Соберите торт-мороженое с нуля, используя только натуральное джелато. Раскройте свой вкус: 10 видов декора для безграничной фантазии. Профессиональная кухня: индивидуальное место и все необходимые инструменты. Полностью погрузитесь в мир создания изысканного десерта.
Описание мастер-классаПогрузитесь в мир сладкого творчества на уникальном мастер-классе по созданию бенто-тортов из настоящего итальянского джелато. Вы сможете себя ощутить настоящим кондитером и создать неповторимый десерт своими руками!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Всё необходимое для мастер-класса
- Мастер-класс
- Индивидуальное место и все необходимые инструменты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский парк 4/3
Завершение: Великан парк 1 этаж, фабрика мороженого Alpinetti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Поколение дворников и сторожей
Прогулка по культовым местам Ленинграда 70-80х, где встречались неформалы. Узнайте о русском роке, моде и субкультурах того времени
Начало: В районе метро Невский проспект
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Петербург - главный герой «Преступления и наказания»
Пройти по следам героев и погрузиться в жизнь города 19 века
Начало: У метро «Сенная площадь»
Расписание: в воскресенье в 15:00
23 ноя в 15:00
7 дек в 15:00
1700 ₽ за человека
Водная прогулка
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Насладитесь уникальной водной экскурсией по Санкт-Петербургу. Откройте для себя вечерний парад мостов и захватывающие виды на город
Начало: У Казанского собора
1 дек в 00:00
2 дек в 00:00
6666 ₽ за человека