Приходите в Лавку Витражиста — уютное творческое пространство в самом сердце Петербурга! Этот мастер-класс подойдёт и детям, и взрослым, которые хотят попробовать себя в технике витража Тиффани — искусстве, сочетающем стекло, свет и вдохновение. Даже если вы никогда не держали в руках паяльник — всё получится!
Описание мастер-класса
Уютная Лавка Витражиста находится в Итальянском дворике, который включают в топ-10 самых красивых дворов Петербурга. Зайдя внутрь, вы перенесётесь в солнечную Италию: вся атмосфера здесь располагает к творчеству!
Вы научитесь:
- работать с медной лентой
- паять витраж
- патенировать и работать с антиоксидантом
Под руководством опытного художника вы своими руками создадите изделие на выбор — монстеру, пёрышко или синего кита. Для мастер-класса мы уже сделали заготовки из художественного стекла, которые бережно вырезали — вам не придётся работать стеклорезом.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Программа 6+
- Готовое витражное изделие можно забрать сразу после мастер-класса
- Мастер-класс для вас проведу я или другой художник из нашей команды
ежедневно в 12:00, 15:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Итальянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я предлагаю вам прийти ко мне в Лавку Витражиста на мастер-класс по витражу Тиффани и самостоятельно сделать небольшое изделие из настоящего художественного стекла. А также окунуться в волшебную атмосферу средневековья, которой пропитан наш замечательный Итальянский дворик. Сделать фотографии на память и выпить чашечку ароматного кофе.
