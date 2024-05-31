А Анастасия Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360 Брали билеты на оба фильма прямо в день приезда в Санкт-Петербург, чтобы устроить сыну такого рода обзорную экскурсию. Фильмы понравились и ребенку и нам взрослым! Рекомендую👍

О Ольга Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.

А Артур Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» Отличная экскурсия! Рекомендую!

О Оксана Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» У нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. Мы были с детьми 7 и 11 лет, попросили, чтоб ориентировались больше на них, так и было!

И Ирина Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360 Фильмы очень интересные,но хотелось бы больше исторических данных. В фильме полет над Санкт-Петербургом (могу ошибиться в названии) хотелось бы название того места что показывается, а не только стихи

Н Наталья Многоликая Петроградская сторона читать дальше эпох. Были только своей компанией, поэтому было максимально комфортно. Всё, о чем Лилия рассказывала, слышно и видно было. Спасибо Лилии! По возможности снова воспользуемся услугами Лилии! Были на экскурсии "Многоликая Петроградская сторона" с Лилией. Экскурсия очень познавательная, много интересного и нового узнали об истории, архитектуре, людях прежних

М Марина Тайны следствия: «Личное дело Петроградки» читать дальше сама Оля - позитивная прогульщица:), наши маленькие открытия - быстрый маршрут до нужного нам ресторана))) Однозначно, рекомендую и гида, и квест! Думаю, что Оля по плечу организация таких мероприятий и с детьми, и с взрослыми, и с подростками))) Устраивала квест на свой день рождения, для группы взрослых. Нам очень понравилось: подача информации - упаковка исторических фактов в детектив,

А Анастасия Дворы, дворцы и судьбы Петроградки Экскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.

О Ольга Многоликая Петроградская сторона Очень понравилась экскурсия! Прекрасное равновесие в рассказе между историями людей, страны и архитектурными особенностями зданий! Очень благодарна Лилии!