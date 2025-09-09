О Ольга На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.

Мороженного наелись от души!

А Анна Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️‍🔥

С Свелана В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных халатов и шапочек. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала и частично показала процесс производства. Мороженое вкусное. Дегустация мороженого на высоте. С детьми стоит посетить

И Илья Всё ок!

A Anna Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.

Мороженое вкусное.

Н Надежда Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?

Г Галина Вкусная и развивающая программа!

Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.

Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!

I Inna Мы в восторге! Весело и интересно и детям и взрослым! Мороженое вкусное! Экскурсовод Диана очень понравилась! Рекомендуем!

Т Татьяна Экскурсия на фабрику мороженного детям очень понравилась, хотя, конечно дороговато. Но всё равно довольны, спасибо!

А Алексей Хорошая экскурсия! Дети и взрослые были в восторге🙃

С Светлана Все было очень интересно, позновательно и вкусно.

А Анна Были с ребёнком на фабрике с дегустацией. Нам очень все понравилось, экскурсия проходила очень весело и интересно, а мороженого наелись вдоволь👍👌👌👌 Мороженое очень-очень вкусное👍👍👍

Т Татьяна Отличная экскурсия для любителей мороженого. Небольшая фабрика, все производство буквально на ладони. Сделали мороженое, попробовали много видов. Дети в восторге, взрослые-сладкоежки тоже. Огромное спасибо ведущей Диане, не давала скучать, очень чутко относилась ко всем участникам МК

Ж Жужгова Мне и дочке девяти лет экскурсия понравилась, организатор Алексей очень интересно всё рассказал, задавал вопросы, нам было весело.

Р Романчина Экскурсия отличная. Понравилась даже взрослым, которые не любят мороженое. Сказочное место. Мы в восторге. Особенно от сорбета.

И Ирина Побывали в составе экскурсии на фабрике мороженого. Нашем проводником был эрудированный и очень позитивный дядя Лёша. Я бы хотела отметить его терпеливость. Каждому ребёнку-почемучке искренне уделил внимание. Ответил на все вопросы. Очень внимательный! Теперь мы знаем откуда берёт начало изобретение лакомства. Мороженого наелись вдоволь!

А Анна Все отлично и супер, но не хватает кофемашины

О Ольга Очень всё понравилось! Огромное спасибо дяде Лёше за интересный рассказ и очень вкусное мороженное!

Л Любовь Экскурсия очень понравилась, мороженое очень вкусное, наелись от души. Д. Леша самый лучший экскурсовод 👍