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Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении по Зимнему Дворцу (без билетов)

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Эрмитаж — второй по величине художественный музей 🖼 в мире.

Среди коллекций его шедевров легко потеряться, ведь чтобы обойти все 350 залов, нужно пройти 24 километра! С нашей экскурсией вы легко найдете зал с Часами-Павлин или столовую, где во время Революции было арестовано Временное Правительство.

Вы посмотрите на полотна авторства Леонардо да Винчи и на единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 499 ₽ за экскурсию

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Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении по Зимнему Дворцу (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении по Зимнему Дворцу (без билетов)

Что вы увидите

  • Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
  • Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
  • И многое другое!
Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Внимание: для прохождения экскурсии 🧭 нужно самостоятельно купить билеты 🎫 на сайте Эрмитажа (билет не входит в стоимость аудиоэкскурсии) и скачать приложение Surprise Me, наушники на входе не выдаются — возьмите свои.
С нашей аудио экскурсией вы легко найдете зал с Часами-Павлин или столовую, где во время Революции было арестовано Временное Правительство. От парадных залов Зимнего Дворца, бывшей императорской резиденции, вы попадете в Новый Эрмитаж, первый российский публичный художественный музей 🖼. Вы посмотрите на полотна авторства Леонардо да Винчи и на единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.
Прогулка рассчитана на 1, 5-2 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.
Обратите внимание на то, что при покупке билета вам нужен маршрут 1, стартующий от Иорданской лестницы.
Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов;
  • Элегантную Малахитовую гостиную, любимое место для сборов женской половины императорской семьи;
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи;
  • И многое другое.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
  • Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Билет в Эрмитаж, маршрут 1 (нужно купить самостоятельно)
  • Обратите внимание: музей закрыт по понедельникам.
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь, д. 2 (Зимний дворец)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении по Зимнему Дворцу (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении по Зимнему Дворцу (без билетов)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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