Мастер-класс для детей и взрослых, которые хотят попробовать себя в технике витраж Тиффани. Вы научитесь работать с медной лентой, паять витраж, патенировать и работать с антиоксидантом.
Мы заранее подготовили заготовки из художественного стекла, поэтому вам не придется работать стеклорезом. На выбор предлагается 3 изделия: Синий Кит, Пёрышко и Монстера.
Мы заранее подготовили заготовки из художественного стекла, поэтому вам не придется работать стеклорезом. На выбор предлагается 3 изделия: Синий Кит, Пёрышко и Монстера.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Приглашение на творческий мастер-класс
Приходите на увлекательный мастер-класс в Лавку Витражиста! Это уникальная возможность для детей и взрослых погрузиться в мир витражного искусства, используя технику Тиффани.
Для кого предназначен мастер-класс?
Наш мастер-класс подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Самому младшему участнику, который уже посетил наше занятие, было всего 6 лет!
Что вас ожидает?
Мы подготовили для вас заготовки из художественного стекла, которые были аккуратно вырезаны, так что вам не придется использовать стеклорез. На выбор предлагаются три увлекательных изделия:
- Синий Кит
- Пёрышко
- Монстера
Чему вы научитесь?
На нашем мастер-классе вы получите возможность освоить несколько важных навыков:
- Работа с медной лентой
- Пайка витража
- Патинирование и использование антиоксиданта
Не упустите шанс проявить свою креативность и создать что-то удивительное своими руками. Мы ждем вас на нашем мастер-классе!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Итальянская дом 29 Лавка витражиста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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