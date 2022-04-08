Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны

Отыскать античные образы в облике города и по-новому взглянуть на достопримечательности

Индивидуальная
Сложно представить, сколько античных символов и образов таит в себе центр Петербурга — и я непременно помогу вам найти и расшифровать их.

Мы прогуляемся от Дворцовой площади до Летнего сада, встречая на пути олимпийских богов и героев, муз и титанов.

Приготовьтесь освежить и углубить знания греческих мифов и более осмысленно взглянуть на архитектуру Петербурга.
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
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Что вас ожидает

На поиски Древней Греции в Петербурге

Архитектура и скульптура Петербурга предстанет перед вами в новом свете — наполненная образами, символами и посланиями Античности. Мы увидимся с богами, героями, музами и обсудим, почему все они встречаются на фасадах города неслучайно. Наш маршрут:

  • Дворцовая площадь, где мы найдем Зевса и Посейдона и рассмотрим античную мифологию как базу стиля классицизма.
  • Портик Нового Эрмитажа со знаменитыми Титанами. Разберемся в поколениях божеств до Олимпийцев и иерархии богов.
  • «Последний дворец» на Мойке: вы узнаете о его истории и владельцах, увидите на фасаде Апполона в окружении муз и расшифруете их символику.
  • Театральный мост на Мойке, на котором мы вспомним об астрономии и о том, как в русский язык пришли слова «планета», «комета» и «галактика».
  • Марсово поле — место, где мы поговорим о детях Зевса, роге изобилия и козе Амалфее.
  • Ограда Летнего сада. У Михайловского замка увидим статую Геракла, вспомним о его рождении и легендарных подвигах.

Античные загадки Петербурга

На прогулке вы будете не просто слушателями: участникам предстоит выдвигать версии, отгадывать загадки и находить подсказки в мифах. Вы проследите влияние греческого языка на русский, сопоставите олимпийских богов и их атрибуты, свяжете планеты с мифологией, раскроете тайну происхождения Медузы Горгоны — и совершите еще не одно открытие!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется античной культурой и архитектурой Петербурга, а также семьям с детьми школьного возраста.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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