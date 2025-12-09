Пешеходная прогулка с посещением самого большого двора-лабиринта и исторической квартиры с настоящей дореволюционной атмосферой.
Описание экскурсииСамый глубокий двор-колодец и старинная квартира жены оружейного барона Вас ждёт интереснейшая прогулка по Петроградской стороне. Мы перенесёмся в начало XX века, превратимся в жителей того Петербурга и подберём для себя жильё. Познакомимся с возможными соседями: людьми, когда-то жившими в этих домах, и их реальными историями. Заодно выясним, зачем на фасадах античные боги, почему лифты были только для дам и где в парадной оставляли калоши. Мы посмотрим на разные типы домов ушедшей эпохи: доходный, личный особняк, дом vip-уровня, а еще самый глубокий двор-колодец Питера. Мы разберем быт дореволюционной эпохи в Санкт-Петербурге, мы также узнаем что произошло с этими домами в советское время, как они превратились в коммунальные квартиры и что есть сейчас. Затронув все три эпохи жизни людей в Санкт-Петербурге, мы посетим старинную барскую квартиру — жены оружейного барона Антонины Дмитриевны Барановской, в одном из самых больших и дорогих домов Петроградской стороны. Познакомимся с ее коренными жителями, которые смогут рассказать свои непридуманные истории и истории тех, кто жил здесь до них. Программа экскурсии Экскурсия начинается в центре Петроградской стороны — на площади Льва Толстого. По маршруту мы будем перемещаться вдоль знаменитых доходных домов: дом для купцов Чубаковых, созданный фламандским архитектором В. И. Ван-дер-Гюхтом; дом-замок директора шведского бетонного завода — Константина Розенштейна. Далее экскурсанты попадут в систему дворов-лабиринтов окажутся в самом глубоком световом колодце города. Мы выйдем к парадным доходных домов с изразцовыми каминами, которые некогда топили дворники и швейцары. Обязательно рассмотрим дом-палаццо Эмира Бухарского с квартирой миллиардера и полюбуемся антикварной метлахской плиткой, которую так ценят любители старины. Вы узнаете:
- как выглядят стеклянные кирпичи;
- зачем нужна была венецианская штукатурка на стенах парадной;
- почему «приличные» люди селились только на 3-4 этажах;
- где в парадной оставляли калоши;
- откуда дворник заносил в дом дрова;
• почему лифтами пользовались в основном только дамы. Важная информация:
- Экскурсия заканчивается в 5–10 минутах ходьбы от метро «Петроградская».
- На длительность экскурсии могут незначительно влиять погода и темп группы.
- Прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей нетрезв, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.
Ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая квартира А.Д. Барановской
- Дом для купцов Чубаковых
- Дом-замок Константина Розенштейна
- Самый глубокий двор-колодец
- Дом-палаццо Эмира Бухарского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большой проспект Петроградской стороны 98
Завершение: Петропавловская улица 8
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
