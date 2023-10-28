Итальянское Возрождение: от иконы к картине

На групповой экскурсии в музее познакомиться с эволюцией ренессансной живописи

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Ответы на вопросы
Приглашаем погрузиться в мир итальянского искусства периода расцвета европейской культуры.

Вы проследите развитие живописи эпохи Ренессанса — от алтарных образов и полотен на религиозные сюжеты до шедевров Рафаэля и Боттичелли.

Увидите произведения мастеров флорентийской, венецианской и других художественных школ и оцените эстетику работ Раннего и Высокого Возрождения.
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Итальянское Возрождение: от иконы к картине
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На выставке представлены шедевры Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли, Джованни даль Понте, Паоло Морандо, Бернардино Луини и других. Вы познакомитесь с художественными традициями различных школ — венецианской, флорентийской, умбрийской — на примере представленных экспонатов.

Произведения итальянского искусства сгруппированы одновременно по школам и хронологии — это позволит проследить тенденции, сходства и различия в сюжетах, стиле и технике. Вы убедитесь, что детали произведений зависят от времени и места их создания.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
  • После экскурсии можно погулять по музею
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея

в среду и воскресенье в 12:00 и 14:15, в четверг в 14:15, 18:00 и 20:15, в пятницу и субботу в 12:00, 14:15, 18:00 и 20:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее Христианской Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 12:00 и 14:15, в четверг в 14:15, 18:00 и 20:15, в пятницу и субботу в 12:00, 14:15, 18:00 и 20:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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