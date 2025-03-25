Приглашаем перенестись на сто лет назад и окунуться в атмосферу прошлого. Вы посетите доходный дом, узнаете о воздушных галереях и произведениях витражного искусства. О знаменитых жителях и владельце этого здания — Юлиане Борисовиче Баке.
А ещё попадёте в квартиру, где всё осталось без изменений, познакомитесь с жильцами и устроите совместное чаепитие!
Описание экскурсии
В старинной квартире вы:
- услышите историю дома и узнаете, каким был быт жителей.
- растопите подлинный мраморный камин.
- поставите старинную граммофонную пластинку начала прошлого века.
- угоститесь чаем и домашней шарлоткой.
- сделаете памятные фотографии.
Организационные детали
- Важно: в квартире отсутствует уборная комната.
- На экскурсию допускаются дети старше 14 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 160 туристов
Привет! Меня зовут Илья, с 2013 года организую неформальные экскурсии в Питере. Мне нравится знакомиться с людьми и делиться историями о моём городе. А также получать новые знания от гостей из разных мест планеты. Это помогает мне чувствовать, что я говорю со всем миром. Экскурсии для вас провожу я и коллеги из моей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
И
Спасибо огромное за прекрасный вечер под звуки старинного патефона, за чашкой чая с ароматной шарлоткой у гостеприимной хозяйки этой волшебной, чудом сохранившейся квартиры. Интересный рассказ в кругу единомышленников сделал наш вечер волшебным, словно и мы перенесясь на 100 лет назад очутились в тех временах
Очень интересная и необычная экскурсия, я впервые оказалась в таком доме и словно окунулась в прошлое. Гид Марина с любовью и знанием рассказывала про прошлых обитателей дома. Спасибо хозяйке Маше за вкусное угощение и милый подарочек!
Е
Очень атмосферная экскурсия!) Интересный рассказ о жильцах дома и их судьбах, вкусный пирог и приятнейшее общение с хозяйкой квартиры! Дочка 12 лет, которая обычно равнодушна к таким мероприятиям была в восторге!
приятная гостиная и замечательные хозяева
