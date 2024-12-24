Мастер-класс для детей и взрослых, которые хотят попробовать себя в технике витраж Тиффани. Вы научитесь работать с медной лентой, паять витраж, патенировать и работать с антиоксидантом. Мы заранее подготовили заготовки из художественного стекла, поэтому вам не придется работать стеклорезом. На выбор предлагается 3 изделия: Синий Кит, Пёрышко и Монстера.

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Описание мастер-класса

Приглашение на творческий мастер-класс

Приходите на увлекательный мастер-класс в Лавку Витражиста! Это уникальная возможность для детей и взрослых погрузиться в мир витражного искусства, используя технику Тиффани.

Для кого предназначен мастер-класс?

Наш мастер-класс подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Самому младшему участнику, который уже посетил наше занятие, было всего 6 лет!

Что вас ожидает?

Мы подготовили для вас заготовки из художественного стекла, которые были аккуратно вырезаны, так что вам не придется использовать стеклорез. На выбор предлагаются три увлекательных изделия:

Синий Кит

Пёрышко

Монстера

Чему вы научитесь?

На нашем мастер-классе вы получите возможность освоить несколько важных навыков:

Работа с медной лентой Пайка витража Патинирование и использование антиоксиданта

Не упустите шанс проявить свою креативность и создать что-то удивительное своими руками. Мы ждем вас на нашем мастер-классе!