Экскурсии на острова из Санкт-Петербурга

Найдено 9 экскурсий в категории «На острова» в Санкт-Петербурге, цены от 1 095 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Побег из Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100 за человека
Из Петербурга в Кронштадт на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
112 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
В крепость Орешек на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
«Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове»
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000 за человека
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
«Мы отправимся на остров среди Финского залива, исследуем его территорию и погрузимся в прошлое славного морского города»
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900 за всё до 4 чел.
Кронштадт: на страже морских границ
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000 за всё до 5 чел.
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 5 чел.
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
Расписание: Понедельник, Воскресенье в 11:00, 16:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
    Нам очень понравилась поездка!!! Александр прекрасный рассказчик!!! Вся экскурсия была наполнена интересными фактами, датами, историческими событиями и иллюстрациями. Экскурсия началась прям
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    от Нарвской. Машина в идеальном состоянии. Отличное вождение!!! Безопасное и комфортное. Приятная атмосфера всей поездки без спешки и суеты. В общем: РЕКОМЕНДУЮ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ И ГИДА! Александр! Спасибо!!! 🙏❤️ Обязательно с Вами поедем в Выборг!!! ❤️❤️

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Были на экскурсии с детьми 5,8,12 лет. Нашим экскурсоводом был Александр. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой беседе. При этом
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    было интересно как детям, так и взрослым. Мы узнали очень много нового и интересного. А в конце эксурсии дети получили шоколадные подарочки))) Спасибо большое за прекрасную экскурсию!

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
    Чудесная экскурсия. Гид Виктория - профессионал своено дела. Рассказывает с душой, но структурированно, без воды, по делу, с азартом и
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    искоркой в глазах. Маршрут грамотно выстроен, тайминг четко соблюдается, отбытие и прибытие вовремя, без опозданий. По организационной части тоже все схвачено. Четко и удобно. Удобный чат для общения, Акрам - прекрасный, позитивный водитель. Очень повезло с такой командой🔥🔥🔥Получила оочень положительный заряд эмоций и вдохновения☀️👏Виктория - воплощение образцового гида, солнечная и воодушевленная девушка с горящими глазами и интересным, багажом знаний. Рассказы увлекательные, динамичные, нескучные. Ребята, спасибо вашей у команде за непростой труд и любовь, которую вы вкладываете в свое дело! 🔝

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
    Экскурсия прошла в комфортной обстановке, с увлеченным своим делом экскурсоводом! Небольшой дождик никак и ничему не помешал! Спасибо большое за интересный рассказ! Всего доброго!
    Экскурсия прошла в комфортной обстановке, с увлеченным своим делом экскурсоводом! Небольшой дождик никак и ничему не
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Выбрала эту экскурсию с Владимиром в Кронштадт в качестве подарка для своей мамы и ни разу не пожалела. Перед этим
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    конечно прочитала все отзывы. Владимир приехал заблаговременно на чистой комфортной машине. Ровно в назначенное время мы тронулись в путь. По ходу движения из одной точки в другую мы(а нас было трое) слушали увлекательный рассказ, факты, смотрели фото, а также увидели много интересных и новых уголков (хотя сами постоянно проживаем постоянно в Питере). Владимир-интеллигентный, любящий свое дело джентльмен.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Очень интересная экскурсия, которая не ограничилась только Кронштадтом с его достопримечательностями, но включала в себя обзор окрестностей Санкт Петербурга, интересных
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    фактов из их истории и архитектуры. На всем пути Владимир рассказывал о тех улицах, которые мы проезжали, зданиях, реках, каналах. Узнали много нового и интересного, хотя думали, что уже весь Питер объездили вдоль и поперек. Владимир очень интересный собеседник, образованный и тактичный человек. Поездка с таким экскурсоводам принесет удовольствие любому путешественнику.

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
    Экскурсовод очень интересно рассказывала обо всех местах на маршруте. Большое спасибо
    Экскурсовод очень интересно рассказывала обо всех местах на маршруте. Большое спасибоЭкскурсовод очень интересно рассказывала обо всех местах на маршруте. Большое спасибоЭкскурсовод очень интересно рассказывала обо всех местах на маршруте. Большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На острова»

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  1. Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
  2. Побег из Петропавловской крепости
  3. Из Петербурга в Кронштадт на авто
  4. В крепость Орешек на мотоциклах
  5. Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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