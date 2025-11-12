Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На нашей экскурсии в Эрмитаж вы узнаете о любимых брендах правителей Российской империи, доступных нам сегодня! Нас ждёт увлекательное путешествие по предпочтениям в международном шопинге от Елизаветы Петровны до Николая II. Присоединяйтесь и погрузитесь в тайны императорских семей!

Михаил Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком 4800 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

Описание экскурсии Императоры России. Когда мы слышим это словосочетание, то представляем персонажей учебников истории, кинофильмов или романов. Казалось бы, максимально далёкие от сегодняшнего дня люди, не имеющие ничего общего с нашей повседневной жизнью. А вот и нет! На нашей экскурсии вы узнаете о любимых брендах правителей Российской империи, доступных нам сегодня! Марки сухих, десертных и шампанских вин, фарфоровой посуды, парфюмерии и автомобилей – какие из многообразных торговых марок попадали к российским правителям и какие истории с этими марками связаны. Нас ждёт увлекательное путешествие по предпочтениям в международном шопинге от Елизаветы Петровны до Николая II.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату