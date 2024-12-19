Описание водной прогулки
Сенная площадь — «клоака» Петербурга, куда велела идти Раскольникову Соня.
Дом Сони Мармеладовой, где её «комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое».
Дом Достоевского, где «вход в квартиру был из-под ворот по холодной и грязноватой каменной лестнице».
Кокушкин мост, после перехода которого Раскольников упал на траву.
Вознесенский мост, ставший местом раздумий Раскольникова о своей теории и преступлении.
Канал Грибоедова, вдоль которого Раскольников шёл к Соне.
Дом Раскольникова, где «вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели».
Дом старухи-процентщицы, который «стоял весь в мелких квартирах и заселён был всякими промышленниками».
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия понравится взрослым и подросткам от 15 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1445 ₽