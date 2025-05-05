Мы вместе исследуем таинственные дворы-колодцы с их вековыми историями, восхитимся роскошью старинных парадных и откроем спрятанные жемчужины города — от необычных арт-объектов до укромных уголков. Погрузимся в магию города, где история оживает на каждом шагу. А в финале нас ждёт панорамный вид со смотровой площадки: Петербург, который вы ещё не видели!
Описание экскурсииВас ждёт путешествие в сердце Петербурга! На экскурсии мы заглянем в загадочные дворы-колодцы, хранящие секреты прошлых столетий, полюбуемся величием парадных лестниц, словно сошедших со страниц романов, заглянем в самые неожиданные уголки города и откроем для себя уникальные арт-объекты. Почувствуйте атмосферу настоящего Петербурга, где прошлое переплетается с настоящим, а каждый уголок хранит свою неповторимую тайну. Завершим нашу прогулку на смотровой площадке, откуда открывается захватывающая панорама на весь город. Это идеальный способ увидеть Петербург с необычного ракурса!
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Достоевская
Завершение: Метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 мая 2025
Большое спасибо за очень интересную экскурсию! Экскурсовод молодой, очень позитивный и интересно и с душой рассказывает!
