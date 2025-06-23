Знаете ли вы, что больше половины витражей в стиле модерн — находится в Петербурге? А самая высокая концентрация домов с этими разноцветными артефактами — в районе Петроградской стороны.
Чаще всего это лишь осколки былой роскоши… Увлечённый коллекционер витражного искусства, я с радостью поделюсь с вами своими находками. Покажу самые любопытные, и мы вместе попытаемся разгадать их сюжеты.
Чаще всего это лишь осколки былой роскоши… Увлечённый коллекционер витражного искусства, я с радостью поделюсь с вами своими находками. Покажу самые любопытные, и мы вместе попытаемся разгадать их сюжеты.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Витражи появились в Петербурге на рубеже 19–20 веков. Их популярность напрямую связана с распространением нового стиля модерн и невероятным развитием промышленного стеклоделия. Мы прогуляемся по Петроградской стороне и рассмотрим витражи того времени:
- В доходном доме Антонины Барановской, который когда-то украшала скульптура орла
- Доходном доме Ивана Алюшинского с готическом витражом и уникальными дверями начала 20 века
- Тихих дворах-колодцах, где затаились стеклоблоки Фальконье
Вы узнаете:
- какую функцию чаще всего выполнял витраж в парадных доходных домов
- какие технологии существуют в производстве витража
- на какие стилистические категории можно разделить витражи Петербурга
- как относятся к витражному искусству местные жители
Организационные детали
В некоторых парадных, куда мы будем заходить, нет лифта и необходимо будет подняться по лестнице пешком (не выше 4 этажа).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большом проспекте Петроградской стороны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 661 туриста
Меня зовут Александр. Я коренной житель Петербурга, вырос в коммунальной квартире на Петроградской стороне — одной из самых красивых исторических частей города. Гид, блогер и исследователь ленинградского рока, основатель крупнейшегоЗадать вопрос
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