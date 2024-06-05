1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды ленинградского рока
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Начало: В районе станции метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
9 июня в 19:00
19 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Всё это рок-н-ролл»: бодрая экскурсия-квиз
Пройти по местам ленинградского андеграунда и угадать культовые рок-мелодии
Начало: В районе станции метро Владимирская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
Начало: У метро Владимирская
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Познакомиться с историей андеграунда в Северной столице, посетив знаковые места вместе с байкерами
Начало: У станции метро Невский проспект
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-экскурсия по Петроградской: от Роскоши до Андеграунда
Начало: Метро Петроградская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
4 часа
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
Начало: В районе площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
4 авг в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к художнику Виктору Тихомирову
Душевно побеседовать об увлечениях, текущих проектах и творческих планах за чашкой чая
Начало: Возле Спаса на Крови
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
9 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Авторская обзорная прогулка по району, откуда берёт начало сам Петербург
Начало: у метро «Горьковская»
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 20.30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 450₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Креативный Петербург на Мини Купере
Начало: Лиговский проспект, 53
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Необычная, увлекательная и познавательная прогулка. Татьяна прекрасный рассказчик и очень милая приятная девушка. Нам очень понравилась экскурсия. Локации о которых может знать только петербуржец, любящий свой город.
- ЕЕлена4 июня 20244 июня были на экскурсии! Остались в восторге! Демократично, динамично, интересно! Виталий покорил нас! Проходя по знакомым улочкам, мы узнали
- ЕЕкатерина4 июня 2024Мы увидели нетривиальный Питер, тихий и спокойный, живущий своей тайной жизнью. С Татьяной весело и легко, поболтали обо всём. Бродский, Ахматова,
- ДДарья3 июня 2024Уникальная экскурсия для всех любителей культового фильма! На автомобиле есть возможность посетить многие интересные места в разных частях города -
- ВВадим3 июня 2024Обязательно включить каждому в программу знакомства и изучения Санкт-Петербурга. Татьяна очень позитивный и приятный человек. Спасибо Татьяне огромное и удачи, желаю поделиться стрит-артом Питера с большим количеством людей.
- ННаталья3 июня 2024Нам все понравилось
- ЖЖанна31 мая 2024Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на мотоцикле -это не просто поездка, это полёт. Особенно красив закат с розовыми облаками над Невой. Великолепно!
- ААнастасия30 мая 2024Александр - большой знаток не только всего по теме экскурсии, но и истории в целом, в том числе и Петербурга)
- ММилена30 мая 2024Это было просто потресающи экскурсия очень очень очень сильно мне понравилась.
- ВВладимир30 мая 2024Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рок экскурсии»
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