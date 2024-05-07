Киностудии – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Киностудии» в Санкт-Петербурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликая Петроградская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
Завтра в 15:00
25 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
«Какой развлекательный сад был на месте киностудии «Ленфильм» и при чём здесь аквариум»
Завтра в 08:00
25 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
Квест
1 час
Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
Погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны и кинематограф того времени, решая задания
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
«Приглашаем детей от 7 лет принять участие в квесте, который мы проводим в декорациях площадки «Пропавшие в кинохронике» (киностудия «Ленфильм»)»
26 июня в 10:00
29 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Многоликая Петроградская сторона
    Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
    читать дальше

    эпох. Были только своей компанией, поэтому было максимально комфортно. Всё, о чем Лилия рассказывала, слышно и видно было. Спасибо Лилии! По возможности снова воспользуемся услугами Лилии!

  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!
  • Ж
    Жанна
    10 сентября 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    Очень интересная экскурсия, спасибо Лилие за маленькое путешествие по Петроградке.
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2023
    Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
    Очень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, как поклонницы советского кино, и
    читать дальше

    вообще истории кино, и регулярного участника квизов по сов. кино - просто подарок! Очень понравилось, как построена экскурсия - в интерактивной форме, с разгадыванием заданий. Всегда люблю такой формат больше стандартных экскурсий. Получилось погружение в прошлое в союзе с настоящим. Родителей и сокомандников по квизам по советским фильмам точно надо сюда вести!

    Очень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, какОчень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, какОчень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, какОчень понравилась экскурсия. Искала что-то необычное, и тут - экскурсия вокруг Ленфильма - для меня, как
  • О
    Оксана
    1 августа 2023
    Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
    Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь, живую, настоящую, с её
    читать дальше

    страстями. В жизнь людей, моих современников, которых мы видели на экране. И это случилось. Благодарю Виталия, за интересную экскурсию! Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение. Однозначно, рекомендую!

    Для меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизньДля меня, человека, который первый раз в Санкт-Петербурге важно почувствовать город. Его атмосферу, окунуться в жизнь

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Киностудии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликая Петроградская сторона
  2. Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
  3. Детский квест по инсталляции «Пропавшие в кинохронике» от Ленфильма
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Зимний дворец
  9. Петропавловская крепость
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Киностудии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Киностудии», 19 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам