С Сергей На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Наелись вкусного итальянского мороженного разных видов, поучаствовали в его

приготовлении, послушали любопытные истории о мороженом. Ребенок в восторге.

Е Егор Крафтовое мороженое в центре Петербурга Все очень понравилось. Вкусное мороженное с разными вкусами, интересный рассказчик, вкусный чай. Всем рекомендую

О Ольга На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Отличная экскурсия, интересно и детям и взрослым. Очень вкусное мороженое, даже много)

Экскурсию вел Александр, жемчужина вечера. Рассказывает интересно, весело, время пролетело незаметно)

А Александра На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Экскурсия была интересная. Немного не хватило описанного создания мороженого (с посыпками и топпингами) возможно из-за большого количества детей. В целом здорово

Т Татьяна На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией читать дальше всего 40 мин.

Это очень нас расстроило. И мы и дети забежали и выбежали. Слишком компактно, мало информации и скомкано.

За такое время экскурсии слишком дорогая цена. Мероприятие подойдёт для любого, начиная от младшего школьного, возраста. Организовано все достаточно хорошо. Но заявлена экскурсия на час, а проходит

С Светлана На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Все очень понравилось! Мороженое вкусное! Дети наелись им так, что теперь долго не попросят😁

А Александра На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией читать дальше по фабрике Александр- позитивный, приветливый с детьми… молодец! Очень довольны.

P. S. До этого, лучше не обедать, а то, можно не осилить всю дегустацию😅 Посещали мероприятие с детьми. Мороженым наееееелись,вкусно! … послушали интересный рассказ об истории мороженого и о процессе его изготовления. Наш гид

Н Наталья На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией В детстве была мечта: наесться мороженым, она сбылась)

С Светлана На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией читать дальше съесть полностью было почти нереально! Экскурсия однозначно стоит своих денег. Локация очень удобная, добраться не составило труда. Спасибо Саше, желаем ему успехов и благодарных поедателей морожжжжки) Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что

И Инна На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Дети в восторге.

П Павел На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Замечательная экскурсия с дегустацией. Много детей, видно, что программа в первую очередь ориентирована на них, но если вы любите мороженное, то обязательно нужно сходить.

Павлик 32 годика.

А Анастасия На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧

О Ольга На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.

Мороженного наелись от души!

А Анна На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️‍🔥

С Свелана На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией читать дальше халатов и шапочек. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала и частично показала процесс производства. Мороженое вкусное. Дегустация мороженого на высоте. С детьми стоит посетить В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных

И Илья На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Всё ок!

A Anna На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.

Мороженое вкусное.

Н Надежда На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?

Г Галина На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией Вкусная и развивающая программа!

Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.

Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!