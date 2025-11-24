Мои заказы

Дегустации мороженого – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Дегустации мороженого» в Санкт-Петербурге, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сладкий маршрут по Невскому проспекту (в мини-группе)
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту (в мини-группе)
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00
12 дек в 14:00
15 дек в 10:30
2000 ₽ за человека
Групповая экскурсия на пивоварню в историческом здании
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на пивоварню в историческом здании
Откройте для себя процесс создания крафтового пива и насладитесь дегустацией уникальных сортов в историческом интерьере пивоварни
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: ежедневно в 15:30 и 17:30
13 дек в 15:30
14 дек в 15:30
3500 ₽ за человека
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
1 час
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Пешая
3 часа
177 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом - специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток как бариста
Начало: В центре города, есть несколько маршрутов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00
30 дек в 19:00
3 янв в 11:00
2600 ₽ за человека
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
1 час
50 отзывов
Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У Александровского парка
Завтра в 13:15
11 дек в 13:15
1100 ₽ за человека
Крафтовое мороженое в центре Петербурга
1 час
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Крафтовое мороженое в центре Петербурга
Попробовать взрослые вкусы и вспомнить детский восторг
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: в четверг в 18:00 и 19:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
11 дек в 18:00
13 дек в 12:00
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Наелись вкусного итальянского мороженного разных видов, поучаствовали в его
    приготовлении, послушали любопытные истории о мороженом. Ребенок в восторге.
  • Е
    Егор
    23 ноября 2025
    Крафтовое мороженое в центре Петербурга
    Все очень понравилось. Вкусное мороженное с разными вкусами, интересный рассказчик, вкусный чай. Всем рекомендую
  • О
    Ольга
    19 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Отличная экскурсия, интересно и детям и взрослым. Очень вкусное мороженое, даже много)
    Экскурсию вел Александр, жемчужина вечера. Рассказывает интересно, весело, время пролетело незаметно)
    Отличная экскурсия, интересно и детям и взрослым. Очень вкусное мороженое, даже много)
    Экскурсию вел Александр, жемчужина вечера. Рассказывает интересно, весело, время пролетело незаметно)
  • А
    Александра
    11 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Экскурсия была интересная. Немного не хватило описанного создания мороженого (с посыпками и топпингами) возможно из-за большого количества детей. В целом здорово
  • Т
    Татьяна
    10 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Мероприятие подойдёт для любого, начиная от младшего школьного, возраста. Организовано все достаточно хорошо. Но заявлена экскурсия на час, а проходит
    читать дальше

    всего 40 мин.
    Это очень нас расстроило. И мы и дети забежали и выбежали. Слишком компактно, мало информации и скомкано.
    За такое время экскурсии слишком дорогая цена.

    Мероприятие подойдёт для любого, начиная от младшего школьного, возраста. Организовано все достаточно хорошо. Но заявлена экскурсия на час, а проходит
  • С
    Светлана
    10 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Все очень понравилось! Мороженое вкусное! Дети наелись им так, что теперь долго не попросят😁
  • А
    Александра
    4 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Посещали мероприятие с детьми. Мороженым наееееелись,вкусно! … послушали интересный рассказ об истории мороженого и о процессе его изготовления. Наш гид
    читать дальше

    по фабрике Александр- позитивный, приветливый с детьми… молодец! Очень довольны.
    P. S. До этого, лучше не обедать, а то, можно не осилить всю дегустацию😅

  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    В детстве была мечта: наесться мороженым, она сбылась)
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что
    читать дальше

    съесть полностью было почти нереально! Экскурсия однозначно стоит своих денег. Локация очень удобная, добраться не составило труда. Спасибо Саше, желаем ему успехов и благодарных поедателей морожжжжки)

    Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что
  • И
    Инна
    1 ноября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Дети в восторге.
  • П
    Павел
    31 октября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Замечательная экскурсия с дегустацией. Много детей, видно, что программа в первую очередь ориентирована на них, но если вы любите мороженное, то обязательно нужно сходить.
    Павлик 32 годика.
  • А
    Анастасия
    31 октября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧
    Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧
  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.
    Мороженного наелись от души!
    Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым
  • А
    Анна
    7 сентября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️‍🔥
    Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️‍🔥
  • С
    Свелана
    5 сентября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных
    читать дальше

    халатов и шапочек. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала и частично показала процесс производства. Мороженое вкусное. Дегустация мороженого на высоте. С детьми стоит посетить

  • И
    Илья
    4 сентября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Всё ок!
  • A
    Anna
    1 сентября 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.
    Мороженое вкусное.
  • Н
    Надежда
    28 августа 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
    Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
  • Г
    Галина
    24 августа 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Вкусная и развивающая программа!
    Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.
    Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!
  • I
    Inna
    23 августа 2025
    На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
    Мы в восторге! Весело и интересно и детям и взрослым! Мороженое вкусное! Экскурсовод Диана очень понравилась! Рекомендуем!

