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Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны

Прогулка по центру Петербурга, полная открытий: античные символы, мифы и архитектурные шедевры ждут вас на каждом шагу. Откройте тайны города
Центр Санкт-Петербурга скрывает множество античных символов и образов.

На экскурсии вы сможете увидеть олимпийских богов и титанов, прогуливаясь от Дворцовой площади до Летнего сада. Участники смогут освежить знания греческих мифов и
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глубже понять архитектуру города.

На маршруте вы встретите Зевса и Посейдона, узнаете о поколениях божеств и иерархии богов, а также раскроете тайны происхождения Медузы Горгоны. Экскурсия подойдет для всех, кто интересуется античной культурой и архитектурой

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Античные символы на фасадах
  • 🔍 Углубление знаний о мифах
  • 🗺️ Уникальный маршрут по центру
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🗣️ Интерактивное участие в экскурсии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия лучше всего подходит для теплых месяцев с мая по сентябрь, когда прогулки по городу наиболее комфортны. В это время можно насладиться красотой архитектуры и природой Петербурга в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Портик Нового Эрмитажа
  • Последний дворец на Мойке
  • Театральный мост
  • Марсово поле
  • Ограда Летнего сада

Описание экскурсии

На поиски Древней Греции в Петербурге

Архитектура и скульптура Петербурга предстанет перед вами в новом свете — наполненная образами, символами и посланиями Античности. Мы увидимся с богами, героями, музами и обсудим, почему все они встречаются на фасадах города неслучайно. Наш маршрут:

  • Дворцовая площадь, где мы найдем Зевса и Посейдона и рассмотрим античную мифологию как базу стиля классицизма.
  • Портик Нового Эрмитажа со знаменитыми Титанами. Разберемся в поколениях божеств до Олимпийцев и иерархии богов.
  • «Последний дворец» на Мойке: вы узнаете о его истории и владельцах, увидите на фасаде Апполона в окружении муз и расшифруете их символику.
  • Театральный мост на Мойке, на котором мы вспомним об астрономии и о том, как в русский язык пришли слова «планета», «комета» и «галактика».
  • Марсово поле — место, где мы поговорим о детях Зевса, роге изобилия и козе Амалфее.
  • Ограда Летнего сада. У Михайловского замка увидим статую Геракла, вспомним о его рождении и легендарных подвигах.

Античные загадки Петербурга

На прогулке вы будете не просто слушателями: участникам предстоит выдвигать версии, отгадывать загадки и находить подсказки в мифах. Вы проследите влияние греческого языка на русский, сопоставите олимпийских богов и их атрибуты, свяжете планеты с мифологией, раскроете тайну происхождения Медузы Горгоны — и совершите еще не одно открытие!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется античной культурой и архитектурой Петербурга, а также семьям с детьми школьного возраста.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана
Юлиана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 642 туристов
Меня зовут Юлиана. Я специалист по греческому языку и культуре, переводчик и профессиональный гид. Закончила СПбГУ и курсы гидов по Санкт-Петербургу. Знаю все музеи и достопримечательности моего родного города. Предлагаю всем гостям и жителям Петербурга познакомиться с греческими деталями, загадками и мифами, скрытыми в нашем городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
К
Дата посещения: 1 апр 2026
Спасибо за познавательную и веселую экскурсию, интересно было и ребенку, который читал мифы, и ребенку, который не читал) сама получила большое удовольствие - рассмотрели привычные улицы и здания, увидели неожиданные детали, унесли много новых фактов и историй
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Сергей
Посетили с детьми экскурсию "Греция в Петербурге". Было замечательно! Очень интересный рассказ. Рекомендую всем, кто интересуется греческой мифологией и архитектурой Петербурга!
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Екатерина
Благодарим Юлию за прекрасный майский уикенд, нам хотелось чего то мистического и мы сразу сказали о своих пожеланиях, Юля быстро сориентировала программу под нас. Приятно и легко, очень интересно, нескучно
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и интригующе. Мы посетили Михайловский замок, Услышали интересную историю про дом и приведения, прошлись по выставкам и Казанской площади, дошли до Спаса на Крови и погуляли по Марсову Полю. На следующий день мы пошли гулять по городу одни и нам очень не хватало нашего гида:) в следующий раз мы обязательно снова обратится к Юлии.

Благодарим Юлию за прекрасный майский уикенд, нам хотелось чего то мистического и мы сразу сказали о
Благодарим Юлию за прекрасный майский уикенд, нам хотелось чего то мистического и мы сразу сказали о
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Марго
Благодаря Юлиане удалось полностью погрузиться в мир мифов и легенд. Для меня наша экскурсия стала настоящим путешествием в детство. Благодаря чудесной погоде удалось рассмотреть все здания и архитектурные элементы, на которые обращала внимание Юлиана. За два часа неспеша прошли от Дворцовой площади до Летнего сада. Думаю, благодаря подаче материала эта экскурсия будет интересна и детям!
Благодаря Юлиане удалось полностью погрузиться в мир мифов и легенд. Для меня наша экскурсия стала настоящим
Благодаря Юлиане удалось полностью погрузиться в мир мифов и легенд. Для меня наша экскурсия стала настоящим
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Евгений
Интереснейшая экскурсия с эрудированным гидом. Всё очень понравилось!
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Г
Спасибо огромное, замечательная прогулка-экскурсия, было интересно, познавательно и весело! Очень рекомендуем!
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