На мастер-классе вы пройдёте весь путь от комка глины до готовой тарелки, освоите основы ручной лепки и распишете изделие в выбранном стиле. Создайте неповторимую вещь с русской душой, которая будет радовать вас каждый день! Опыт в керамике не нужен: наш мастер бережно подскажет каждый шаг.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Подготовка тарелки. Под руководством мастера вы слепите форму тарелки в технике пласта.

Роспись в русском стиле. Дизайн зависит только от вашей фантазии! Для вдохновения можно обратиться к традиционным народным промыслам — гжели, хохломе или мезенской росписи. Любителям более современного подхода подойдёт неорусский стиль с лаконичными орнаментами.

Фактурные штампы. Мы подготовили штампы с традиционными узорами, которые помогут создать выразительный декор даже без опыта рисования.

Организационные детали