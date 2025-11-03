Русский музей - это место, где можно увидеть самую большую коллекцию русского искусства в мире! С полотен в музее на нас смотрят такие родные и знакомые с детства персонажи. А мысли и чувства изображенных героев нам понятны и близки. В залах Михайловского дворца можно проследить, как развивалось русское искусство: от одухотворенных икон до полотен начала ХХ века. Аудиоэкскурсия в приложении предлагает удобный маршрут, который позволит познакомиться с главными вехами в русском искусстве и узнать об основных шедеврах постоянной экспозиции. Вы узнаете как на протяжении нескольких веков развивалась иконопись, как изменился взгляд на искусство в эпоху Петра Великого, какое самое известное произведение в русском искусстве было в XIX веке, какие шедевры были в Русском музее с момента его открытия. И, конечно, вас ждет прогулка по великолепным интерьерам Михайловского дворца. Внимание! Билет и аудиоэкскурсия не включают посещение временных выставок. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

Go

Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).