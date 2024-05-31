Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Познакомиться с городом, совершив путешествие с помощью VR-шлема
Перенестись в прошлое, вспомнить славную историю страны и взлететь над Петербургом, не отрываясь от земли, — всё это возможно благодаря VR-проекту на территории «Ленфильма». Надев шлем виртуальной реальности, вы отправитесь в захватывающее дух путешествие.
Совершите полёт над Петербургом в поэтическом сопровождении и исследуете водные артерии Северной столицы.
Город откроется вам с высоты птичьего полёта в сопровождении стихотворений современных поэтов. Всё как на ладони: крыши зданий, купола соборов, улицы и реки. Кажется, ещё мгновение — и вы сможете коснуться фигуры ангела на Александровской колонне. Такая близость к недоступным красотам Петербурга поражает, а поэтический ряд усиливает впечатление. Длительность: 15 минут.
«Путешествие по рекам и каналам Петербурга»
Прокатиться на катере даже не в сезон? Легко! Виртуальная поездка пройдёт по основным каналам города с выходом в акваторию Невы в сопровождении небанальной экскурсии. Длительность: 15 минут.
Организационные детали
Билет дает право просмотра двух фильмов виртуальной реальности для одного человека: «Полет над Петербургом» и «Путешествие по рекам и каналам Петербурга».
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На киностудии «Ленфильм»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1175 туристов
Мы команда гидов из творческой мастерской «Невский баталист», создатели проекта, историки и реконструкторы. Любим историю и знаем, как вовлечь участников наших экскурсий в её изучение.