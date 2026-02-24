читать дальше

музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.