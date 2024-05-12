Экскурсии в метро Санкт-Петербурга

Найдено 7 экскурсий в категории «Метро» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды ленинградского метрополитена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Легенды ленинградского метрополитена
Узнать, как устроено самое северное метро страны, и прокатиться по историческому маршруту
Начало: Автово
«В ходе экскурсии я научу вас самостоятельно определять тип каждой станции метро»
Завтра в 08:00
9 июня в 10:00
6 670 за всё до 5 чел.
Вся Россия в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Вся Россия в миниатюре
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о петербургском метро
Начало: Музей Россия в Миниатюре
«🚇 Особенности метро Петербурга и площадь Московские воротаСквозная тема экскурсии — дороги и транспорт»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 970 за всё до 10 чел.
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
«Узнаете историю развития метро от идеи до современного состояния»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Васильевский остров: аудиоэкскурсия от метро «Спортивная»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
1 отзыв
Васильевский остров: аудиоэкскурсия от метро «Спортивная»
Познакомиться с городом поближе в путешествии по знаковым и атмосферным местам непарадного острова
Начало: Возле станции метро «Спортивная»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
«Прогулка начнётся у метро
Расписание: Понедельник, Воскресенье в 11:00, 16:00
1 500 за человека
Васильевский остров: аудио прогулка от метро Спортивная
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Васильевский остров: аудио прогулка от метро Спортивная
Начало: Тучков Переулок, д. 27, Санкт-Петербург, Россия
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
«Начинаем наш тур от станции метро Невский Проспект»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Васильевский остров: аудиоэкскурсия от метро «Спортивная»
    Очень удобно - аудио экскурсия. Если с первого раза что-то прослушал и прошёл мимо, можно вернуться и послушать повторно. И, ходишь один, без экскурсионной толпы, можно в любой момент сойти с маршрута и вернуться!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Легенды ленинградского метрополитена
    Огромное спасибо Ивану, за увлекательную подземную прогулку, красоты Ленинградского-Петербургского метро перемежались интереснейшим рассказом Ивана. Восторг!!!!!
  • Г
    Галина
    16 марта 2024
    Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
    Если вы плохо слышите, вам не сюда
  • Т
    Татьяна
    9 февраля 2024
    Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
    Спасибо Лилии за интересную экскурсию. Она научила нас обращать внимания на символы эпохи. Путешествие по подземке будет интересна и физикам, и лирикам. Благодарим от всей души!
  • Н
    Наталия
    6 февраля 2024
    Легенды ленинградского метрополитена
    Иван источает такую энергию и любовь к городу, что просто невозможно не полюбить Санкт-Петербург и его красивейший метрополитен.
  • Н
    Наталья
    28 января 2024
    Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
    Очень понравилось, замечательный экскурсовод Лилия, много и интересно рассказывает 😊 Благодарим организаторов!
  • В
    Виктория
    5 января 2024
    Легенды ленинградского метрополитена
    Впечатление от экскурсии-восторг! Столько интересной и разнообразной информации за 2 часа, включая историю страны, строительства метро (и не только в
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    Питере), особенности геологии Питера материалы и архитектурные стили на каждой станции метро по ходу экскурсии. Очень приятно,когда экскурсию проводит не просто гид, повторяя краткую историческую справку, а человек, по настоящему увлеченный своим делом и любящий это прекрасный город. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении Ивана. Его рассказ настолько интересный и увлекательный, что 2 часа пролетают как 2 минуты! Иван, благодарю Вас за увлекательное путешествие по Ленинградскому метро!

  • М
    Мария
    11 августа 2023
    Вся Россия в миниатюре
    Отличная экскурсия, детям 7-9 лет и взрослым очень понравилось, познавательно, зрелищно, супер! Рекомендую!
  • Л
    Любовь
    10 июля 2023
    Петербург на метро. Экскурсия по метрополитену
    Экскурсия очень интересная, мама из другого города очень хотела посмотреть метро, я живу в Питере уже 5 лет, но Урала много нового про давно знакомые станции
  • М
    Мельникова
    7 июля 2023
    Петербург на метро. Экскурсия по метрополитену
    Здорово, что заказала для себя и своих детей именно эту экскурсию. Сами бы заблудились, устали и ничего не поняли. У нас
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    был замечательный экскрсоаод Светлана, которая дала для нас самую необходимую информацию, рассказала очень интересно, даже самый младший (7 лет) остался в востроге. Спасибо за экскрсию

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метро»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метро" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 790 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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