Лучше всего посещать экскурсию «Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х» в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега, но это не помешает насладиться уникальной атмосферой города.

Экскурсия по Ленинграду 70-80х предлагает уникальную возможность окунуться в мир неформалов. Пройдитесь по местам, где зарождались субкультуры, и узнайте о жизни хиппи, панков и фарцовщиков. Вас ждут истории о русском

роке, моде и сленге того времени. В программе посещение культовых заведений, таких как Сайгон и Казань, а также прогулка по знаковым дворам и скверам. Это шанс увидеть город с другой стороны и понять, как формировалась молодежная культура

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ленинградский андеграунд

Я объясню, почему первыми неформалами были все-таки хиппи. Хипповский сленг как предтеча современного: олдовый пипл, система, вписка, аскать, телега, свинтить — вы будете «в теме». Поговорим и о героях «экономического протеста» — фарцовщиках. Вспомним, сколько стоили джинсы «Монтана» в 1981 году. Кроме того, вы узнаете, кто такие «пурукумщики» и как появилось слово «лох». И да, панки — вовсе не шпана!

Другой центр и мосты в прошлое

«Она берет мне кофе в „Сайгоне“ и ей все равно, что будет со мной»… Гуляя по современному Петербургу, почти невозможно угадать в нынешних заведениях места, ставшие культовыми в 70-80-е. Тем более догадаться, в каких скверах и дворах зарождались и распространялись молодежные субкультуры. На прогулке я раскрою эти знаковые уголки города. В нашей программе — тот самый Сайгон и Казань, Лягушатник, Галера и Теплая труба, Гастрит, Рок Клуб, Эльфийский сад и это еще не все!

Организационные детали

На прогулке вам понадобится только пытливый ум и открытое сердце!