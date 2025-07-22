Михайловский замок — одна из самых загадочных императорских резиденций в Петербурге.
Предлагаем вам раскрыть его тайны и выяснить, в честь кого он был назван, кто был его создателем и какое отношение он имеет к предсказанию Ксении Петербургской.
Описание билета
У императора Павла I была большая мечта — построить замок, который станет надёжным домом для семейной жизни. Его строили днём и ночью, используя лучшие материалы, рыли водные каналы и устанавливали подвесные мосты, ставили пушки и возводили крепкие стены. Так был создан Михайловский замок. Через 40 дней после открытия крепости император Павел I был убит. Спустя три века Михайловский замок во многом сохранил величественный вид и богатые убранства. Здесь можно найти такую роскошь, которая была необычна даже для XVIII века, а также обширную коллекцию картин Русского музея и античные скульптуры. Во время путешествия по залам Михайловского замка вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, который был императорской резиденцией всего 40 дней, а также узнаете, как связаны надписи на фасаде здания и смерть императора, но главное - что же на самом деле произошло мартовской ночью 1801 года. За два часа вы познакомитесь со множеством секретов и легенд, которыми окружен Михайловский замок и его бывший владелец. Вы узнаете, почему дворец не был назван в честь Павла I и как изменилась императорская резиденция после его смерти. Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых загадочных замков Петербурга! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
Входной билет в музей будет доступен только в приложении We
Go
Trip.
Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Михайловского замка
- Галерея Арабесок
- Галерея Лаокоона
- Овальный зал
- Георгиевский зал
- Галерея Рафаэля
- Парадные портреты семьи Романовых
Что включено
- Входной билет в Михайловский замок в приложении WeGoTrip
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Михайловскому замку
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
Завершение: Михайловский замок
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Входной билет в музей будет доступен только в приложении WeGoTrip
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
22 июл 2025
Была доступна к осмотру только часть замка, за каждый чих покупай отдельный билет
Н
Наталья
20 июл 2025
Начало на улице, рассказ про двор. Затем сама экскурсия по залам. Все понятно и интересно
М
Маргарита
20 июл 2025
Вообще это плохой вариант. Половина залов закрыта. На экране зал и есть информация, а самого зала нет. Кроме того, большой обман, что в экскурсии есть покои Павла, а нас туда не пустили. Сказали нужен ещё один билет. Зачем обманывать людей.
И вообще Михайловский замок разочаровал. Пустые залы и невразумительные картины.
А
Андрей
18 июл 2025
Аудио экскурсия неполная, мало информации об экспонатах, сведения обрывочны. Несколько залов закрыты. Экспозиция, как понимаю ещё не сформирована до конца. Ожидания ни аудиоэкскурсия, ни экспозиция не оправдали, к сожалению.
К
Королев
18 июл 2025
Замечательный замок, не думал что такое великолепие ещё где-то осталось. На 70 процентов всё в первозданном состоянии. Реставрации не было отслова вообще, этим и берет за душу великолепие замка. Отличный гид. Рекомендую всем не пожалеете.
М
Марина
15 июл 2025
Недобросовестный сервис! Не покупайте на этом ресурсе! Стоимость в 2.5 раз выше чем в самом замке. Экскурсия продается как полноценная по всему замку, по факту вас пустят только в половину
Г
Гуля
10 июн 2025
Экскурсия одна из лучших! Аудио гид очень удобный и понятный! Я осталась в полном восторге - рекомендую! Два часа на одном дыхании
А
Александр
27 мая 2025
Понравился сам замок.
Очень сложно разобраться, нужно ставить два приложения, непонятно где входной билет, где экскурсия, на iPhone приложение вылетало после каждого нажатия паузы, ужасно.
В
Владимир
5 мая 2025
В общем не плохо. Есть путаница в нумерации шагов.
И
Ирина
14 апр 2025
Ничего особенного, обычный замок
Б
Буданова
7 апр 2025
"Увидели экспозицию музея" -поскольку у меня это далеко не первое посещение Михайловского, то можно было сравнить. Рассказ в аудиоэкскурсии составлен грамотно, но не особо впечатлил интересными фактами. Так что, на твердую четверочку.
А
Александр
6 авг 2024
Все отлично.
Е
Елена
25 окт 2023
Всё понравилось. Организация и аудиоэкскурсия. Познавательно и отличная озвучка. Михайловский замок прекрасный.
