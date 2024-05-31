На мотоциклах Harley Davidson мы отправимся в культовые места, связанные с андеграундом и рок-музыкой в Ленинграде и Санкт-Петербурге.
На этой экскурсии вы почувствуете себя рокерами в двойном формате: прокатитесь вместе с настоящими байкерами и узнаете много нового из истории рок-музыки в нашей стране.
На этой экскурсии вы почувствуете себя рокерами в двойном формате: прокатитесь вместе с настоящими байкерами и узнаете много нового из истории рок-музыки в нашей стране.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш рок-маршрут
- Улица Джона Леннона
- Ленинградский рок-клуб
- TaM-tAm — бывший клуб на Васильевском острове
- Камчатка — ныне действующая рок-площадка
Мы проедем по Невскому проспекту, побываем в Центральном и Адмиралтейском районах, на Васильевском острове и на Петроградской стороне, пересечём несколько раз Неву и увидим весь центр города и мосты.
Погружение в рок-прошлое Петербурга
Вы узнаете много интересных фактов и историй из рок-жизни города от участников событий, которые происходили когда-то в Ленинграде. Мы погрузим вас 60–90-е годы, обсудим:
- Что привело к росту неформальной культуры здесь
- Как и почему рок-музыка была запрещена, а потом разрешена
- Как проходили подпольные концерты и фестивали Ленинградского рок-клуба
- Что такое «климат» и «замок», «труба» и «треугольник»
- Почему именно на «ЛенРокКлуб» ориентировалась вся рок-тусовка
- И многое другое
Организационные детали
- Ограничение веса участника — 110 кг, при этом, если вес пассажира от 99 до 110 кг, +1000 руб. к стоимости поездки
- Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%.
- Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
- Мотоциклетный шлем выдаём
- Место для сумок или небольших рюкзаков есть
- В дождь не катаем, переносим или отменяем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-байкер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6 000 ₽
|Дети до 16 лет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 901 туриста
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
31 мая 2024
Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на мотоцикле -это не просто поездка, это полёт. Особенно красив закат с розовыми облаками над Невой. Великолепно!
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