76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По количеству тайн, загадок и мистических явлений Васильевский остров явно превосходит все остальные районы Санкт-Петербурга. Если верить многочисленным анонсам экскурсий по Васильевскому острову, здесь не продохнуть от привидений, существ из параллельных миров и всяческой потусторонней живности. Таинственные сфинксы, иронично взирающие на нас с высоких постаментов, строгие южноамериканские идолы, не терпящие вранья, добрые духи, исполняющие желания... Все это давно уже стало частью и без того увлекательной истории многоликой и разнообразной части нашего города, чуть было и впрямь не ставшей “Северной Венецией”.
Программа
Мы начнем наш маршрут от Стрелки — наиболее “открыточного” места Петербурга, пройдем по набережной, по дороге заглядывая в ее самые потаенные уголки. Очутившись на самой узкой улочке города, попадем в своеобразное “безвременье”, резко контрастирующее с окружающей атмосферой; на уютном пешеходном бульваре “пообщаемся” с бронзовым Василием Корчминым и окажемся у знаменитой аптеки Пеля.
И это лишь немногое из того, что ждет вас на увлекательной фотопрогулке!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Стрелка Васильевского острова.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсия очень понравилась.Гид очень приятная ,интересная. Очень хорошо продуман маршрут ,так что 2.5часа пролетели незаметно. Оксана,огромное Вам спасибо .И всем рекомендую эту экскурсию.
Надежда
6 января 2020
В первую очередь, огромное спасибо за доставленное всем удовольствие, что было непросто в силу очень большого разброса в группе (3 человека - 2 по 40 лет и мама 80 лет) по возрастам, знаниям и желанию в принципе.... Конечно немного помогла погода, (не было минус 30), спасибо ей за это, хотя как говорят: хорошим людям и небеса помогают..., вот Оксана как раз из таких, и даже погода встала на нашу с ней сторону.
Оксана настолько интересно и разносторонне преподнесла историю района, историю одельных дворов и двориков, людей, показала и рассказала о таком количестве интересных мест, что иногда казалось, что весь курс Российской истории в школе прошел мимо (что было не так...).
Мега приятным бонусом стали фотографии... Ведь не всегда , пытаясь воссоздать в воображении исторические моменты, о которых идет речь, мы бы успевали запечатлеть себя ( да еще всех вместе) на фоне красивых и одновременно нестандартных мест.
С огромным удовольствием буду рекомендовать и Оксану, как гида, и такой формат, как индивидуальные экскурсии.Это действительно совершенно другие эмоции и впечатления.
Еще раз оргомное спасибо и надеюсь до новых встреч!!!
Мария
6 декабря 2019
Оксана потрясающий рассказчик! Экскурсия просто сказочная!
Сергей
9 ноября 2019
Очень понравилось. Узнал много нового. Васька открылся совсем с новой для меня стороны.
Оксана
16 августа 2019
Коммуникабельность и харизма Оксаны сразу же расположили нас к ней. Исторические факты с долей юмора и доброй иронией! Интересно слушать! Прекрасный бонус- фото от экскурсовода!!! Советую всем однозначно!
Юлия
20 июня 2019
Бываем в Питере довольно часто, первый раз заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели! Оксана сумела заинтересовать и старшее поколение и 16 летнюю барышню). Получили массу положительных эмоций, интересной информации и прекрасные фото на память.
Марина
16 июня 2019
Наша семья благодарна Оксане за ее содержательную и интересную экскурсию и главное, что она согласилась провести ее с раннего утра, когда город только просыпался и выглядел празднично , залитый солнцем. Много интересных фактов из истории города , редких местах и известных жителях наполнили нашу прогулку содержанием и образами. Да, и великолепными фотографиями которые Оксана выполнила мастерски. Спасибо! Мы с удовольствием посетили бы и другие места с Оксаной.
Марина
10 июня 2019
Очень понравилась и экскурсия и гид Оксана, были с ней на одной волне. Оксана очень легка в общении и полна оптимизма. Спасибо! Были в этот день сразу на двух экскурсиях с Оксаной, весь день прошёл отлично, даже не заметили усталости, хотя прошли много пешком.
Отдельное спасибо за фото, сделанные во время экскурсии.
Иван
2 июня 2019
Экскурсия прошла отлично, узнали много нового, прошли по необычным местам Васильевского острова.
Ирина
2 мая 2019
Мы прекрасно провели время с Оксаной. Интереснейшие сведения, которых точно не найдёшь в учебнике истории. Рекомендую для школьников. Оксана отличный рассказчик, а ещё знает волшебное местечко, где можно выпить прекрасный кофе и прикупить специй. На Васильевском отдыхаешь от шумного и тесноватого Невского, а его истории затягивают. Рекомендую эту экскурсию.
Увидеть парадные и подсмотреть тайные красоты города на прогулке с профессиональным фотографом
Я влюблена в Петербург, неплохо зная его, как снаружи, так и изнутри, и никогда не расстаюсь со своим верным другом — фотоаппаратом. Я помогу вам увидеть наш город глазами местного жителя, а вы получите незабываемые воспоминания о Петербурге как внутри себя, так и на фотографиях.
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