Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Внимание: для прохождения экскурсии 🧭 нужно самостоятельно купить билеты 🎫 на сайте Эрмитажа (билет не входит в стоимость аудиоэкскурсии) и скачать приложение Surprise Me, наушники на входе не выдаются — возьмите свои.
С нашей аудио экскурсией вы легко найдете зал с Часами-Павлин или столовую, где во время Революции было арестовано Временное Правительство. От парадных залов Зимнего Дворца, бывшей императорской резиденции, вы попадете в Новый Эрмитаж, первый российский публичный художественный музей 🖼. Вы посмотрите на полотна авторства Леонардо да Винчи и на единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.
Прогулка рассчитана на 1, 5-2 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.
Обратите внимание на то, что при покупке билета вам нужен маршрут 1, стартующий от Иорданской лестницы.
Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;
- Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов;
- Элегантную Малахитовую гостиную, любимое место для сборов женской половины императорской семьи;
- Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи;
- И многое другое.
- Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
- Организационные детали:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
- Рекомендуем взять с собой наушники.