На мастер-классе вы пройдёте весь путь от комка глины до готовой тарелки, освоите основы ручной лепки и распишете изделие в выбранном стиле.
Создайте неповторимую вещь с русской душой, которая будет радовать вас каждый день! Опыт в керамике не нужен: наш мастер бережно подскажет каждый шаг.
Создайте неповторимую вещь с русской душой, которая будет радовать вас каждый день! Опыт в керамике не нужен: наш мастер бережно подскажет каждый шаг.
Описание мастер-класса
Подготовка тарелки. Под руководством мастера вы слепите форму тарелки в технике пласта.
Роспись в русском стиле. Дизайн зависит только от вашей фантазии! Для вдохновения можно обратиться к традиционным народным промыслам — гжели, хохломе или мезенской росписи. Любителям более современного подхода подойдёт неорусский стиль с лаконичными орнаментами.
Фактурные штампы. Мы подготовили штампы с традиционными узорами, которые помогут создать выразительный декор даже без опыта рисования.
Организационные детали
- Размер изделия — 18х18 см
- С вами будет мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — сеть творческих студий и лекторий в центре Петербурга. Ежедневно проводим мастер-классы по рисованию и живописи, керамике и гончарному делу, стеклодувные и декоративные мастер-классы, а также лекции по истории, культуре и искусству. Окунитесь в мир творчества и красоты, расслабьтесь и переключитесь на позитив!
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