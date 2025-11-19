VR-живопись – это искусство будущего! На нашем уникальном мастер-классе ты сможешь создать свою первую картину в виртуальном пространстве, используя передовые технологии.
Забудь про холсты и краски – теперь ты рисуешь в 3D! Современное VR-оборудование, адаптированное для удобного рисования. Простая и интуитивно понятная технология, подходящая для любого возраста. Поддержка наставников, которые помогут и вдохновят тебя на создание шедевра.
Описание мастер-классаЧто вас ждёт?
- Научитесь рисовать в виртуальной реальности — попробуете инструменты, которыми пользуются современные цифровые художники и дизайнеры компьютерных игр.
- Создадите свою 3D - композицию, которая анимируется и сохраняется —ее можно показать друзьям.
- Попробуете себя в новом формате творчества, где искусство переплетается с технологиями.
- Сможете творить в компании друзей и общаться – в одном VR-пространстве одновременно могут рисовать до 10 человек. Мастер-класс помогает развить пространственное мышление, креативные способности и навыки моделирования. При этом разжигает интерес и закладывает фундамент к развитию таланта в направлениях, которые активно развиваются в современных IT-индустриях. Это уникальный опыт, который нельзя повторить в обычной жизни — ведь рисование в VR это нечто совершенно новое и захватывающее! А весь процесс проходит легко и увлекательно! Для кого подойдёт наш мастер-класс?
- Для творческих людей, которые хотят попробовать что-то новое.
- Для начинающих и профессиональных художников, желающих освоить цифровое искусство.
- Для всех, кто мечтает рисовать без ограничений, экспериментировать и самовыражаться.
- Для друзей и семей, которые хотят весело провести время и создать нечто удивительное. Вы рисуете в 3D, создавая картины, которые можно буквально обойти со всех сторон. Не нужно покупать краски и холсты — всё уже готово в виртуальном мире. Вас ждёт уникальный опыт, который удивит даже тех, кто никогда не держал кисть в руках. Продолжительность — 1.5 часа. И за это время участники при заботливой поддержке внимательных и профессиональных инструкторов. С нашим топовым оборудованием и квалифицированными специалистами любой человек получит результат, который не просто вдохновит и сподвигнет на какие-либо идеи, а который полностью переформирует ваше восприятие виртуального мира не как шутку, а как новую информационную реальность! Мы — VR Interactive. Именно мы отвечаем за качество и результат, который получит наш клиент. Сотни отзывов, из которых 98% положительные говорят лишь об одном — это того стоит. Создай свой виртуальный мир как настоящий VR - художник!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по VR-живописи
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия 30 Брусницын Холл
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
