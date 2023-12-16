Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Мифы семи культур на островах Петербурга

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Важно! Прогулка начнётся у метро "Василеостровская" и закончится у метро "Петроградская".
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)

Что вас ожидает:

  • Доходные дома Прохоровых
  • Гутхейля и Кёнига (фасады)
  • Двор духов
  • Академия художеств
  • Румянцевский сад
  • Кунсткамера
  • Биржа
  • Стрелка ВО
  • Биржевой мост
  • Петропавловка
  • Соборная мечеть
  • Домик Петра
  • Петровская набережная

Описание

Увлекательное путешествие по трем островам в поиске мифологий разных стран и культур, спрятанных в архитектурных деталях.

В Петербурге есть город – для обычных туристов, а есть – для искателей загадок и пытливых исследователей.

С нашим гидом вы отправитесь в захватывающее путешествие по трем островам: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому и откроете тайны, связанные с мифологией семи различных культур: античной, египетской, христианской, латиноамериканской, мусульманской, буддийской и даже современной городской.

Васильевский остров — идеально спроектированные улицы-линии почти всегда немноголюдны. Это район, где мифы и легенды встречаются на каждом шагу. Вы пообщаетесь с духами и поищете портал в подземный мир. Найдете все ордера античных колонн на фасаде доходного дома. Услышите самые известные легенды об Академии художеств и сфинксах. По египетской мифологии с заходом солнца лица изваяний начнут меняться.

Петропавловка - Заячий остров - одно из самых популярных мест среди туристов. Это старинное и загадочное место, где сохранился дух прошлого. Христианские мифы заявляют, что именно здесь место хранения Святого Грааля - величайшего артефакта христианства.

Петроградский остров — каждый дом, каждый камень на Петроградке оброс местными легендами, событиями. Здесь вы познакомитесь с символикой исламской мифологии и буддизма, и легендой о тайном подземном ходе от соборной мечети к дому Эмира Бухарского.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Воскресенье в 11:00, 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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