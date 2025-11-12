На нашей экскурсии в Эрмитаж вы узнаете о любимых брендах правителей Российской империи, доступных нам сегодня! Нас ждёт увлекательное путешествие по предпочтениям в международном шопинге от Елизаветы Петровны до Николая II. Присоединяйтесь и погрузитесь в тайны императорских семей!
Время начала: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Описание экскурсииИмператоры России. Когда мы слышим это словосочетание, то представляем персонажей учебников истории, кинофильмов или романов. Казалось бы, максимально далёкие от сегодняшнего дня люди, не имеющие ничего общего с нашей повседневной жизнью. А вот и нет! На нашей экскурсии вы узнаете о любимых брендах правителей Российской империи, доступных нам сегодня! Марки сухих, десертных и шампанских вин, фарфоровой посуды, парфюмерии и автомобилей – какие из многообразных торговых марок попадали к российским правителям и какие истории с этими марками связаны. Нас ждёт увлекательное путешествие по предпочтениям в международном шопинге от Елизаветы Петровны до Николая II.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы и жилые покои Зимнего Дворца
- Экспозиция Эрмитажа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет
Место начала и завершения?
У Иорданской лестницы Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
