

    4 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,
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    Павлова и Чаплин, Маяковский, Колизей, милые котики и диковинные человечки, Алиса, Горшок, клуб 27 и много-много других персонажей оживают на стенах дворов. Никогда бы столько не увидели и не узнали за два часа. Это как раз то, чего мы ожидали, без лишнего академизма, весело, интересно, необычно и разнообразно. Спасибо Татьяне, и спасибо всем тем людям, которые делают такую красоту, радуя и удивляя.

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Уникальная экскурсия для всех любителей культового фильма! На автомобиле есть возможность посетить многие интересные места в разных частях города -
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    от застывшего в прошлом Сенного рынка до Смоленского Лютеранского кладбища. Много занимательных фактов, музыкальное погружение и даже тот самый свитер! Однозначная рекомендация!

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
    Обязательно включить каждому в программу знакомства и изучения Санкт-Петербурга. Татьяна очень позитивный и приятный человек. Спасибо Татьяне огромное и удачи, желаю поделиться стрит-артом Питера с большим количеством людей.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Креативный Петербург на Мини Купере
    Нам все понравилось
  • Ж
    Жанна
    31 мая 2024
    Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
    Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на мотоцикле -это не просто поездка, это полёт. Особенно красив закат с розовыми облаками над Невой. Великолепно!
    Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка наЗамечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
    Александр - большой знаток не только всего по теме экскурсии, но и истории в целом, в том числе и Петербурга)
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    На каждом углу мы узнавали байки и слышали смешные стишки - о памятниках, мостах, заведениях и т. д. Очень рекомендуем тем, кто хочет выйти за границы туристического Питера.

  • М
    Милена
    30 мая 2024
    Легенды ленинградского рока
    Это было просто потресающи экскурсия очень очень очень сильно мне понравилась.
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
    Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рок экскурсии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
  2. Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
  3. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
  4. Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
  5. Креативный Петербург на Мини Купере
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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