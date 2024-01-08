Вдали от парадных улиц и шумных проспектов центра Санкт-Петербурга лежит старинный портовой район, исторически связанный с морем и морским делом. Приглашаю вас открыть таинственный Канонерский остров — terra incognita северной Венеции. Вы почувствуете себя героем романа «Пикник на обочине», отыщете следы великих побед и грандиозных неосуществлённых замыслов.

Описание

Что вас ожидает

Знаете ли вы, что в Санкт-Петербурге есть свои «Канары»? Так жители города называют Канонерский остров, на который можно попасть только через автомобильный туннель. Он граничит с морским портом и отделён от него каналом — и при этом находится совсем рядом с историческим центром.

На моей экскурсии вы посетите таинственный остров, узнаете историю этого места и его названия. Погрузитесь в прошлое порта, старого фарватера и нового Морского канала, историю. Услышите о гибели парохода «Буревестник» и насладитесь видами Финского залива. Пройдёте под самой высокой точкой Западного Скоростного Диаметра высотой в 52 метра. И конечно же, узнаете Санкт-Петербург с другой, не туристической стороны.

Организационные детали

Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.