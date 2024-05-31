Перенестись в прошлое, вспомнить славную историю страны и взлететь над Петербургом, не отрываясь от земли, — всё это возможно благодаря VR-проекту на территории «Ленфильма». Надев шлем виртуальной реальности, вы отправитесь в захватывающее дух путешествие. Совершите полёт над Петербургом в поэтическом сопровождении и исследуете водные артерии Северной столицы.

Описание билета

Что вас ожидает

Предлагаем посмотреть два фильма в формате 360.

«Полёт над Петербургом»

Город откроется вам с высоты птичьего полёта в сопровождении стихотворений современных поэтов. Всё как на ладони: крыши зданий, купола соборов, улицы и реки. Кажется, ещё мгновение — и вы сможете коснуться фигуры ангела на Александровской колонне. Такая близость к недоступным красотам Петербурга поражает, а поэтический ряд усиливает впечатление. Длительность: 15 минут.

«Путешествие по рекам и каналам Петербурга»

Прокатиться на катере даже не в сезон? Легко! Виртуальная поездка пройдёт по основным каналам города с выходом в акваторию Невы в сопровождении небанальной экскурсии. Длительность: 15 минут.

Организационные детали

Билет дает право просмотра двух фильмов виртуальной реальности для одного человека: «Полет над Петербургом» и «Путешествие по рекам и каналам Петербурга».