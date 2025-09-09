Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Санкт-Петербурге, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
1 час
42 отзыва
Групповая
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У Александровского парка
5 ноя в 11:45
6 ноя в 11:45
1100 ₽ за человека
Мастер-класс по приготовлению коктейлей в закрытом баре Петербурга
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Взболтать, но не смешивать: узнать профессиональные секреты и стать барменом на один вечер
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 15:30
3 ноя в 15:30
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам на фабрике мороженого
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Из итальянского джелато - с петербургским шармом и безграничной фантазией
Начало: У Александровского парка
Завтра в 13:15
5 ноя в 19:00
2100 ₽ за человека

