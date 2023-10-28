На групповой экскурсии в музее познакомиться с эволюцией ренессансной живописи
Приглашаем погрузиться в мир итальянского искусства периода расцвета европейской культуры.
Вы проследите развитие живописи эпохи Ренессанса — от алтарных образов и полотен на религиозные сюжеты до шедевров Рафаэля и Боттичелли.
Увидите произведения мастеров флорентийской, венецианской и других художественных школ и оцените эстетику работ Раннего и Высокого Возрождения.
Вы проследите развитие живописи эпохи Ренессанса — от алтарных образов и полотен на религиозные сюжеты до шедевров Рафаэля и Боттичелли.
Увидите произведения мастеров флорентийской, венецианской и других художественных школ и оцените эстетику работ Раннего и Высокого Возрождения.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
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ноя
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На выставке представлены шедевры Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли, Джованни даль Понте, Паоло Морандо, Бернардино Луини и других. Вы познакомитесь с художественными традициями различных школ — венецианской, флорентийской, умбрийской — на примере представленных экспонатов.
Произведения итальянского искусства сгруппированы одновременно по школам и хронологии — это позволит проследить тенденции, сходства и различия в сюжетах, стиле и технике. Вы убедитесь, что детали произведений зависят от времени и места их создания.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
- После экскурсии можно погулять по музею
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея
в среду и воскресенье в 12:00 и 14:15, в четверг в 14:15, 18:00 и 20:15, в пятницу и субботу в 12:00, 14:15, 18:00 и 20:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее Христианской Культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 12:00 и 14:15, в четверг в 14:15, 18:00 и 20:15, в пятницу и субботу в 12:00, 14:15, 18:00 и 20:15Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей христианской культуры — Организатор в Санкт-Петербурге
Искусство смотреть! Музей Христианской Культуры предлагает посетителям 11 залов с уникальными экспонатами из частных коллекций, объединенных одной тематикой — христианством. Они погружают посетителей в историю христианской религии, начиная с императора Константина и заканчивая Николаем II. В коллекцию входят русские иконы Нового времени, полотна западноевропейских и русских художников, ювелирные изделия, паломнические реликвии. А ещё — предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, произведения книжной миниатюры, рукописной и печатной графики. Акцент сделан на иконах, которые принадлежат «северным письмам». Многие произведения обладают не только исторической и художественной ценностями, но и являются святынями. Музей оснащён современными технологиями. В каждом зале есть мультимедийные столы и этикетки, которые содержат дополнительные видеоматериалы.
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