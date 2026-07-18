Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Прогулка по культовым местам Ленинграда 70-80х, где встречались неформалы. Узнайте о русском роке, моде и субкультурах того времени
Экскурсия по Ленинграду 70-80х предлагает уникальную возможность окунуться в мир неформалов. Пройдитесь по местам, где зарождались субкультуры, и узнайте о жизни хиппи, панков и фарцовщиков. Вас ждут истории о русском читать дальшеуменьшить
роке, моде и сленге того времени.
В программе посещение культовых заведений, таких как Сайгон и Казань, а также прогулка по знаковым дворам и скверам. Это шанс увидеть город с другой стороны и понять, как формировалась молодежная культура
Лучше всего посещать экскурсию «Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х» в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега, но это не помешает насладиться уникальной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сайгон
Казань
Лягушатник
Галера
Теплая труба
Гастрит
Рок Клуб
Эльфийский сад
Описание экскурсии
Ленинградский андеграунд
Я объясню, почему первыми неформалами были все-таки хиппи. Хипповский сленг как предтеча современного: олдовый пипл, система, вписка, аскать, телега, свинтить — вы будете «в теме». Поговорим и о героях «экономического протеста» — фарцовщиках. Вспомним, сколько стоили джинсы «Монтана» в 1981 году. Кроме того, вы узнаете, кто такие «пурукумщики» и как появилось слово «лох». И да, панки — вовсе не шпана!
Другой центр и мосты в прошлое
«Она берет мне кофе в „Сайгоне“ и ей все равно, что будет со мной»… Гуляя по современному Петербургу, почти невозможно угадать в нынешних заведениях места, ставшие культовыми в 70-80-е. Тем более догадаться, в каких скверах и дворах зарождались и распространялись молодежные субкультуры. На прогулке я раскрою эти знаковые уголки города. В нашей программе — тот самый Сайгон и Казань, Лягушатник, Галера и Теплая труба, Гастрит, Рок Клуб, Эльфийский сад и это еще не все!
Организационные детали
На прогулке вам понадобится только пытливый ум и открытое сердце!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2412 туристов
Провожу кулинарно-просветительские, рок-н-ролльно-исторические, мистические и романтические экскурсии в формате дружеской прогулки по Санкт-Петербургу — Петрограду — Ленинграду.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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Татьяна
Отличная экскурсия! Все на 5, как всегда!
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Валерия
Хотели бы сердечно поблагодарить Александра за такую прекрасную прогулку от души! Во-первых, хотели бы отметить, что Александр пошел на встречу и предложил варианты,когда оказалось,что у него весь день расписан, и это читать дальшеуменьшить
огромный плюс, и за это отдельное спасибо. Во-вторых, Александр пунктуален,вежлив и хорошо образован. И самое кайфовоеее, что с Александром Вы весело и непринужденно пройдете по знаковым местечкам, он с юмором ответит на все Ваши вопросы, время пролетело незаметно,и осталось приятное и теплое чувство в душе после беседы, заряд положительных эмоций, и даже если Вы далеки от всей этой темы, Вам все равно будет интересно, а в конце - сюрприз ☺️🥳
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Татьяна
Отлично, интересно, познавательно
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В
Владислав
Александр провел прекрасную экскурсию Все детали очень продуманы - маршрут, смысловые точки, подача - все понравилось! Рекомендую!
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Валерия
Помимо того, что Александр отличный рассказчик, он еще и харизматичный, колоритный дядька, такому сразу веришь. Четырех часовая экскурсия - как дружеская посиделка на кухне. Спасибо, было очень увлекательно!
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Александр
Прекрасно провели время с интересным собеседником 2 день подряд, погрузившись в атмосферу 70-80х годов Ленинграда, узнали, как появились и чем жили в городе хиппи, панки, первые рок-музыканты, фарца и лохи. читать дальшеуменьшить
Александр, погрузившись в воспоминания собственной юности, провел нас по значимым злачным местам тусовок этой публики с их музыкальными, алкогольными, литературными и пр атрибутами. Полагаю, что особенно экскурсия будет интересна людям 50+60+, кто в активной молодости застал это время, м. б. и молодежи. Нам понравилось. Не успели в музей русского рока, ну да ладно, на следующий день зашли самостоятельно, пообщались с его основателем Владимиром. 5 звезд однозначно.
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