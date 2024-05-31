Экскурсии на Ленфильм

Найдено 5 экскурсий в категории «Ленфильм» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
Многоликая Петроградская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850 за всё до 6 чел.
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Билеты
30 минут
2 отзыва
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Познакомиться с городом, совершив путешествие с помощью VR-шлема
Начало: На киностудии «Ленфильм»
9 июня в 12:30
11 июня в 12:30
600 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
    Брали билеты на оба фильма прямо в день приезда в Санкт-Петербург, чтобы устроить сыну такого рода обзорную экскурсию. Фильмы понравились и ребенку и нам взрослым! Рекомендую👍
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
    Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.
  • А
    Артур
    13 мая 2024
    Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
    Отличная экскурсия! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
    У нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. Мы были с детьми 7 и 11 лет, попросили, чтоб ориентировались больше на них, так и было!
    У нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. МыУ нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. Мы
  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
    Фильмы очень интересные,но хотелось бы больше исторических данных. В фильме полет над Санкт-Петербургом (могу ошибиться в названии) хотелось бы название того места что показывается, а не только стихи
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Многоликая Петроградская сторона
    Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
    читать дальше

    эпох. Были только своей компанией, поэтому было максимально комфортно. Всё, о чем Лилия рассказывала, слышно и видно было. Спасибо Лилии! По возможности снова воспользуемся услугами Лилии!

  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
    Устраивала квест на свой день рождения, для группы взрослых. Нам очень понравилось: подача информации - упаковка исторических фактов в детектив,
    читать дальше

    сама Оля - позитивная прогульщица:), наши маленькие открытия - быстрый маршрут до нужного нам ресторана))) Однозначно, рекомендую и гида, и квест! Думаю, что Оля по плечу организация таких мероприятий и с детьми, и с взрослыми, и с подростками)))

  • А
    Анастасия
    19 января 2024
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Экскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.
  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Многоликая Петроградская сторона
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!
  • С
    Свидзинский
    15 сентября 2023
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Экскурсия очень понравилась, гид Катерина стойко рассказывала нам про Питерские достопримечательности,невзирая на продивной дождь! Без её подсказок мы бы не обратили внимания на множество мелких деталей,которые не всегда можно увидеть. День прошел великолепно! Особенная благодарность Катерине!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ленфильм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
  2. Многоликая Петроградская сторона
  3. Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
  4. Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
  5. Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ленфильм" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 600 до 9 850. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Ленфильм», 67 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам