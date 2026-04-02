Экскурсия лучше всего подходит для теплых месяцев с мая по сентябрь, когда прогулки по городу наиболее комфортны. В это время можно насладиться красотой архитектуры и природой Петербурга в полной мере.

Центр Санкт-Петербурга скрывает множество античных символов и образов.На экскурсии вы сможете увидеть олимпийских богов и титанов, прогуливаясь от Дворцовой площади до Летнего сада. Участники смогут освежить знания греческих мифов и

глубже понять архитектуру города. На маршруте вы встретите Зевса и Посейдона, узнаете о поколениях божеств и иерархии богов, а также раскроете тайны происхождения Медузы Горгоны. Экскурсия подойдет для всех, кто интересуется античной культурой и архитектурой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На поиски Древней Греции в Петербурге

Архитектура и скульптура Петербурга предстанет перед вами в новом свете — наполненная образами, символами и посланиями Античности. Мы увидимся с богами, героями, музами и обсудим, почему все они встречаются на фасадах города неслучайно. Наш маршрут:

Дворцовая площадь , где мы найдем Зевса и Посейдона и рассмотрим античную мифологию как базу стиля классицизма.

, где мы найдем Зевса и Посейдона и рассмотрим античную мифологию как базу стиля классицизма. Портик Нового Эрмитажа со знаменитыми Титанами. Разберемся в поколениях божеств до Олимпийцев и иерархии богов.

со знаменитыми Титанами. Разберемся в поколениях божеств до Олимпийцев и иерархии богов. «Последний дворец» на Мойке : вы узнаете о его истории и владельцах, увидите на фасаде Апполона в окружении муз и расшифруете их символику.

: вы узнаете о его истории и владельцах, увидите на фасаде Апполона в окружении муз и расшифруете их символику. Театральный мост на Мойке, на котором мы вспомним об астрономии и о том, как в русский язык пришли слова «планета», «комета» и «галактика».

на Мойке, на котором мы вспомним об астрономии и о том, как в русский язык пришли слова «планета», «комета» и «галактика». Марсово поле — место, где мы поговорим о детях Зевса, роге изобилия и козе Амалфее.

— место, где мы поговорим о детях Зевса, роге изобилия и козе Амалфее. Ограда Летнего сада. У Михайловского замка увидим статую Геракла, вспомним о его рождении и легендарных подвигах.

Античные загадки Петербурга

На прогулке вы будете не просто слушателями: участникам предстоит выдвигать версии, отгадывать загадки и находить подсказки в мифах. Вы проследите влияние греческого языка на русский, сопоставите олимпийских богов и их атрибуты, свяжете планеты с мифологией, раскроете тайну происхождения Медузы Горгоны — и совершите еще не одно открытие!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется античной культурой и архитектурой Петербурга, а также семьям с детьми школьного возраста.