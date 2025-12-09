Приходите в Лавку Витражиста — уютное творческое пространство в самом сердце Петербурга! Этот мастер-класс подойдёт и детям, и взрослым, которые хотят попробовать себя в технике витража Тиффани — искусстве, сочетающем стекло, свет и вдохновение. Даже если вы никогда не держали в руках паяльник — всё получится!

Уютная Лавка Витражиста находится в Итальянском дворике, который включают в топ-10 самых красивых дворов Петербурга. Зайдя внутрь, вы перенесётесь в солнечную Италию: вся атмосфера здесь располагает к творчеству!

Вы научитесь:

работать с медной лентой

паять витраж

патенировать и работать с антиоксидантом

Под руководством опытного художника вы своими руками создадите изделие на выбор — монстеру, пёрышко или синего кита. Для мастер-класса мы уже сделали заготовки из художественного стекла, которые бережно вырезали — вам не придётся работать стеклорезом.

