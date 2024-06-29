Питер — город романтиков не меньше, чем Париж (а исторических домов здесь куда больше).
Эта экскурсия собрала в себе главные романтические приключения летнего Петербурга: вы подниметесь на панорамную крышу на закате, пройдете лабиринтами вечерних дворов и заглянете в исторические парадные.
Эта экскурсия собрала в себе главные романтические приключения летнего Петербурга: вы подниметесь на панорамную крышу на закате, пройдете лабиринтами вечерних дворов и заглянете в исторические парадные.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Лабиринты дворов и парадные Не побывав в то роскошных, то мрачных парадных и не поглядев на небо из двора-колодца, Петербурга не узнать. Вперед — откроем самые интересные дворы и двери центрального района, закрытые для остальных! На нашем пути:
- позолоченная парадная особняка купца Каншина, разбогатевшего на акцизах алкоголя;
- дом-пряник с пестрыми изразцами;
- парадная дома Игнатьева с прячущимися атлантами и кариатидами;
- эклектичный дом Блокка, хранящий трагедию хозяина;
- «Хренов» дом, вопреки брутальному названию таящий изящные лилии в парадной;
- двор «Котик» — один из ярких must see Пяти углов;
- дом писателя Довлатова; ︎ • многочисленные дворы, где можно найти забавные образцы современного искусства и окна из стеклянных кирпичей Фальконье (не путать с автором «Медного всадника» Фальконе — Петр I не простит!). Закат на крыше Захватывающе, но безопасно: впечатляющей точкой прогулки станет легальная панорамная площадка на высотной крыше. Главные достопримечательности города, залитые закатным солнцем, ждут — будет время и посозерцать, и сделать эффектные кадры. Вот что отсюда видно: ︎• Шпиль Петропавловской крепости — одна из высочайших точек города.
- Адмиралтейство — а вы сможете рассмотреть кораблик на его шпиле?
- Казанский собор, родственник которого стоит в Риме.
- Исаакиевский собор, который США «списали» для строительства Капитолия.
- Михайловский замок, где бродит призрак Павла I.
- Спас на Крови, действительно стоящий на крови русского императора.
- «Лахта Центр» — одна из самых новых высотных доминант города: петербуржцы с подозрением относятся к её «падающему» контуру, но уже полюбили и ласково называют Кукурузиной. Важная информация: ▪︎ экскурсия вечерняя — она начнется в 20:00 и продлится 2 часа 30 минут; ▪︎ панорамная крыша официально разрешена к посещению с детьми от 0+; ▪︎ после экскурсии можно остаться на панорамной крыше и приобрести прохладительные напитки; ▪︎ не забывайте про удобную для ходьбы пешком обувь!
- прогулка рассчитана на группу до 30 человек; ▪︎ подарите эту экскурсию своим друзьям — просто напишите нам, и мы всё-всё организуем; ▪︎ прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей нетрезв, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.
Ежедневно в 20:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 190 ₽
|Льготный билет (пенсионеры, школьники)
|1 120 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ Парадная купеческого особняка
- ▪︎ Дом-пряник
- ▪︎ Парадная дома Игнатьева
- ▪︎ Парадная доходного дома Блокка
- ▪︎ Доходный дом Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого
- ▪︎ Хренов дом
- ▪︎ Двор «Котик» на Пяти углах
- ▪︎ Дом с курдонером, где жил Довлатов
- ▪︎ Вид на город с крыши - от шпиля Петропавловки до Лахты
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на панорамную площадку на крыше
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завершение: Панорамная площадка, Лиговский проспект, 74
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 20:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Спасибо за бронирование экскурсии
- Гид встретит вас по адресу Загородный проспект, д. 2, около павильона-кафе Теремок, необходимо перейти через дорогу. Ближайшее метро «Владимирская/Достоевская». У гида будет черный бейджик и черная табличка с надписью travelhead
- ▪︎ За час до начала экскурсии вам придет смс с именем и номером телефона нашего гида, а также на месте вы легко узнаете гида по черному бейджику
- ▪︎ Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста напишите нам в телеграм-бот https://t me/travelhead-bot. Мы будем рады оперативно вам помочь
- ▪︎ Это пешеходная экскурсия, мы будем много ходить: одевайтесь, пожалуйста, по погоде, наденьте комфортную для вас обувь
- ▪︎ Желательно оплатить/доплатить экскурсию на месте безналичным расчетом. Мы выдаем чеки
- ▪︎ Мы будем благодарны, если вы придете заранее, за 5 минут до начала экскурсии
- Хорошей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Svetlana
29 июня 2024
Экскурсию проводила Анна, рассказывала интересно, живо, с любовью к городу. Как она сказала, маршрут новый, поэтому мы только в одной парадной встретились с другими группами. Именно вечерняя экскурсия позволила увидеть красивый заказ с крыши здания лофт "Этажи".
А
Анна
21 июня 2024
Наше путешествие прошло очень интересно, на одном дыхании! Экскурсия идеально подойдет всем кто первый раз в городе и не только, так как давалось много неизвестной ранее информации.
Большое спасибо за отличный вечер
Нам всё очень-очень понравилось!
Большое спасибо за отличный вечер
Нам всё очень-очень понравилось!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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