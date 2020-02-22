76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Романтика и мистика знаменитого острова на индивидуальной фото-прогулке

Оксана
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Оксана – ваш гид
Во время прогулки вы узнаете множество удивительных историй, веселых и печальных и, кроме того, получите полный фотоотчет с вашим участием в неповторимых декорациях одного из самых «фотогеничных» районов Санкт-Петербурга.
От 3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Стрелка Васильевского острова
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У этой экскурсии76 отзывов
4.89
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский

По количеству тайн, загадок и мистических явлений Васильевский остров явно превосходит все остальные районы Санкт-Петербурга. Если верить многочисленным анонсам экскурсий по Васильевскому острову, здесь не продохнуть от привидений, существ из параллельных миров и всяческой потусторонней живности. Таинственные сфинксы, иронично взирающие на нас с высоких постаментов, строгие южноамериканские идолы, не терпящие вранья, добрые духи, исполняющие желания... Все это давно уже стало частью и без того увлекательной истории многоликой и разнообразной части нашего города, чуть было и впрямь не ставшей “Северной Венецией”.

Программа

Мы начнем наш маршрут от Стрелки — наиболее “открыточного” места Петербурга, пройдем по набережной, по дороге заглядывая в ее самые потаенные уголки. Очутившись на самой узкой улочке города, попадем в своеобразное “безвременье”, резко контрастирующее с окружающей атмосферой; на уютном пешеходном бульваре “пообщаемся” с бронзовым Василием Корчминым и окажемся у знаменитой аптеки Пеля.

И это лишь немногое из того, что ждет вас на увлекательной фотопрогулке!

Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский
Таинственный остров Васильевский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Стрелка Васильевского острова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Режиссер-сценарист, автор ряда документальных фильмов и телепрограмм, посвященных истории Санкт-Петербурга, краевед и фотограф, гид по Санкт-Петербургу и области.
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась.Гид очень приятная ,интересная. Очень хорошо продуман маршрут ,так что 2.5часа пролетели незаметно. Оксана,огромное Вам спасибо .И всем рекомендую эту экскурсию.
6 января 2020
В первую очередь, огромное спасибо за доставленное всем удовольствие, что было непросто в силу очень большого разброса в группе (3 человека - 2 по 40 лет и мама 80 лет) по возрастам, знаниям и желанию в принципе.... Конечно немного помогла погода, (не было минус 30), спасибо ей за это, хотя как говорят: хорошим людям и небеса помогают..., вот Оксана как раз из таких, и даже погода встала на нашу с ней сторону.
Оксана настолько интересно и разносторонне преподнесла историю района, историю одельных дворов и двориков, людей, показала и рассказала о таком количестве интересных мест, что иногда казалось, что весь курс Российской истории в школе прошел мимо (что было не так...).
Мега приятным бонусом стали фотографии... Ведь не всегда , пытаясь воссоздать в воображении исторические моменты, о которых идет речь, мы бы успевали запечатлеть себя ( да еще всех вместе) на фоне красивых и одновременно нестандартных мест.
С огромным удовольствием буду рекомендовать и Оксану, как гида, и такой формат, как индивидуальные экскурсии.Это действительно совершенно другие эмоции и впечатления.
Еще раз оргомное спасибо и надеюсь до новых встреч!!!
6 декабря 2019
Оксана потрясающий рассказчик! Экскурсия просто сказочная!
9 ноября 2019
Очень понравилось. Узнал много нового. Васька открылся совсем с новой для меня стороны.
Оксана
16 августа 2019
Коммуникабельность и харизма Оксаны сразу же расположили нас к ней. Исторические факты с долей юмора и доброй иронией! Интересно слушать! Прекрасный бонус- фото от экскурсовода!!! Советую всем однозначно!
20 июня 2019
Бываем в Питере довольно часто, первый раз заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели! Оксана сумела заинтересовать и старшее поколение и 16 летнюю барышню). Получили массу положительных эмоций, интересной информации и прекрасные фото на память.
16 июня 2019
Наша семья благодарна Оксане за ее содержательную и интересную экскурсию и главное, что она согласилась провести ее с раннего утра, когда город только просыпался и выглядел празднично , залитый солнцем. Много интересных фактов из истории города , редких местах и известных жителях наполнили нашу прогулку содержанием и образами. Да, и великолепными фотографиями которые Оксана выполнила мастерски. Спасибо! Мы с удовольствием посетили бы и другие места с Оксаной.
10 июня 2019
Очень понравилась и экскурсия и гид Оксана, были с ней на одной волне. Оксана очень легка в общении и полна оптимизма. Спасибо! Были в этот день сразу на двух экскурсиях с Оксаной, весь день прошёл отлично, даже не заметили усталости, хотя прошли много пешком.
Отдельное спасибо за фото, сделанные во время экскурсии.
2 июня 2019
Экскурсия прошла отлично, узнали много нового, прошли по необычным местам Васильевского острова.
2 мая 2019
Мы прекрасно провели время с Оксаной. Интереснейшие сведения, которых точно не найдёшь в учебнике истории. Рекомендую для школьников. Оксана отличный рассказчик, а ещё знает волшебное местечко, где можно выпить прекрасный кофе и прикупить специй. На Васильевском отдыхаешь от шумного и тесноватого Невского, а его истории затягивают. Рекомендую эту экскурсию.
Ещё 66 отзывов

Оксана проводит ещё 3 экскурсии

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