Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах

Познакомиться с историей андеграунда в Северной столице, посетив знаковые места вместе с байкерами
На мотоциклах Harley Davidson мы отправимся в культовые места, связанные с андеграундом и рок-музыкой в Ленинграде и Санкт-Петербурге.

На этой экскурсии вы почувствуете себя рокерами в двойном формате: прокатитесь вместе с настоящими байкерами и узнаете много нового из истории рок-музыки в нашей стране.
5
1 отзыв
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш рок-маршрут

  • Улица Джона Леннона
  • Ленинградский рок-клуб
  • TaM-tAm — бывший клуб на Васильевском острове
  • Камчатка — ныне действующая рок-площадка

Мы проедем по Невскому проспекту, побываем в Центральном и Адмиралтейском районах, на Васильевском острове и на Петроградской стороне, пересечём несколько раз Неву и увидим весь центр города и мосты.

Погружение в рок-прошлое Петербурга

Вы узнаете много интересных фактов и историй из рок-жизни города от участников событий, которые происходили когда-то в Ленинграде. Мы погрузим вас 60–90-е годы, обсудим:

  • Что привело к росту неформальной культуры здесь
  • Как и почему рок-музыка была запрещена, а потом разрешена
  • Как проходили подпольные концерты и фестивали Ленинградского рок-клуба
  • Что такое «климат» и «замок», «труба» и «треугольник»
  • Почему именно на «ЛенРокКлуб» ориентировалась вся рок-тусовка
  • И многое другое

Организационные детали

  • Ограничение веса участника — 110 кг, при этом, если вес пассажира от 99 до 110 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
  • Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%.
  • Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
  • Мотоциклетный шлем выдаём
  • Место для сумок или небольших рюкзаков есть
  • В дождь не катаем, переносим или отменяем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-байкер из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6 000 ₽
Дети до 16 лет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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31 мая 2024
Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на мотоцикле -это не просто поездка, это полёт. Особенно красив закат с розовыми облаками над Невой. Великолепно!
Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка наЗамечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на

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