Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по улицам, которые вдохновляли писателя, и вспомнить его яркие цитаты и персонажей.
Загородный проспект, улица Рубинштейна, Щербаков
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в атмосферу произведений Довлатова
- 🏙️ Уникальный маршрут по знаковым местам
- 🎭 Визуализация литературного пространства
- 👥 Истории о жизни и друзьях писателя
- 🕰️ Путешествие во времени в СССР
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Загородный проспект
- Пять углов
- Улица Рубинштейна
- Щербаков переулок
- Набережная Фонтанки
- Караванная улица
- Улица Белинского
- Моховая улица
- Шпалерная улица
- Захарьевская улица
Описание экскурсии
Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную, помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.
С. Довлатов
Что вас ожидает
Формат, маршрут и краткое содержание экскурсии
Мы гуляем по улицам и дворам Петербурга/Ленинграда, вспоминаем коронные фразы из произведений, ностальгируем, шутим, смеёмся. Экскурсии всегда импровизированы, но выстраиваются в рамках определённого маршрута.
Наш путь пролегает по Загородному проспекту, мимо Пяти углов, по улице Рубинштейна, Щербакову переулку, набережной Фонтанки, Караванной улице, по Белинского, Моховой, Шпалерной и Захарьевской.
Мы вспомним детство и юность Серёжи Мечика, жизнь его родных и близких. Проследим тернистый путь Довлатова в литературу, встретимся с его друзьями и героями книг. Разберёмся в обстоятельствах, определивших неизбежность эмиграции писателя. Мы перенесёмся в 1944–1978 годы СССР.
Для тех, кто хочет больше деталей
Главная фишка экскурсии — сочетание рассказа о жизни и творчестве писателя с напоминанием о сюжетных ходах его произведений. Своего рода визуализация литературного пространства. Идёшь по улицам Питера, куда ни кинь взгляд — всё напоминает о Довлатове и его персонажах.
На Загородном ныне скверик им. Сергея Довлатова, на улице Рубинштейна два дома, в которых он жил, по Щербакову переулку он ходил в школу, на Караванной улице здание суда, куда Довлатова привезли за месяц до высылки из страны, на Захарьевской спецприёмник, в котором он отсидел 2 недели перед эмиграцией. И везде, везде герои довлатовских повестей и рассказов…
Вы ещё со мной? Тогда продолжаю
- Смотрим на поручни Елисеевского магазина — здесь герой Довлатова встретился с фарцовщиком Фредом, перед тем как провернуть дело с финскими креповыми носками.
- Взглянем на здание Думы — под ним солдат ВОХРы из рассказа «Кожаный офицерский ремень» мечтал после дембеля покурить, сидя на скамейке. Так он представлял себе свободу.
- А если перенестись мыслью на большее расстояние? Стрелка Васильевского острова. Тут перед стрекочущей кинокамерой Шлиппенбаха размашисто ходил Пётр Великий в исполнении Сергея Донатовича, будучи в ужасе от советского Ленинграда: «Зачем я основал этот б… … город?!»
- Доедем на метро до станции «Ломоносовская» и попытаемся отыскать место, где опасно нависала мраморная плита с барельефом Ломоносова, сработанная пьяными камнетёсами к 50-летию Октября.
- Выруливаем по Обводному на Лермонтовский проспект и через несколько кварталов натыкаемся на здание бывшей гостиницы «Советская» (ныне «Азимут»), возле которой на стоянке такси герою рассказа «Зимняя шапка» заехали в глаз скороходовским ботинком. Мгновенно вспоминается довлатовская фраза: «Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!»
- Карта довлатовских местечек в Северной столице очень обширна. В этом углу литературный герой (или сам автор) выбрасывал мусор, не доходя трёх метров до помойки, здесь познакомился с женой (по одной из версий), в это заведение он забегал опохмелиться и т. д.
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто любит творчество Довлатова или только открыл его для себя, но уже полюбил. Конечно, лучше приходить со знанием разных произведений. Предлагаю вашему вниманию свой шорт-лист:
- Сборники «Чемодан», «Компромисс», «Записные книжки»
- Автобиографический сборник «Наши»
- Повесть «Ремесло»
- Колонки редактора в газете «Новый американец»
- Письма, шаржи и стихотворные экспромты Довлатова
Если вы потрудитесь прочесть перечисленное (по объёму это не так уж и много), мы будем говорить с вами на совершенно особом языке довлатовских цитат, станем чаще улыбаться и начнём без лишних слов понимать друг друга.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых, детей младше 14 лет лучше не брать на экскурсию. Лексика героев Довлатова не для нежных детских ушей.
- В рамках экскурсии можно, по желанию участников, подкрепиться в легендарных заведениях городского общепита, сохранившихся со времени Сергея Довлатова (пельменная, блинная)
- Во время экскурсии мы пройдём около 5 км. Закончим в районе ст. м. «Чернышевская»
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Александр очень быстро подтвердил бронирование, он талантливый рассказчик и без преувеличения — настоящий знаток и фанат своего дела. Я не
Давно мечтали попасть на экскурсию, посвященную этому замечательному советскому писателю.
И вот оно свершилось!
Александр, спасибо вам огромное!!
Прекрасно пошагали несколько часов по центру любимого города, посмеялись над выдержками из рассказов Сергея Донатовича, которые были лаконично вплетены в прогулку. Спасибо Александру!