Экскурсию проводила Анна, рассказывала интересно, живо, с любовью к городу. Как она сказала, маршрут новый, поэтому мы только в одной парадной встретились с другими группами. Именно вечерняя экскурсия позволила увидеть красивый заказ с крыши здания лофт "Этажи".

А Анна

Наше путешествие прошло очень интересно, на одном дыхании! Экскурсия идеально подойдет всем кто первый раз в городе и не только, так как давалось много неизвестной ранее информации.

Большое спасибо за отличный вечер

Нам всё очень-очень понравилось!