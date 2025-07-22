У императора Павла I была большая мечта — построить замок, который станет надёжным домом для семейной жизни. Его строили днём и ночью, используя лучшие материалы, рыли водные каналы и устанавливали подвесные мосты, ставили пушки и возводили крепкие стены. Так был создан Михайловский замок. Через 40 дней после открытия крепости император Павел I был убит. Спустя три века Михайловский замок во многом сохранил величественный вид и богатые убранства. Здесь можно найти такую роскошь, которая была необычна даже для XVIII века, а также обширную коллекцию картин Русского музея и античные скульптуры. Во время путешествия по залам Михайловского замка вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, который был императорской резиденцией всего 40 дней, а также узнаете, как связаны надписи на фасаде здания и смерть императора, но главное - что же на самом деле произошло мартовской ночью 1801 года. За два часа вы познакомитесь со множеством секретов и легенд, которыми окружен Михайловский замок и его бывший владелец. Вы узнаете, почему дворец не был назван в честь Павла I и как изменилась императорская резиденция после его смерти. Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых загадочных замков Петербурга! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3.

Билет вы найдёте в приложении We

Go

Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:

Входной билет в музей будет доступен только в приложении We

Go

Trip.