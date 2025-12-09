Только он мог так метко, легко и иронично описать всю абсурдность жизни в Советском Союзе.
В чём уникальность этого двухметрового красавца-писателя, чья «национальность — ленинградец, по отчеству — с Невы»? Квест можно проходить в любое время и лучше с друзьями.
Описание квестаПетербург Довлатова Сможете ли вы найти следы Довлатова в современном Петербурге и почувствовать атмосферу, в которой он жил, любил, творил? Сможете ли помочь Сергею Донатовичу собрать чемодан с вещами, которые напомнят ему о Ленинграде в эмиграции в далекой Америке? Если вы еще не знакомы с его творчеством — отлично! Этот квест может стать началом вашей дружбы —проверено! Интересно будет и тем, кто уже знаком с Довлатовым. Здесь собраны уникальные и малоизвестные факты, ироничные цитаты из его произведений, которые позволят вам узнать лучше известного писателя. Квест подходит для людей, которые хотят увидеть Петербург его глазами. Прогуляться по улице Рубинштейна, где он жил, пройтись тем же путем, которым ходил в школу, оказаться на набережной Фонтанки, посмотреть на первое место его работы, окунуться в жизнь богемной молодежи того времени. Вместе с Сергеем подождать его любимую девушку на перекрестке трех главных проспектов Петербурга, постоять с ним в очереди за пивом… прожить с ним важный ленинградский отрезок жизни, увидеть как его личная жизнь переплеталась с творческой судьбой. Квест можно проходить в любое время и лучше с друзьями. Оплатите квест сейчас. Начать игру сможете в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь! Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для детей 12+.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Рубинштейна, 22, Санкт-Петербург, Россия, 191002
Завершение: Моховая ул., 23а, Санкт-Петербург, Россия, 191028
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
