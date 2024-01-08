Таинственный Канонерский остров
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Почувствовать себя в самом конце географии Санкт-Петербурга

5
1 отзыв
Вдали от парадных улиц и шумных проспектов центра Санкт-Петербурга лежит старинный портовой район, исторически связанный с морем и морским делом. Приглашаю вас открыть таинственный Канонерский остров — terra incognita северной Венеции.

Вы почувствуете себя героем романа «Пикник на обочине», отыщете следы великих побед и грандиозных неосуществлённых замыслов.
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Таинственный Канонерский остров
Ближайшие даты:
9
янв
10
янв
11
янв
12
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13
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14
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15
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Знаете ли вы, что в Санкт-Петербурге есть свои «Канары»? Так жители города называют Канонерский остров, на который можно попасть только через автомобильный туннель. Он граничит с морским портом и отделён от него каналом — и при этом находится совсем рядом с историческим центром.

На моей экскурсии вы посетите таинственный остров, узнаете историю этого места и его названия. Погрузитесь в прошлое порта, старого фарватера и нового Морского канала, историю. Услышите о гибели парохода «Буревестник» и насладитесь видами Финского залива. Пройдёте под самой высокой точкой Западного Скоростного Диаметра высотой в 52 метра. И конечно же, узнаете Санкт-Петербург с другой, не туристической стороны.

Организационные детали

Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Фрунзенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
8 янв 2024
Была первая на данной экскурсии, договорились о встрече в удобном для меня месте. Интересно и познавательно. Рекомендую и экскурсию и Андрея как знающего историю города.

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