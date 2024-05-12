Ю Юлия Васильевский остров: аудиоэкскурсия от метро «Спортивная» Очень удобно - аудио экскурсия. Если с первого раза что-то прослушал и прошёл мимо, можно вернуться и послушать повторно. И, ходишь один, без экскурсионной толпы, можно в любой момент сойти с маршрута и вернуться!

Д Дмитрий Легенды ленинградского метрополитена Огромное спасибо Ивану, за увлекательную подземную прогулку, красоты Ленинградского-Петербургского метро перемежались интереснейшим рассказом Ивана. Восторг!!!!!

Г Галина Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории Если вы плохо слышите, вам не сюда

Т Татьяна Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории Спасибо Лилии за интересную экскурсию. Она научила нас обращать внимания на символы эпохи. Путешествие по подземке будет интересна и физикам, и лирикам. Благодарим от всей души!

Н Наталия Легенды ленинградского метрополитена Иван источает такую энергию и любовь к городу, что просто невозможно не полюбить Санкт-Петербург и его красивейший метрополитен.

Н Наталья Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории Очень понравилось, замечательный экскурсовод Лилия, много и интересно рассказывает 😊 Благодарим организаторов!

В Виктория Легенды ленинградского метрополитена читать дальше Питере), особенности геологии Питера материалы и архитектурные стили на каждой станции метро по ходу экскурсии. Очень приятно,когда экскурсию проводит не просто гид, повторяя краткую историческую справку, а человек, по настоящему увлеченный своим делом и любящий это прекрасный город. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении Ивана. Его рассказ настолько интересный и увлекательный, что 2 часа пролетают как 2 минуты! Иван, благодарю Вас за увлекательное путешествие по Ленинградскому метро! Впечатление от экскурсии-восторг! Столько интересной и разнообразной информации за 2 часа, включая историю страны, строительства метро (и не только в

М Мария Вся Россия в миниатюре Отличная экскурсия, детям 7-9 лет и взрослым очень понравилось, познавательно, зрелищно, супер! Рекомендую!

Л Любовь Петербург на метро. Экскурсия по метрополитену Экскурсия очень интересная, мама из другого города очень хотела посмотреть метро, я живу в Питере уже 5 лет, но Урала много нового про давно знакомые станции