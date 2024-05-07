1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
Завтра в 15:00
25 июня в 13:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
«Какой развлекательный сад был на месте киностудии «Ленфильм» и при чём здесь аквариум»
Завтра в 08:00
25 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
Погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны и кинематограф того времени, решая задания
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
«Приглашаем детей от 7 лет принять участие в квесте, который мы проводим в декорациях площадки «Пропавшие в кинохронике» (киностудия «Ленфильм»)»
26 июня в 10:00
29 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 мая 2024Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
- ООльга22 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!
- ЖЖанна10 сентября 2023Очень интересная экскурсия, спасибо Лилие за маленькое путешествие по Петроградке.
- ЕЕкатерина1 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, как поклонницы советского кино, и
- ООксана1 августа 2023Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь, живую, настоящую, с её
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Киностудии»
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