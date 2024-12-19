Петербург - главный герой «Преступления и наказания»

Пройти по следам героев и погрузиться в жизнь города 19 века
Приглашаем посетить места из «Преступления и наказания»! Они часто условны, ведь Петербург в романе Достоевского мистически размыт. Пространство и время в нём подвижны и неуловимы. Тем не менее мы постараемся «поймать» персонажей и их жилища. А ещё вас ждёт парфюмерный сюрприз, который поможет ощутить атмосферу того времени.
5
1 отзыв
Петербург - главный герой «Преступления и наказания»
Петербург - главный герой «Преступления и наказания»
Петербург - главный герой «Преступления и наказания»
Ближайшие даты:
30
мар1
апр6
апр8
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апр15
апр20
апр
Время начала: 15:00

Описание водной прогулки

Сенная площадь — «клоака» Петербурга, куда велела идти Раскольникову Соня.

Дом Сони Мармеладовой, где её «комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое».

Дом Достоевского, где «вход в квартиру был из-под ворот по холодной и грязноватой каменной лестнице».

Кокушкин мост, после перехода которого Раскольников упал на траву.

Вознесенский мост, ставший местом раздумий Раскольникова о своей теории и преступлении.

Канал Грибоедова, вдоль которого Раскольников шёл к Соне.

Дом Раскольникова, где «вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели».

Дом старухи-процентщицы, который «стоял весь в мелких квартирах и заселён был всякими промышленниками».

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия понравится взрослым и подросткам от 15 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и воскресенье в 15:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1445 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
19 дек 2024
Проникся этой экскурсией на все 100%. Если вы уже насмотрелись на парадный Петербург и хочется узнать его с другой стороны, обязательно сходите. Гид, как и обычно, замечательный. Не первый раз бронирую тур именно у этих ребят и каждый раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор.

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