Что вас ожидает

Ленинградский андеграунд

Я объясню, почему первыми неформалами были все-таки хиппи. Хипповский сленг как предтеча современного: олдовый пипл, система, вписка, аскать, телега, свинтить — вы будете «в теме». Поговорим и о героях «экономического протеста» — фарцовщиках. Вспомним, сколько стоили джинсы «Монтана» в 1981 году. Кроме того, вы узнаете, кто такие «пурукумщики» и как появилось слово «лох». И да, панки — вовсе не шпана.

Другой центр и мосты в прошлое

«Она берет мне кофе в „Сайгоне“ и ей все равно, что будет со мной»… Гуляя по современному Петербургу, почти невозможно угадать в нынешних заведениях места, ставшие культовыми в 70-80-е. Тем более догадаться, в каких скверах и дворах зарождались и распространялись молодежные субкультуры. На прогулке я раскрою эти знаковые уголки города. В нашей программе — тот самый Сайгон и Казань, Лягушатник, Галера и Теплая труба, Гастрит, Рок Клуб, Эльфийский сад и это еще не все.

Организационные детали

На прогулке вам понадобится только пытливый ум и открытое сердце.