Почувствовать себя в самом конце географии Санкт-Петербурга
Вы почувствуете себя героем романа «Пикник на обочине», отыщете следы великих побед и грандиозных неосуществлённых замыслов.
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Описание
Что вас ожидает
Знаете ли вы, что в Санкт-Петербурге есть свои «Канары»? Так жители города называют Канонерский остров, на который можно попасть только через автомобильный туннель. Он граничит с морским портом и отделён от него каналом — и при этом находится совсем рядом с историческим центром.
На моей экскурсии вы посетите таинственный остров, узнаете историю этого места и его названия. Погрузитесь в прошлое порта, старого фарватера и нового Морского канала, историю. Услышите о гибели парохода «Буревестник» и насладитесь видами Финского залива. Пройдёте под самой высокой точкой Западного Скоростного Диаметра высотой в 52 метра. И конечно же, узнаете Санкт-Петербург с другой, не туристической стороны.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Фрунзенская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.