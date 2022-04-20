История Петербурга овеяна сотнями тайн. За одну экскурсию с «Паритет Плюс» вы познакомитесь с самыми впечатляющими секретами старого города. Под руководством гида Северная столица раскроется перед вами в новом свете, со всеми её легендами, призраками, увлекательными загадками. Вся автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу сопровождается рассказами гида о местных мифах и легендах, тайнах именитых зодчих, чьи творения определили облик города, а также загадками, которые обеспечат зарядку для вашего ума и позволят выдвинуть собственные гипотезы насчет необычных эпизодов истории Северной Пальмиры.

В ходе поездки будут сделаны три остановки — у Смольного собора, Михайловского замка и аптеки Пеля. Вы сможете немного отдохнуть от длительного вояжа на автобусе, а также лучше рассмотреть одни из самых известных архитектурных изысков города.

Экскурсии проходят в сопровождении гидов — настоящих мастеров своего дела, знакомых с каждым уголком мегаполиса, влюбленных в его неповторимую атмосферу, особую культуру и потрясающую историю. От них вы услышите множество невероятных рассказов, а также сможете получить ответы на давно интересующие вопросы.

Мы также уделяем большое внимание вашему комфорту. Собственный опыт позволяет организовывать каждое маленькое путешествие по Питеру на высшем уровне. В стоимость услуги входит поездка по мистическим местам на современном автобусе, так что даже непогода не заставит нас свернуть с намеченного маршрута.