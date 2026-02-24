Эта экскурсия — попытка переосмыслить национальную традицию в условиях большого европейского города. Мы пройдём путь от южных окраин до самого центра.
Проследим, как от историзма архитекторы пришли к яркому эмоциональному модерну, используя образы древнерусских палат, теремов и храмов. Я объясню, почему русский стиль так важен не только для Петербурга, но и для всей России.
Описание экскурсии
Вы увидите русский стиль не только в храмовой, но и в жилой и общественной архитектуре — редкий и показательный маршрут:
- Мы пройдём от Обводного канала до станции метро «Чернышевская»
- Рассмотрим несколько доходных домов, в том числе знаменитый дом-пряник Никонова, а также дом Басина — одно из самых противоречивых зданий в городе
- Зайдём в церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой и остановимся у вершины русского стиля — Спаса на Крови
- Дом офицеров и дом Зайцевой покажут нам разные грани историзма и декоративности, стремление к сказочности и нарочитой русскости образов
- Не обойдём стороной и тему современного использования исторических зданий на примере библиотеки Маяковского, а также посмотрим на множество других домов в русском стиле в самом центре столицы
О чём поговорим:
- Я расскажу, чем историзм отличается от модерна, почему архитекторы конца 19 века обратились к национальным формам и как это было связано с идеологией, политикой и культурой эпохи
- Подробно объясню приёмы и символику, поэтому экскурсия будет понятна даже тем, кто раньше не интересовался архитектурой
- Разберём детали — кокошники, шатры, майолику, орнаменты — и поймём, что именно хотел сказать архитектор своим зданием
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 6 км в комфортном темпе с остановками
- На экскурсии можем зайти в кафе в русском стиле. Напитки и еда оплачиваются дополнительно
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Обводный канал»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 9 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с детства и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Свободина
24 фев 2026
Благодарим Ивана за прекрасную экскурсию. Получили большое удовольствие и существенный прирост знаний. Иван глубоко знает предмет, искренне любит и уважает историю и культуру Санкт-Петербурга, с русской ее стороны
