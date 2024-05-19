Маша — ваш гид в Санкт-Петербурге

Меня зовут Маша. Я занимаюсь кондитерским искусством больше 7 лет! Имею высшее профильное образование по технологии кондитерских изделий и никогда не перестаю учиться. Раньше преподавала в университете, но потом решила обучить всех желающих своему делу. Благодаря мне уже более 100 человек научились делать тортики. Буду рада, если вы станете одним из них!