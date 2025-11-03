Описание аудиогида
Русский музей - это место, где можно увидеть самую большую коллекцию русского искусства в мире! С полотен в музее на нас смотрят такие родные и знакомые с детства персонажи. А мысли и чувства изображенных героев нам понятны и близки. В залах Михайловского дворца можно проследить, как развивалось русское искусство: от одухотворенных икон до полотен начала ХХ века. Аудиоэкскурсия в приложении предлагает удобный маршрут, который позволит познакомиться с главными вехами в русском искусстве и узнать об основных шедеврах постоянной экспозиции. Вы узнаете как на протяжении нескольких веков развивалась иконопись, как изменился взгляд на искусство в эпоху Петра Великого, какое самое известное произведение в русском искусстве было в XIX веке, какие шедевры были в Русском музее с момента его открытия. И, конечно, вас ждет прогулка по великолепным интерьерам Михайловского дворца. Внимание! Билет и аудиоэкскурсия не включают посещение временных выставок. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
WeGoTrip
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
WeGoTrip
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Входной билет на постоянную экспозицию Русского музея
- Пояснения, как лучше перемещаться по Михайловскому дворцу
- Рассказ об основных шедеврах: их особенностях и загадках
Что не входит в цену
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
- Билет НЕ ВКЛЮЧАЕТ посещение временных выставок
Место начала и завершения?
Инженерная улица, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Отзывы и рейтинг
4
Н
Натела
3 ноя 2025
Была на экскурсии с аудиогидом. В некоторых залах информация не совпадает с картинами(о них рассказывают, а в наличии их нет). Прошу выверить текст.
