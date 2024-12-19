Приглашаем посетить места из «Преступления и наказания»! Они часто условны, ведь Петербург в романе Достоевского мистически размыт. Пространство и время в нём подвижны и неуловимы. Тем не менее мы постараемся «поймать» персонажей и их жилища. А ещё вас ждёт парфюмерный сюрприз, который поможет ощутить атмосферу того времени.

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Время начала: 15:00

Описание водной прогулки

Сенная площадь — «клоака» Петербурга, куда велела идти Раскольникову Соня.

Дом Сони Мармеладовой, где её «комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое».

Дом Достоевского, где «вход в квартиру был из-под ворот по холодной и грязноватой каменной лестнице».

Кокушкин мост, после перехода которого Раскольников упал на траву.

Вознесенский мост, ставший местом раздумий Раскольникова о своей теории и преступлении.

Канал Грибоедова, вдоль которого Раскольников шёл к Соне.

Дом Раскольникова, где «вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели».

Дом старухи-процентщицы, который «стоял весь в мелких квартирах и заселён был всякими промышленниками».

Организационные детали