Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360

Познакомиться с городом, совершив путешествие с помощью VR-шлема
Перенестись в прошлое, вспомнить славную историю страны и взлететь над Петербургом, не отрываясь от земли, — всё это возможно благодаря VR-проекту на территории «Ленфильма». Надев шлем виртуальной реальности, вы отправитесь в захватывающее дух путешествие.

Совершите полёт над Петербургом в поэтическом сопровождении и исследуете водные артерии Северной столицы.
5
2 отзыва
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Виртуальный Санкт-Петербург: 2 фильма-экскурсии в формате VR-360
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание билета

Что вас ожидает

Предлагаем посмотреть два фильма в формате 360.

«Полёт над Петербургом»

Город откроется вам с высоты птичьего полёта в сопровождении стихотворений современных поэтов. Всё как на ладони: крыши зданий, купола соборов, улицы и реки. Кажется, ещё мгновение — и вы сможете коснуться фигуры ангела на Александровской колонне. Такая близость к недоступным красотам Петербурга поражает, а поэтический ряд усиливает впечатление. Длительность: 15 минут.

«Путешествие по рекам и каналам Петербурга»

Прокатиться на катере даже не в сезон? Легко! Виртуальная поездка пройдёт по основным каналам города с выходом в акваторию Невы в сопровождении небанальной экскурсии. Длительность: 15 минут.

Организационные детали

Билет дает право просмотра двух фильмов виртуальной реальности для одного человека: «Полет над Петербургом» и «Путешествие по рекам и каналам Петербурга».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На киностудии «Ленфильм»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Анастасия
31 мая 2024
Брали билеты на оба фильма прямо в день приезда в Санкт-Петербург, чтобы устроить сыну такого рода обзорную экскурсию.
Фильмы понравились и ребенку и нам взрослым! Рекомендую👍
И
8 мая 2024
Фильмы очень интересные,но хотелось бы больше исторических данных. В фильме полет над Санкт-Петербургом (могу ошибиться в названии) хотелось бы название того места что показывается, а не только стихи

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