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искоркой в глазах. Маршрут грамотно выстроен, тайминг четко соблюдается, отбытие и прибытие вовремя, без опозданий. По организационной части тоже все схвачено. Четко и удобно. Удобный чат для общения, Акрам - прекрасный, позитивный водитель. Очень повезло с такой командой🔥🔥🔥Получила оочень положительный заряд эмоций и вдохновения☀️👏Виктория - воплощение образцового гида, солнечная и воодушевленная девушка с горящими глазами и интересным, багажом знаний. Рассказы увлекательные, динамичные, нескучные. Ребята, спасибо вашей у команде за непростой труд и любовь, которую вы вкладываете в свое дело! 🔝