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Ленинград Сергея Довлатова

Погрузитесь в атмосферу Ленинграда, который вдохновлял Довлатова. Узнайте о его жизни и героях, прогуливаясь по знаковым местам города
Ленинград - неотъемлемая часть жизни и творчества Сергея Довлатова.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по улицам, которые вдохновляли писателя, и вспомнить его яркие цитаты и персонажей.

Загородный проспект, улица Рубинштейна, Щербаков
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переулок - все эти места оживают, рассказывая о детстве и юности Серёжи Мечика, его пути в литературу и неизбежной эмиграции.

Каждый уголок города хранит частичку его наследия, а прогулка по ним позволяет взглянуть на Ленинград глазами Довлатова

5
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в атмосферу произведений Довлатова
  • 🏙️ Уникальный маршрут по знаковым местам
  • 🎭 Визуализация литературного пространства
  • 👥 Истории о жизни и друзьях писателя
  • 🕰️ Путешествие во времени в СССР

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по «Ленинграду Сергея Довлатова» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холод и снег могут сделать прогулку менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова
Ленинград Сергея Довлатова

Что можно увидеть

  • Загородный проспект
  • Пять углов
  • Улица Рубинштейна
  • Щербаков переулок
  • Набережная Фонтанки
  • Караванная улица
  • Улица Белинского
  • Моховая улица
  • Шпалерная улица
  • Захарьевская улица

Описание экскурсии

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную, помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

С. Довлатов

Что вас ожидает

Формат, маршрут и краткое содержание экскурсии

Мы гуляем по улицам и дворам Петербурга/Ленинграда, вспоминаем коронные фразы из произведений, ностальгируем, шутим, смеёмся. Экскурсии всегда импровизированы, но выстраиваются в рамках определённого маршрута.

Наш путь пролегает по Загородному проспекту, мимо Пяти углов, по улице Рубинштейна, Щербакову переулку, набережной Фонтанки, Караванной улице, по Белинского, Моховой, Шпалерной и Захарьевской.

Мы вспомним детство и юность Серёжи Мечика, жизнь его родных и близких. Проследим тернистый путь Довлатова в литературу, встретимся с его друзьями и героями книг. Разберёмся в обстоятельствах, определивших неизбежность эмиграции писателя. Мы перенесёмся в 1944–1978 годы СССР.

Для тех, кто хочет больше деталей

Главная фишка экскурсии — сочетание рассказа о жизни и творчестве писателя с напоминанием о сюжетных ходах его произведений. Своего рода визуализация литературного пространства. Идёшь по улицам Питера, куда ни кинь взгляд — всё напоминает о Довлатове и его персонажах.

На Загородном ныне скверик им. Сергея Довлатова, на улице Рубинштейна два дома, в которых он жил, по Щербакову переулку он ходил в школу, на Караванной улице здание суда, куда Довлатова привезли за месяц до высылки из страны, на Захарьевской спецприёмник, в котором он отсидел 2 недели перед эмиграцией. И везде, везде герои довлатовских повестей и рассказов…

Вы ещё со мной? Тогда продолжаю

  • Смотрим на поручни Елисеевского магазина — здесь герой Довлатова встретился с фарцовщиком Фредом, перед тем как провернуть дело с финскими креповыми носками.
  • Взглянем на здание Думы — под ним солдат ВОХРы из рассказа «Кожаный офицерский ремень» мечтал после дембеля покурить, сидя на скамейке. Так он представлял себе свободу.
  • А если перенестись мыслью на большее расстояние? Стрелка Васильевского острова. Тут перед стрекочущей кинокамерой Шлиппенбаха размашисто ходил Пётр Великий в исполнении Сергея Донатовича, будучи в ужасе от советского Ленинграда: «Зачем я основал этот б… … город?!»
  • Доедем на метро до станции «Ломоносовская» и попытаемся отыскать место, где опасно нависала мраморная плита с барельефом Ломоносова, сработанная пьяными камнетёсами к 50-летию Октября.
  • Выруливаем по Обводному на Лермонтовский проспект и через несколько кварталов натыкаемся на здание бывшей гостиницы «Советская» (ныне «Азимут»), возле которой на стоянке такси герою рассказа «Зимняя шапка» заехали в глаз скороходовским ботинком. Мгновенно вспоминается довлатовская фраза: «Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!»
  • Карта довлатовских местечек в Северной столице очень обширна. В этом углу литературный герой (или сам автор) выбрасывал мусор, не доходя трёх метров до помойки, здесь познакомился с женой (по одной из версий), в это заведение он забегал опохмелиться и т. д.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто любит творчество Довлатова или только открыл его для себя, но уже полюбил. Конечно, лучше приходить со знанием разных произведений. Предлагаю вашему вниманию свой шорт-лист:

  • Сборники «Чемодан», «Компромисс», «Записные книжки»
  • Автобиографический сборник «Наши»
  • Повесть «Ремесло»
  • Колонки редактора в газете «Новый американец»
  • Письма, шаржи и стихотворные экспромты Довлатова

Если вы потрудитесь прочесть перечисленное (по объёму это не так уж и много), мы будем говорить с вами на совершенно особом языке довлатовских цитат, станем чаще улыбаться и начнём без лишних слов понимать друг друга.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых, детей младше 14 лет лучше не брать на экскурсию. Лексика героев Довлатова не для нежных детских ушей.
  • В рамках экскурсии можно, по желанию участников, подкрепиться в легендарных заведениях городского общепита, сохранившихся со времени Сергея Довлатова (пельменная, блинная)
  • Во время экскурсии мы пройдём около 5 км. Закончим в районе ст. м. «Чернышевская»

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. Достоевская (по будням) или у СТ.М. Владимирская (по выходным)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 97 туристов
Я давний довлатофил, довлатовед и довлатовод. В 1996 году с отличием закончил исторический факультет СПБГУ. Четверть века трудился в сфере PR. Будучи автором ряда статей о судьбе и творчестве любимого
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писателя, без малого 10 лет отработал пресс-секретарем Корабелки (СПбГМТУ), курируя издание многотиражки «За кадры верфям», редактором которой некогда был и сам Сергей Довлатов. Я бывал в домике Михал Иваныча Сорокина (героя повести «Заповедник»), когда там ещё не было музея писателя, издал два сборника стихов и даже снялся в эпизоде фильма режиссёра Алексея Германа «Довлатов».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Ася
Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!

Александр очень быстро подтвердил бронирование, он талантливый рассказчик и без преувеличения — настоящий знаток и фанат своего дела. Я не
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просто познакомилась с творчеством и жизнью Сергея Донатовича, но и смогла полностью их прочувствовать, пройдя привычным для писателя маршрутом и увидев знаковые для него места. Александр отвечал на все мои вопросы, без труда цитировал по памяти и порекомендовал дополнительные источники. Рассказал и показал то, чего не найдешь в Интернете, поскольку лично знаком с семьей и близкими Довлатова, а также, разумеется, досконально знает его произведения, исторический контекст.

Я получила огромное удовольствие от прогулки и мотивацию продолжать изучать творчество Сергея Донатовича. Спасибо!

Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!
Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!
Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!
Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!
Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!
Это была моя первая экскурсия на Трипстере, и мне безумно понравилось!
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Т
Очень хочется написать отзыв в стиле Довлатова… Но, к сожалению, или к счастью, он один такой - неповторимый!
Давно мечтали попасть на экскурсию, посвященную этому замечательному советскому писателю.
И вот оно свершилось!
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Приехав за тысячу вёрст в Питер, и заранее забронировав экскурсию на этом сайте, наши мечты наконец сбылись!
Гид Александр потрясающе владеет материалом. Будет особенно интересно тем, кто знаком с творчеством писателя. Ну а кто еще не знаком, точно захочет потом окунуться в этот Довлатовский мир. Вместе с Александром вспомнили цитаты из произведений. Это не экскурсовод, это - клад! Хочется слушать и слушать! Наизусть знать произведения Донатовича - это дорогого стоит! Всем рекомендуем! Мы в восторге!
Уверены, вернувшись снова в Питер на эту экскурсию, снова бы взахлёб слушали про жизнь и творчество любимого писателя, и снова бы узнали что-то новое, и вместе бы посмеялись!
Огромное спасибо, Вам Александр!

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А
Побывали на экскурсии с Александром, очень тонким и глубоким довлатоведом. Кажется, что все произведения Сергея Донатовича он знает наизусть и с любого места может начать их цитировать. Три часа пролетели
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абсолютно незаметно и можно было бы ходить и слушать еще и еще. Есть Петербург Гоголя, есть - Достоевского, а теперь мы прикоснулись к Петербургу-Ленинграду Довлатова. И это неудивительно, ведь у Александра есть собственная личностная связь с писателем. Так что крайне рекомендую всем ценителям творчества.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Душевно благодарен, Андрей, за добрый отзыв, и рад нашему знакомству и замечательной прогулке с благодарными слушателями и интересными собеседниками.
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Вероника
Потрясающе проведённое время. 3 часа на одном дыхании. Александр отличный экскурсовод, а столько, сколько он знает о Довлатове, наверное, мало кто знает. Очень рекомендую!!!
Александр, спасибо вам огромное!!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Благодарю Вас, Вероника! Прогулка в компании вместе с Вами, Андреем и Довлатовым и мне доставила огромное удовольствие!
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О
Как было в сборнике рассказов «Чемодан": «Вам можно доверять. Я это сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына. — Это Достоевский.", так вот и я сразу по описанию автора экскурсии, поняла, что он точно разбирается в теме!
Прекрасно пошагали несколько часов по центру любимого города, посмеялись над выдержками из рассказов Сергея Донатовича, которые были лаконично вплетены в прогулку. Спасибо Александру!
Александр
Александр
Ответ организатора:
"… но и Солженицына я уважаю" 😉 Большое спасибо за добрый отзыв и приятную компанию на прогулке!
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Константин
Мне снова повезло! Выезжаю с Парнаса в наушниках с Леонардом Коэном, Muse и Максом Рихтером вперемежку и по прибытию понимаю, что я опять один((((. Но нет! Александр, оправдываясь за -20
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по Цельсию, предлагает сделать маршрут более довлатовским (кофе, шоколад, сливки, даблти … не было). Пошли, как полагаться, по Рубинштейна, а потом и не только. Влюбленный в творчество этого добревшего исполина советской безысходности, Александр провел по таким заповедным и отзывающимся в сердце нормального человека (здесь без разноплановости, я - психиатр) уголкам, что, солнце над Рубинштейна засветило такими красками, что смыло всех пассажиров (- 20 все таки). Мы не сдавались, и, в этой зоне встретили иностранку, которая, взяв чемодан, не пошла на компромисс и мы продолжили марш одиноких в направлении заповедника, где наши в филиале читали соло на ундервуде. Короче, встретились, поговорили и началась иная жизнь. Рекомендую обязательно.

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