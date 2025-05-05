Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы вместе исследуем таинственные дворы-колодцы с их вековыми историями, восхитимся роскошью старинных парадных и откроем спрятанные жемчужины города — от необычных арт-объектов до укромных уголков. Погрузимся в магию города, где история оживает на каждом шагу. А в финале нас ждёт панорамный вид со смотровой площадки: Петербург, который вы ещё не видели! 5 1 отзыв

PiterGuide Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 27% Скидка на заказ 1900 выгода 510 ₽ 1390 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:00, 13:00, 15:00

Описание экскурсии Вас ждёт путешествие в сердце Петербурга! На экскурсии мы заглянем в загадочные дворы-колодцы, хранящие секреты прошлых столетий, полюбуемся величием парадных лестниц, словно сошедших со страниц романов, заглянем в самые неожиданные уголки города и откроем для себя уникальные арт-объекты. Почувствуйте атмосферу настоящего Петербурга, где прошлое переплетается с настоящим, а каждый уголок хранит свою неповторимую тайну. Завершим нашу прогулку на смотровой площадке, откуда открывается захватывающая панорама на весь город. Это идеальный способ увидеть Петербург с необычного ракурса!

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Билеты на смотровую площадку Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Достоевская Завершение: Метро Владимирская Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.