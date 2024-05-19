Отвлечься от повседневной суеты можно разными способами. Например, угостить себя вкусняшкой — а перед этим её приготовить. Точнее, собрать. Этим вы и займётесь: научитесь собирать бенто-тортики. Диплом кондитера или умение готовить необязательны: бисквиты, крем и начинки я смешаю сама. Вам останется безудержно творить и наслаждаться процессом. А затем и результатом:)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
На мастер-классе мы ничего не месим, а учимся создавать бенто-торт (мини-тортик, рассчитанный на 1-2 человек) в комфортной обстановке. Получившийся кулинарный шедевр вы унесёте с собой.
Во время процесса:
- Я расскажу, как и из чего приготовить бенто-торт дома, не имея дорогостоящего специального оборудования
- Научу собирать и выравнивать торт из заготовок
- Раскрою секреты декорирования бенто-тортов
Как проходит мастер-класс
- Мы занимаемся в историческом особняке в центре Петербурга, из окон которого открывается шикарный вид на реку Мойку и Исаакиевский собор.
- В процессе обязательно устроим перерыв, во время которого поболтаем и выпьём чай/кофе с домашними сладостями моего производства.
- После мастер-класса я вышлю вам подробные рецептуры, чтобы вы без труда смогли закрепить полученный опыт дома.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту для самостоятельного приготовления — 10+. Дети помладше могут создавать торт только в паре с родителем.
- Никакой специальной одежды или фартуков для мастер-класса не требуется
- Если у вас есть пищевые аллергии, сообщите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (для двух человек)
|4 500 ₽
|Семейный (для 3-4 человек)
|4 000 ₽
|Групповой (для 5-6 человек)
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Маша. Я занимаюсь кондитерским искусством больше 7 лет! Имею высшее профильное образование по технологии кондитерских изделий и никогда не перестаю учиться. Раньше преподавала в университете, но потом решила обучить всех желающих своему делу. Благодаря мне уже более 100 человек научились делать тортики. Буду рада, если вы станете одним из них!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
19 мая 2024
Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный
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