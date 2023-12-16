Увлекательное путешествие по трем островам в поиске мифологий разных стран и культур, спрятанных в архитектурных деталях.

В Петербурге есть город – для обычных туристов, а есть – для искателей загадок и пытливых исследователей.

С нашим гидом вы отправитесь в захватывающее путешествие по трем островам: Васильевскому, Заячьему и Петроградскому и откроете тайны, связанные с мифологией семи различных культур: античной, египетской, христианской, латиноамериканской, мусульманской, буддийской и даже современной городской.

Васильевский остров — идеально спроектированные улицы-линии почти всегда немноголюдны. Это район, где мифы и легенды встречаются на каждом шагу. Вы пообщаетесь с духами и поищете портал в подземный мир. Найдете все ордера античных колонн на фасаде доходного дома. Услышите самые известные легенды об Академии художеств и сфинксах. По египетской мифологии с заходом солнца лица изваяний начнут меняться.

Петропавловка - Заячий остров - одно из самых популярных мест среди туристов. Это старинное и загадочное место, где сохранился дух прошлого. Христианские мифы заявляют, что именно здесь место хранения Святого Грааля - величайшего артефакта христианства.

Петроградский остров — каждый дом, каждый камень на Петроградке оброс местными легендами, событиями. Здесь вы познакомитесь с символикой исламской мифологии и буддизма, и легендой о тайном подземном ходе от соборной мечети к дому Эмира Бухарского.