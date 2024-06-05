1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
10 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
«Затем вы самостоятельно посетите крепость Орешек на острове»
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
«Мы отправимся на остров среди Финского залива, исследуем его территорию и погрузимся в прошлое славного морского города»
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Расписание: Понедельник, Воскресенье в 11:00, 16:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
- ССветлана5 июня 2024Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…
- ААлександр4 июня 2024Приятная и познавательная прогулка по Петропавловской крепости. Окунулись в атмосферу царской катаржной тюрьмы и счастливо оттуда выбрались. Ну и сосчитали всех зайцев на Заячьем острове
- ТТатьяна3 июня 2024Нам очень понравилась поездка!!! Александр прекрасный рассказчик!!! Вся экскурсия была наполнена интересными фактами, датами, историческими событиями и иллюстрациями. Экскурсия началась прям
- ЮЮлия1 июня 2024Были на экскурсии с детьми 5,8,12 лет. Нашим экскурсоводом был Александр. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой беседе. При этом
- ММария31 мая 2024Чудесная экскурсия. Гид Виктория - профессионал своено дела. Рассказывает с душой, но структурированно, без воды, по делу, с азартом и
- ИИрина30 мая 2024Экскурсия прошла в комфортной обстановке, с увлеченным своим делом экскурсоводом! Небольшой дождик никак и ничему не помешал! Спасибо большое за интересный рассказ! Всего доброго!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Выбрала эту экскурсию с Владимиром в Кронштадт в качестве подарка для своей мамы и ни разу не пожалела. Перед этим
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень интересная экскурсия, которая не ограничилась только Кронштадтом с его достопримечательностями, но включала в себя обзор окрестностей Санкт Петербурга, интересных
- ООльга22 мая 2024Экскурсовод очень интересно рассказывала обо всех местах на маршруте. Большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На острова»
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