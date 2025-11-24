Мини-группа
до 10 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту (в мини-группе)
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 10:30, в четверг в 10:30 и 14:30, в пятницу в 14:00
12 дек в 14:00
15 дек в 10:30
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на пивоварню в историческом здании
Откройте для себя процесс создания крафтового пива и насладитесь дегустацией уникальных сортов в историческом интерьере пивоварни
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: ежедневно в 15:30 и 17:30
13 дек в 15:30
14 дек в 15:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: мастер-класс
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
20 дек в 17:30
27 дек в 12:00
2088 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом - специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток как бариста
Начало: В центре города, есть несколько маршрутов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 16:00, в воскресенье в 16:00
30 дек в 19:00
3 янв в 11:00
2600 ₽ за человека
Групповая
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией
Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Начало: У Александровского парка
Завтра в 13:15
11 дек в 13:15
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Крафтовое мороженое в центре Петербурга
Попробовать взрослые вкусы и вспомнить детский восторг
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: в четверг в 18:00 и 19:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
11 дек в 18:00
13 дек в 12:00
2200 ₽ за человека
- ССергей24 ноября 2025Наелись вкусного итальянского мороженного разных видов, поучаствовали в его
приготовлении, послушали любопытные истории о мороженом. Ребенок в восторге.
- ЕЕгор23 ноября 2025Все очень понравилось. Вкусное мороженное с разными вкусами, интересный рассказчик, вкусный чай. Всем рекомендую
- ООльга19 ноября 2025Отличная экскурсия, интересно и детям и взрослым. Очень вкусное мороженое, даже много)
Экскурсию вел Александр, жемчужина вечера. Рассказывает интересно, весело, время пролетело незаметно)
- ААлександра11 ноября 2025Экскурсия была интересная. Немного не хватило описанного создания мороженого (с посыпками и топпингами) возможно из-за большого количества детей. В целом здорово
- ТТатьяна10 ноября 2025Мероприятие подойдёт для любого, начиная от младшего школьного, возраста. Организовано все достаточно хорошо. Но заявлена экскурсия на час, а проходит
- ССветлана10 ноября 2025Все очень понравилось! Мороженое вкусное! Дети наелись им так, что теперь долго не попросят😁
- ААлександра4 ноября 2025Посещали мероприятие с детьми. Мороженым наееееелись,вкусно! … послушали интересный рассказ об истории мороженого и о процессе его изготовления. Наш гид
- ННаталья2 ноября 2025В детстве была мечта: наесться мороженым, она сбылась)
- ССветлана1 ноября 2025Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что
- ИИнна1 ноября 2025Дети в восторге.
- ППавел31 октября 2025Замечательная экскурсия с дегустацией. Много детей, видно, что программа в первую очередь ориентирована на них, но если вы любите мороженное, то обязательно нужно сходить.
Павлик 32 годика.
- ААнастасия31 октября 2025Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧
- ООльга9 сентября 2025Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.
Мороженного наелись от души!
- ААнна7 сентября 2025Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️🔥
- ССвелана5 сентября 2025В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных
- ИИлья4 сентября 2025Всё ок!
- AAnna1 сентября 2025Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.
Мороженое вкусное.
- ННадежда28 августа 2025Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
- ГГалина24 августа 2025Вкусная и развивающая программа!
Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.
Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!
- IInna23 августа 2025Мы в восторге! Весело и интересно и детям и взрослым! Мороженое вкусное! Экскурсовод Диана очень понравилась! Рекомендуем!
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Дегустации мороженого», 274 ⭐ отзыва, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль