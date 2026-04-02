Центр Санкт-Петербурга скрывает множество античных символов и образов.
На экскурсии вы сможете увидеть олимпийских богов и титанов, прогуливаясь от Дворцовой площади до Летнего сада. Участники смогут освежить знания греческих мифов и
На экскурсии вы сможете увидеть олимпийских богов и титанов, прогуливаясь от Дворцовой площади до Летнего сада. Участники смогут освежить знания греческих мифов и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Античные символы на фасадах
- 🔍 Углубление знаний о мифах
- 🗺️ Уникальный маршрут по центру
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🗣️ Интерактивное участие в экскурсии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия лучше всего подходит для теплых месяцев с мая по сентябрь, когда прогулки по городу наиболее комфортны. В это время можно насладиться красотой архитектуры и природой Петербурга в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Портик Нового Эрмитажа
- Последний дворец на Мойке
- Театральный мост
- Марсово поле
- Ограда Летнего сада
Описание экскурсии
На поиски Древней Греции в Петербурге
Архитектура и скульптура Петербурга предстанет перед вами в новом свете — наполненная образами, символами и посланиями Античности. Мы увидимся с богами, героями, музами и обсудим, почему все они встречаются на фасадах города неслучайно. Наш маршрут:
- Дворцовая площадь, где мы найдем Зевса и Посейдона и рассмотрим античную мифологию как базу стиля классицизма.
- Портик Нового Эрмитажа со знаменитыми Титанами. Разберемся в поколениях божеств до Олимпийцев и иерархии богов.
- «Последний дворец» на Мойке: вы узнаете о его истории и владельцах, увидите на фасаде Апполона в окружении муз и расшифруете их символику.
- Театральный мост на Мойке, на котором мы вспомним об астрономии и о том, как в русский язык пришли слова «планета», «комета» и «галактика».
- Марсово поле — место, где мы поговорим о детях Зевса, роге изобилия и козе Амалфее.
- Ограда Летнего сада. У Михайловского замка увидим статую Геракла, вспомним о его рождении и легендарных подвигах.
Античные загадки Петербурга
На прогулке вы будете не просто слушателями: участникам предстоит выдвигать версии, отгадывать загадки и находить подсказки в мифах. Вы проследите влияние греческого языка на русский, сопоставите олимпийских богов и их атрибуты, свяжете планеты с мифологией, раскроете тайну происхождения Медузы Горгоны — и совершите еще не одно открытие!
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто интересуется античной культурой и архитектурой Петербурга, а также семьям с детьми школьного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 642 туристов
Меня зовут Юлиана. Я специалист по греческому языку и культуре, переводчик и профессиональный гид. Закончила СПбГУ и курсы гидов по Санкт-Петербургу. Знаю все музеи и достопримечательности моего родного города. Предлагаю всем гостям и жителям Петербурга познакомиться с греческими деталями, загадками и мифами, скрытыми в нашем городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 1 апр 2026
Спасибо за познавательную и веселую экскурсию, интересно было и ребенку, который читал мифы, и ребенку, который не читал) сама получила большое удовольствие - рассмотрели привычные улицы и здания, увидели неожиданные детали, унесли много новых фактов и историй
Вам был полезен этот отзыв?
Посетили с детьми экскурсию "Греция в Петербурге". Было замечательно! Очень интересный рассказ. Рекомендую всем, кто интересуется греческой мифологией и архитектурой Петербурга!
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарим Юлию за прекрасный майский уикенд, нам хотелось чего то мистического и мы сразу сказали о своих пожеланиях, Юля быстро сориентировала программу под нас. Приятно и легко, очень интересно, нескучно
Вам был полезен этот отзыв?
Благодаря Юлиане удалось полностью погрузиться в мир мифов и легенд. Для меня наша экскурсия стала настоящим путешествием в детство. Благодаря чудесной погоде удалось рассмотреть все здания и архитектурные элементы, на которые обращала внимание Юлиана. За два часа неспеша прошли от Дворцовой площади до Летнего сада. Думаю, благодаря подаче материала эта экскурсия будет интересна и детям!
Вам был полезен этот отзыв?
Интереснейшая экскурсия с эрудированным гидом. Всё очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Спасибо огромное, замечательная прогулка-экскурсия, было интересно, познавательно и весело! Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны»
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург Балабанова
Прогулка по знаковым местам режиссера Балабанова, обсуждение его творчества и знаменитых картин, таких как "Брат" и "Кочегар"
Начало: В районе станции метро Приморская
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 6700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый облик Петербурга: от «Лахта-центра» до копии корабля петровского времени
Увидеть современные строения и узнать о секретных местах Северной столицы на автомобильной экскурсии
20 авг в 14:30
21 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 6700 ₽ за экскурсию