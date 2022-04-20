Мифы и Легенды Санкт-Петербурга

Мы предлагаем Вам окунуться в загадочную атмосферу нашего города и прикоснуться к тайнам Петербурга

3.3
10 отзывов
Групповая
Мы предлагаем Вам окунуться в загадочную атмосферу нашего города и прикоснуться к тайнам Петербурга.

Приготовьтесь к насыщенной программе и множеству удивительных историй о памятниках, дворцах, скульптурных композициях, соборах и, конечно, исторических личностях, чьи судьбы неотрывно связаны с тайнами этих мест.
Мифы и Легенды Санкт-Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Михайловский замок
  • Аптеку Пеля
  • Домик Петра Первого
  • Легендарных Сфинксов
  • Исаакиевскую площадь
  • Ансамбль Смольного монастыря
История Петербурга овеяна сотнями тайн. За одну экскурсию с «Паритет Плюс» вы познакомитесь с самыми впечатляющими секретами старого города. Под руководством гида Северная столица раскроется перед вами в новом свете, со всеми её легендами, призраками, увлекательными загадками. Вся автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу сопровождается рассказами гида о местных мифах и легендах, тайнах именитых зодчих, чьи творения определили облик города, а также загадками, которые обеспечат зарядку для вашего ума и позволят выдвинуть собственные гипотезы насчет необычных эпизодов истории Северной Пальмиры.
В ходе поездки будут сделаны три остановки — у Смольного собора, Михайловского замка и аптеки Пеля. Вы сможете немного отдохнуть от длительного вояжа на автобусе, а также лучше рассмотреть одни из самых известных архитектурных изысков города.
Экскурсии проходят в сопровождении гидов — настоящих мастеров своего дела, знакомых с каждым уголком мегаполиса, влюбленных в его неповторимую атмосферу, особую культуру и потрясающую историю. От них вы услышите множество невероятных рассказов, а также сможете получить ответы на давно интересующие вопросы.
Мы также уделяем большое внимание вашему комфорту. Собственный опыт позволяет организовывать каждое маленькое путешествие по Питеру на высшем уровне. В стоимость услуги входит поездка по мистическим местам на современном автобусе, так что даже непогода не заставит нас свернуть с намеченного маршрута.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работу лицензированного гида
  • Аренду автобуса
  • Плату за входные билеты
Что не входит
  • Не указано
Место начала и завершения?
ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь паспорт и документы, подтверждающие льготу
  • На месте сбора (у киоска «ПАРИТЕТ ПЛЮС») необходимо быть за 15 минут до старта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

Отзывы от туристов

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