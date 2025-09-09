Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У Александровского парка
5 ноя в 11:45
6 ноя в 11:45
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по приготовлению коктейлей в закрытом баре Петербурга
Взболтать, но не смешивать: узнать профессиональные секреты и стать барменом на один вечер
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 15:30
3 ноя в 15:30
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 13:15
5 ноя в 19:00
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 сентября 2025Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.
Мороженного наелись от души!
- ААнна7 сентября 2025Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️🔥
- ССвелана5 сентября 2025В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных
- ИИлья4 сентября 2025Всё ок!
- AAnna1 сентября 2025Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.
Мороженое вкусное.
- ННадежда28 августа 2025Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
- ГГалина24 августа 2025Вкусная и развивающая программа!
Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.
Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!
- IInna23 августа 2025Мы в восторге! Весело и интересно и детям и взрослым! Мороженое вкусное! Экскурсовод Диана очень понравилась! Рекомендуем!
- ТТатьяна23 августа 2025Экскурсия на фабрику мороженного детям очень понравилась, хотя, конечно дороговато. Но всё равно довольны, спасибо!
- ААлексей15 августа 2025Хорошая экскурсия! Дети и взрослые были в восторге🙃
- ССветлана15 августа 2025Все было очень интересно, позновательно и вкусно.
- ААнна14 августа 2025Были с ребёнком на фабрике с дегустацией. Нам очень все понравилось, экскурсия проходила очень весело и интересно, а мороженого наелись вдоволь👍👌👌👌 Мороженое очень-очень вкусное👍👍👍
- ТТатьяна14 августа 2025Отличная экскурсия для любителей мороженого. Небольшая фабрика, все производство буквально на ладони. Сделали мороженое, попробовали много видов. Дети в восторге, взрослые-сладкоежки тоже. Огромное спасибо ведущей Диане, не давала скучать, очень чутко относилась ко всем участникам МК
- ЖЖужгова13 августа 2025Мне и дочке девяти лет экскурсия понравилась, организатор Алексей очень интересно всё рассказал, задавал вопросы, нам было весело.
- РРоманчина13 августа 2025Экскурсия отличная. Понравилась даже взрослым, которые не любят мороженое. Сказочное место. Мы в восторге. Особенно от сорбета.
- ИИрина12 августа 2025Побывали в составе экскурсии на фабрике мороженого. Нашем проводником был эрудированный и очень позитивный дядя Лёша. Я бы хотела отметить
- ААнна10 августа 2025Все отлично и супер, но не хватает кофемашины
- ООльга8 августа 2025Очень всё понравилось! Огромное спасибо дяде Лёше за интересный рассказ и очень вкусное мороженное!
- ЛЛюбовь6 августа 2025Экскурсия очень понравилась, мороженое очень вкусное, наелись от души. Д. Леша самый лучший экскурсовод 👍
- ЛЛюбовь5 августа 2025Ооооочень понравилась экскурсия на фабрику мороженного! Не ожидала узнать, сделать, а самое главное! Попробовать Разное настоящее мороженное! И наесться им
