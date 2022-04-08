Архитектура и скульптура Петербурга предстанет перед вами в новом свете — наполненная образами, символами и посланиями Античности. Мы увидимся с богами, героями, музами и обсудим, почему все они встречаются на фасадах города неслучайно. Наш маршрут:
На прогулке вы будете не просто слушателями: участникам предстоит выдвигать версии, отгадывать загадки и находить подсказки в мифах. Вы проследите влияние греческого языка на русский, сопоставите олимпийских богов и их атрибуты, свяжете планеты с мифологией, раскроете тайну происхождения Медузы Горгоны — и совершите еще не одно открытие!
Тем, кто интересуется античной культурой и архитектурой Петербурга, а также семьям с детьми школьного возраста.