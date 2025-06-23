Знаете ли вы, что больше половины витражей в стиле модерн — находится в Петербурге? А самая высокая концентрация домов с этими разноцветными артефактами — в районе Петроградской стороны. Чаще всего это лишь осколки былой роскоши… Увлечённый коллекционер витражного искусства, я с радостью поделюсь с вами своими находками. Покажу самые любопытные, и мы вместе попытаемся разгадать их сюжеты.

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за 1–2 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

от 4000 ₽ за 1–2 человек или 2000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Витражи появились в Петербурге на рубеже 19–20 веков. Их популярность напрямую связана с распространением нового стиля модерн и невероятным развитием промышленного стеклоделия. Мы прогуляемся по Петроградской стороне и рассмотрим витражи того времени:

В доходном доме Антонины Барановской, который когда-то украшала скульптура орла

Доходном доме Ивана Алюшинского с готическом витражом и уникальными дверями начала 20 века

Тихих дворах-колодцах, где затаились стеклоблоки Фальконье

Вы узнаете:

какую функцию чаще всего выполнял витраж в парадных доходных домов

какие технологии существуют в производстве витража

на какие стилистические категории можно разделить витражи Петербурга

как относятся к витражному искусству местные жители

Организационные детали

В некоторых парадных, куда мы будем заходить, нет лифта и необходимо будет подняться по лестнице пешком (не выше 4 этажа).