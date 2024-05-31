1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многоликая Петроградская сторона
Начало: Выход из ст. метро «Горьковская»
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850₽ за всё до 6 чел.
Билеты
30 минут
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Познакомиться с городом, совершив путешествие с помощью VR-шлема
Начало: На киностудии «Ленфильм»
9 июня в 12:30
11 июня в 12:30
600₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 мая 2024Брали билеты на оба фильма прямо в день приезда в Санкт-Петербург, чтобы устроить сыну такого рода обзорную экскурсию. Фильмы понравились и ребенку и нам взрослым! Рекомендую👍
- ООльга13 мая 2024Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.
- ААртур13 мая 2024Отличная экскурсия! Рекомендую!
- ООксана10 мая 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. Мы были с детьми 7 и 11 лет, попросили, чтоб ориентировались больше на них, так и было!
- ИИрина8 мая 2024Фильмы очень интересные,но хотелось бы больше исторических данных. В фильме полет над Санкт-Петербургом (могу ошибиться в названии) хотелось бы название того места что показывается, а не только стихи
- ННаталья7 мая 2024Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних
- ММарина15 апреля 2024Устраивала квест на свой день рождения, для группы взрослых. Нам очень понравилось: подача информации - упаковка исторических фактов в детектив,
- ААнастасия19 января 2024Дворы, дворцы и судьбы ПетроградкиЭкскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.
- ООльга22 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!
- ССвидзинский15 сентября 2023Дворы, дворцы и судьбы ПетроградкиЭкскурсия очень понравилась, гид Катерина стойко рассказывала нам про Питерские достопримечательности,невзирая на продивной дождь! Без её подсказок мы бы не обратили внимания на множество мелких деталей,которые не всегда можно увидеть. День прошел великолепно! Особенная благодарность Катерине!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ленфильм»
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