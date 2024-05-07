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вообще истории кино, и регулярного участника квизов по сов. кино - просто подарок! Очень понравилось, как построена экскурсия - в интерактивной форме, с разгадыванием заданий. Всегда люблю такой формат больше стандартных экскурсий. Получилось погружение в прошлое в союзе с настоящим. Родителей и сокомандников по квизам по советским фильмам точно надо сюда вести!