Вы познакомитесь с историей старейшей киностудии страны, её значимыми вехами и легендарными фильмами, которые стали культурным достоянием.
Описание экскурсииРождение фильма: экскурсия в сердце киностудии • Вы пройдёте по помещениям старейшей киностудии страны: посетите гараж, где представлена действующая ретротехника, участвовавшая в съёмках. И узнаете, как эта техника использовалась для создания ярких и запоминающихся сцен.
- Изучите коллекцию костюмов из легендарных фильмов, ощутите атмосферу эпохи и поймёте, какую роль играют детали в создании образов персонажей.
- Заглянете в съёмочный павильон, чтобы посмотреть, как организована работа съёмочной группы, какие технологии используются и как выглядит процесс создания сцены изнутри.
- Поймёте, как слова на бумаге превращаются в движущиеся образы на экране, увидите монтажное оборудование и выясните, как связаны монтаж и магия кино.
- Услуги гида
- Личные расходы
Место встречи: пр. Каменноостровский, 10
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
