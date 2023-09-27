Ленинград Сергея Довлатова

Узнать больше о писателе и окунуться в непередаваемую атмосферу его произведений

5
3 отзыва
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Ленинград трудно представить без Сергея Довлатова, как и творчество Довлатова — без Ленинграда. Это город его юности, любви, друзей и надежд.

«Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином» — писал прозаик. Таким же был и он сам, чьи шутки и остроты разошлись на цитаты.

Мы пройдём по местам из рассказов, вспомним героев и сюжеты, посмеёмся, поностальгируем и посмотрим на город глазами Довлатова.
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
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Описание

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную, помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

С. Довлатов

Что вас ожидает

Формат, маршрут и краткое содержание экскурсии

Мы гуляем по улицам и дворам Петербурга/Ленинграда, вспоминаем коронные фразы из произведений, ностальгируем, шутим, смеёмся. Экскурсии всегда импровизированы, но выстраиваются в рамках определённого маршрута.

Наш путь пролегает по Загородному проспекту, мимо Пяти углов, по улице Рубинштейна, Щербакову переулку, набережной Фонтанки, Караванной улице, по Белинского, Моховой, Шпалерной и Захарьевской.

Мы вспомним детство и юность Серёжи Мечика, жизнь его родных и близких. Проследим тернистый путь Довлатова в литературу, встретимся с его друзьями и героями книг. Разберёмся в обстоятельствах, определивших неизбежность эмиграции писателя. Мы перенесёмся в 1944–1978 годы СССР.

Для тех, кто хочет больше деталей

Главная фишка экскурсии — сочетание рассказа о жизни и творчестве писателя с напоминанием о сюжетных ходах его произведений. Своего рода визуализация литературного пространства. Идёшь по улицам Питера, куда ни кинь взгляд — всё напоминает о Довлатове и его персонажах.

На Загородном ныне скверик им. Сергея Довлатова, на улице Рубинштейна два дома, в которых он жил, по Щербакову переулку он ходил в школу, на Караванной улице здание суда, куда Довлатова привезли за месяц до высылки из страны, на Захарьевской спецприёмник, в котором он отсидел 2 недели перед эмиграцией. И везде, везде герои довлатовских повестей и рассказов…

Вы ещё со мной? Тогда продолжаю

  • Смотрим на поручни Елисеевского магазина — здесь герой Довлатова встретился с фарцовщиком Фредом, перед тем как провернуть дело с финскими креповыми носками.
  • Взглянем на здание Думы — под ним солдат ВОХРы из рассказа «Кожаный офицерский ремень» мечтал после дембеля покурить, сидя на скамейке. Так он представлял себе свободу.
  • А если перенестись мыслью на большее расстояние? Стрелка Васильевского острова. Тут перед стрекочущей кинокамерой Шлиппенбаха размашисто ходил Пётр Великий в исполнении Сергея Донатовича, будучи в ужасе от советского Ленинграда: «Зачем я основал этот б… … город?!»
  • Доедем на метро до станции «Ломоносовская» и попытаемся отыскать место, где опасно нависала мраморная плита с барельефом Ломоносова, сработанная пьяными камнетёсами к 50-летию Октября.
  • Выруливаем по Обводному на Лермонтовский проспект и через несколько кварталов натыкаемся на здание бывшей гостиницы «Советская» (ныне «Азимут»), возле которой на стоянке такси герою рассказа «Зимняя шапка» заехали в глаз скороходовским ботинком. Мгновенно вспоминается довлатовская фраза: «Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!»
  • Карта довлатовских местечек в Северной столице очень обширна. В этом углу литературный герой (или сам автор) выбрасывал мусор, не доходя трёх метров до помойки, здесь познакомился с женой (по одной из версий), в это заведение он забегал опохмелиться и т. д.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто любит творчество Довлатова или только открыл его для себя, но уже полюбил. Конечно, лучше приходить со знанием разных произведений. Предлагаю вашему вниманию свой шорт-лист:

  • Сборники «Чемодан», «Компромисс», «Записные книжки»
  • Автобиографический сборник «Наши»
  • Повесть «Ремесло»
  • Колонки редактора в газете «Новый американец»
  • Письма, шаржи и стихотворные экспромты Довлатова

Если вы потрудитесь прочесть перечисленное (по объёму это не так уж и много), мы будем говорить с вами на совершенно особом языке довлатовских цитат, станем чаще улыбаться и начнём без лишних слов понимать друг друга.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых, детей младше 14 лет лучше не брать на экскурсию. Лексика героев Довлатова не для нежных детских ушей. Да и символический бокал портвейна (массандровского, конечно же, а не 777) в память о писателе, если на такое решимся, лучше поднять не на глазах у детей.
  • В рамках экскурсии можно, по желанию участников, подкрепиться в легендарных заведениях городского общепита, сохранившихся со времени Сергея Довлатова (пельменная, блинная)
  • Во время экскурсии мы пройдём около 5 км. Закончим в районе ст. м. Чернышевская (до 2024 года на ремонте). Ближайшая станция метро — пл. Восстания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. Звенигородская выход на улицу Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Экскурсия для души и любителей литературы, архитектуры и пеших прогулок! Шикарные виды на центр города, много интересных фактов о писателе и не только! Огромное спасибо Александру, это прекрасный рассказчик, эрудированный, интеллигентный. Советую всем даже детям)
Елена
23 сен 2023
Отличная экскурсия. Александр прекрасный рассказчик, действительно знает жизнь и творчество Сергей Довлатова. Очень рекомендую!
Н
9 сен 2023
Очень интересный маршрут. Кроме того, Александр интересный собеседник, легко находящий ответы и комментарии на любой вопрос о Петербурге

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