1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Легенды ленинградского метрополитена
Узнать, как устроено самое северное метро страны, и прокатиться по историческому маршруту
Начало: Автово
«В ходе экскурсии я научу вас самостоятельно определять тип каждой станции метро»
Завтра в 08:00
9 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Россия в миниатюре
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о петербургском метро
Начало: Музей Россия в Миниатюре
«🚇 Особенности метро Петербурга и площадь Московские воротаСквозная тема экскурсии — дороги и транспорт»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 5 970₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербургская подземка: путешествие по станциям и истории
Побывать на самых интересных участках питерского метро и узнать, как оно развивалось
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
«Узнаете историю развития метро от идеи до современного состояния»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Васильевский остров: аудиоэкскурсия от метро «Спортивная»
Познакомиться с городом поближе в путешествии по знаковым и атмосферным местам непарадного острова
Начало: Возле станции метро «Спортивная»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Мифы семи культур на островах Петербурга (мини-группа)
«Прогулка начнётся у метро "»
Расписание: Понедельник, Воскресенье в 11:00, 16:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
1 час
Васильевский остров: аудио прогулка от метро Спортивная
Начало: Тучков Переулок, д. 27, Санкт-Петербург, Россия
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
1 час
Исторический центр: аудио прогулка от метро Невский проспект
Начало: Невский проспект, д. 30, Центральный район
«Начинаем наш тур от станции метро Невский Проспект»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия12 мая 2024Очень удобно - аудио экскурсия. Если с первого раза что-то прослушал и прошёл мимо, можно вернуться и послушать повторно. И, ходишь один, без экскурсионной толпы, можно в любой момент сойти с маршрута и вернуться!
- ДДмитрий23 апреля 2024Огромное спасибо Ивану, за увлекательную подземную прогулку, красоты Ленинградского-Петербургского метро перемежались интереснейшим рассказом Ивана. Восторг!!!!!
- ГГалина16 марта 2024Если вы плохо слышите, вам не сюда
- ТТатьяна9 февраля 2024Спасибо Лилии за интересную экскурсию. Она научила нас обращать внимания на символы эпохи. Путешествие по подземке будет интересна и физикам, и лирикам. Благодарим от всей души!
- ННаталия6 февраля 2024Иван источает такую энергию и любовь к городу, что просто невозможно не полюбить Санкт-Петербург и его красивейший метрополитен.
- ННаталья28 января 2024Очень понравилось, замечательный экскурсовод Лилия, много и интересно рассказывает 😊 Благодарим организаторов!
- ВВиктория5 января 2024Впечатление от экскурсии-восторг! Столько интересной и разнообразной информации за 2 часа, включая историю страны, строительства метро (и не только в
- ММария11 августа 2023Отличная экскурсия, детям 7-9 лет и взрослым очень понравилось, познавательно, зрелищно, супер! Рекомендую!
- ЛЛюбовь10 июля 2023Петербург на метро. Экскурсия по метрополитенуЭкскурсия очень интересная, мама из другого города очень хотела посмотреть метро, я живу в Питере уже 5 лет, но Урала много нового про давно знакомые станции
- ММельникова7 июля 2023Петербург на метро. Экскурсия по метрополитенуЗдорово, что заказала для себя и своих детей именно эту экскурсию. Сами бы заблудились, устали и ничего не поняли. У нас
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метро»
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