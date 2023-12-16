Мифы семи культур на островах Петербурга
Важно! Прогулка начнётся у метро "Василеостровская" и закончится у метро "Петроградская".
Что вас ожидает:
- Доходные дома Прохоровых
- Гутхейля и Кёнига (фасады)
- Двор духов
- Академия художеств
- Румянцевский сад
- Кунсткамера
- Биржа
- Стрелка ВО
- Биржевой мост
- Петропавловка
- Соборная мечеть
- Домик Петра
- Петровская набережная
Описание
Увлекательное путешествие по трем островам в поиске мифологий разных стран и культур, спрятанных в архитектурных деталях.
В Петербурге есть город – для обычных туристов, а есть – для искателей загадок и пытливых исследователей.
С нашим гидом вы отправитесь в захватывающее путешествие по трем островам: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому и откроете тайны, связанные с мифологией семи различных культур: античной, египетской, христианской, латиноамериканской, мусульманской, буддийской и даже современной городской.
Васильевский остров — идеально спроектированные улицы-линии почти всегда немноголюдны. Это район, где мифы и легенды встречаются на каждом шагу. Вы пообщаетесь с духами и поищете портал в подземный мир. Найдете все ордера античных колонн на фасаде доходного дома. Услышите самые известные легенды об Академии художеств и сфинксах. По египетской мифологии с заходом солнца лица изваяний начнут меняться.
Петропавловка - Заячий остров - одно из самых популярных мест среди туристов. Это старинное и загадочное место, где сохранился дух прошлого. Христианские мифы заявляют, что именно здесь место хранения Святого Грааля - величайшего артефакта христианства.
Петроградский остров — каждый дом, каждый камень на Петроградке оброс местными легендами, событиями. Здесь вы познакомитесь с символикой исламской мифологии и буддизма, и легендой о тайном подземном ходе от соборной мечети к дому Эмира Бухарского.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Воскресенье в 11:00, 16:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.