76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время прогулки вы узнаете множество удивительных историй, веселых и печальных и, кроме того, получите полный фотоотчет с вашим участием в неповторимых декорациях одного из самых «фотогеничных» районов Санкт-Петербурга.

По количеству тайн, загадок и мистических явлений Васильевский остров явно превосходит все остальные районы Санкт-Петербурга. Если верить многочисленным анонсам экскурсий по Васильевскому острову, здесь не продохнуть от привидений, существ из параллельных миров и всяческой потусторонней живности. Таинственные сфинксы, иронично взирающие на нас с высоких постаментов, строгие южноамериканские идолы, не терпящие вранья, добрые духи, исполняющие желания... Все это давно уже стало частью и без того увлекательной истории многоликой и разнообразной части нашего города, чуть было и впрямь не ставшей “Северной Венецией”.

Программа

Мы начнем наш маршрут от Стрелки — наиболее “открыточного” места Петербурга, пройдем по набережной, по дороге заглядывая в ее самые потаенные уголки. Очутившись на самой узкой улочке города, попадем в своеобразное “безвременье”, резко контрастирующее с окружающей атмосферой; на уютном пешеходном бульваре “пообщаемся” с бронзовым Василием Корчминым и окажемся у знаменитой аптеки Пеля.

И это лишь немногое из того, что ждет вас на увлекательной фотопрогулке!