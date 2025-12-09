Вот уже много лет из переулков и дворов Петербурга доносится таинственная мелодия, преследующая горожан.
Некоторые думают, что это все происки дьявола или души, жившей тут раньше, которая пытается так рассказать свою историю.
Проявите смекалку и будьте внимательны к деталям, а главное — получите удовольствие от прогулки по легендарным местам.
Описание квестаВ ритме города: рок-прогулка с детективным сюжетом Кто выпустил таинственную мелодию на улицы Петербурга вот уже много лет назад? Вам же по силам разгадать такую загадку, верно? Все задания проходят на улице, но по пути могут встретиться места, которые вы захотите посмотреть изнутри. И у вас будет такая возможность! Если вы интересуетесь музыкой, в особенности русским роком, хотите узнать не банальные факты и с пользой провести время, мы ждем вас на нашем квесте! Вы узнаете о местах, где проводили время главные художники конца столетия и такие звезды рок-н-ролла, как группа «Кино», «Аквариум» и т. д. Выясните, откуда ленинградский андеграунд начинал свой путь, а также посетите место, где Данила Багров, герой фильма «Брат 2», искал CD группы «Наутилус Помпилиус» — «Крылья». Доставайте свои футболки и толстовки с названиями музыкальных групп, стряхивайте пыль с кед и берцев и идите за мелодией. Проявите смекалку и будьте внимательны к деталям, а главное — получите удовольствие от прогулки по легендарным местам. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в удобное время! Для прохождения квеста понадобится блокнот с ручкой или заметки в телефоне. Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для детей 6+.
