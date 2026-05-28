Мастер-класс по созданию витража с гербарием — это возможность не только познакомиться с искусством витража, но и своими руками создать стильную интерьерную работу с настоящими засушенными растениями.
В уютной «Лавке Витражиста» в самом центре Петербурга вы научитесь работать в витражной технике и унесёте с собой уникальное, ваше собственное изделие, наполненное атмосферой творчества и уюта.
Описание мастер-класса
Кусочек природы у вас дома на стене Откройте для себя новое увлекательное и прекрасное хобби с древними корнями – искусство витража. На этом мастер-классе вы освоите основы этого дела:
- узнаете, как правильно паять и патинировать;
- научитесь работать с медной лентой, антиоксидантом;
- за 1-2 часа создадите свою уникальную картину (диаметр работы 20 см). Мастер-класс рассчитан для детей и взрослых. На нём уже побывали гости возрастом от 6 до 90 лет. Присоединяйтесь! Лавка Витражиста Видовая, уютная Лавка Витражиста в самом центре города, где пройдёт мастер-класс, располагается в знаменитом итальянском дворике, занесённом в туристические справочники по Санкт-Петербургу как один из самых красивых дворов города. Вы пробываете в месте, пропитанном волшебной атмосферой средневековья. Важная информация: Гербарий уже подготовлен и высушен для вас.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Все необходимые материалы и инструменты для использования на мастер-классе
Что не входит в цену
- Транспорт
- Питание
Место начала и завершения?
Итальянская улица, 29
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
