Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х

Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города

Вы пройдете по местам, где встречались и «тусовались» неформалы в советское время.

Я покажу ставшие культовыми заведения, скверы, дворы и дома.

Расскажу истории о тех днях, свидетелем и участником которых был сам.

Поговорим о русском роке, моде и «прикидах», сленге, поэзии, литературе, живописи, приколах и шутках, фальшивой икре, королях и капусте — обо всем самом интересном!
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х

Что вас ожидает

Ленинградский андеграунд

Я объясню, почему первыми неформалами были все-таки хиппи. Хипповский сленг как предтеча современного: олдовый пипл, система, вписка, аскать, телега, свинтить — вы будете «в теме». Поговорим и о героях «экономического протеста» — фарцовщиках. Вспомним, сколько стоили джинсы «Монтана» в 1981 году. Кроме того, вы узнаете, кто такие «пурукумщики» и как появилось слово «лох». И да, панки — вовсе не шпана.

Другой центр и мосты в прошлое

«Она берет мне кофе в „Сайгоне“ и ей все равно, что будет со мной»… Гуляя по современному Петербургу, почти невозможно угадать в нынешних заведениях места, ставшие культовыми в 70-80-е. Тем более догадаться, в каких скверах и дворах зарождались и распространялись молодежные субкультуры. На прогулке я раскрою эти знаковые уголки города. В нашей программе — тот самый Сайгон и Казань, Лягушатник, Галера и Теплая труба, Гастрит, Рок Клуб, Эльфийский сад и это еще не все.

Организационные детали

На прогулке вам понадобится только пытливый ум и открытое сердце.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр и Дмитрий
Александр и Дмитрий
Как знатоки-любители более 10 лет занимаемся экскурсионной деятельностью. Неформальный Ленинград 1970-1990 годов, кулинария и зафасадная история города на Неве — основные темы наших экскурсий. Все экскурсии пешие, проходят по нетипичным маршрутам в формате дружеской прогулки с сюрпризами.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
На этой самостоятельной экскурсии, вы узнаете, как Адмиралтейская верфь оказалась сердцем города вопреки...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Авторская экскурсия Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург
Индивидуальная экскурсия
4.7
13
6 000
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург
В ходе авторской экскурсии Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург вы побываете в культовых местах...
по договоренности
Иммерсивная прогулка со Смертью по центру Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
4
1ч 30м
12 000
за 1-18 чел.
Иммерсивная прогулка со Смертью по центру Петербурга
Открыть таинственную грань города в компании потусторонних сил — театрализованное приключение
Четыре эпохи Васильевского острова
Индивидуальная экскурсия
5
7
3ч 30м
6 500
за 1-4 чел.
Четыре эпохи Васильевского острова
Понять, в чем самобытность знаменитого петербургского района, и открыть неизведанные ракурсы города
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
4.9
12
900
за 1 чел.
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
Переместиться в прошлое и взглянуть на город глазами князей, поэтов и гвардейцев начала 20 века
в субботу и воскресенье в 16:00
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
Вы можете выбрать любое удобное время
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
Ежедневно, круглосуточно
Аудиоэкскурсия "Многоликий Петербург"
Индивидуальная экскурсия
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Многоликий Петербург"
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города...
Вы можете выбрать любое удобное время
Блокадный Ленинград
3.9
50
900
за 1 чел.
Блокадный Ленинград
Блокада Ленинграда - самое тяжелое время из жизни города
Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
2 800
за 1 чел.
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон...
Пн, ср, пт, вск в 6:00
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция» : реки, каналы и мосты
4.4
1860
1ч 15м
600
за 1 чел.
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция» : реки, каналы и мосты
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Индивидуальная экскурсия
5
170
2 500
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей

Александр и Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Индивидуальная экскурсия
5
95
3500
3 150
за 1-10 чел.
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
Хулиганы Петроградской стороны
Индивидуальная экскурсия
5
110
3500
3 150
за 1-10 чел.
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
Площадь Вселенной — Сенная
Индивидуальная экскурсия
5
3
3500
3 150
за 1-6 чел.
Площадь Вселенной — Сенная
Раскрыть секреты зафасадного уголка блистательного Санкт-Петербурга
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺