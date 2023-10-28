Приглашаем погрузиться в мир итальянского искусства периода расцвета европейской культуры. Вы проследите развитие живописи эпохи Ренессанса — от алтарных образов и полотен на религиозные сюжеты до шедевров Рафаэля и Боттичелли. Увидите произведения мастеров флорентийской, венецианской и других художественных школ и оцените эстетику работ Раннего и Высокого Возрождения.

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Описание

Что вас ожидает

На выставке представлены шедевры Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли, Джованни даль Понте, Паоло Морандо, Бернардино Луини и других. Вы познакомитесь с художественными традициями различных школ — венецианской, флорентийской, умбрийской — на примере представленных экспонатов.

Произведения итальянского искусства сгруппированы одновременно по школам и хронологии — это позволит проследить тенденции, сходства и различия в сюжетах, стиле и технике. Вы убедитесь, что детали произведений зависят от времени и места их создания.

Организационные детали