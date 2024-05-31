На мотоциклах Harley Davidson мы отправимся в культовые места, связанные с андеграундом и рок-музыкой в Ленинграде и Санкт-Петербурге. На этой экскурсии вы почувствуете себя рокерами в двойном формате: прокатитесь вместе с настоящими байкерами и узнаете много нового из истории рок-музыки в нашей стране.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш рок-маршрут

Улица Джона Леннона

Ленинградский рок-клуб

TaM-tAm — бывший клуб на Васильевском острове

Камчатка — ныне действующая рок-площадка

Мы проедем по Невскому проспекту, побываем в Центральном и Адмиралтейском районах, на Васильевском острове и на Петроградской стороне, пересечём несколько раз Неву и увидим весь центр города и мосты.

Погружение в рок-прошлое Петербурга

Вы узнаете много интересных фактов и историй из рок-жизни города от участников событий, которые происходили когда-то в Ленинграде. Мы погрузим вас 60–90-е годы, обсудим:

Что привело к росту неформальной культуры здесь

Как и почему рок-музыка была запрещена, а потом разрешена

Как проходили подпольные концерты и фестивали Ленинградского рок-клуба

Что такое «климат» и «замок», «труба» и «треугольник»

Почему именно на «ЛенРокКлуб» ориентировалась вся рок-тусовка

И многое другое

Организационные детали