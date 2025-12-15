Лучшее время для экскурсии по «Ленинграду Сергея Довлатова» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой экскурсия тоже возможна, однако холод и снег могут сделать прогулку менее комфортной.

Ленинград - неотъемлемая часть жизни и творчества Сергея Довлатова.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройтись по улицам, которые вдохновляли писателя, и вспомнить его яркие цитаты и персонажей.Загородный проспект, улица Рубинштейна, Щербаков

переулок - все эти места оживают, рассказывая о детстве и юности Серёжи Мечика, его пути в литературу и неизбежной эмиграции. Каждый уголок города хранит частичку его наследия, а прогулка по ним позволяет взглянуть на Ленинград глазами Довлатова

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную, помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

С. Довлатов

Что вас ожидает

Формат, маршрут и краткое содержание экскурсии

Мы гуляем по улицам и дворам Петербурга/Ленинграда, вспоминаем коронные фразы из произведений, ностальгируем, шутим, смеёмся. Экскурсии всегда импровизированы, но выстраиваются в рамках определённого маршрута.

Наш путь пролегает по Загородному проспекту, мимо Пяти углов, по улице Рубинштейна, Щербакову переулку, набережной Фонтанки, Караванной улице, по Белинского, Моховой, Шпалерной и Захарьевской.

Мы вспомним детство и юность Серёжи Мечика, жизнь его родных и близких. Проследим тернистый путь Довлатова в литературу, встретимся с его друзьями и героями книг. Разберёмся в обстоятельствах, определивших неизбежность эмиграции писателя. Мы перенесёмся в 1944–1978 годы СССР.

Для тех, кто хочет больше деталей

Главная фишка экскурсии — сочетание рассказа о жизни и творчестве писателя с напоминанием о сюжетных ходах его произведений. Своего рода визуализация литературного пространства. Идёшь по улицам Питера, куда ни кинь взгляд — всё напоминает о Довлатове и его персонажах.

На Загородном ныне скверик им. Сергея Довлатова, на улице Рубинштейна два дома, в которых он жил, по Щербакову переулку он ходил в школу, на Караванной улице здание суда, куда Довлатова привезли за месяц до высылки из страны, на Захарьевской спецприёмник, в котором он отсидел 2 недели перед эмиграцией. И везде, везде герои довлатовских повестей и рассказов…

Вы ещё со мной? Тогда продолжаю

Смотрим на поручни Елисеевского магазина — здесь герой Довлатова встретился с фарцовщиком Фредом, перед тем как провернуть дело с финскими креповыми носками.

Взглянем на здание Думы — под ним солдат ВОХРы из рассказа «Кожаный офицерский ремень» мечтал после дембеля покурить, сидя на скамейке. Так он представлял себе свободу.

А если перенестись мыслью на большее расстояние? Стрелка Васильевского острова. Тут перед стрекочущей кинокамерой Шлиппенбаха размашисто ходил Пётр Великий в исполнении Сергея Донатовича, будучи в ужасе от советского Ленинграда: «Зачем я основал этот б… … город?!»

Доедем на метро до станции «Ломоносовская» и попытаемся отыскать место, где опасно нависала мраморная плита с барельефом Ломоносова, сработанная пьяными камнетёсами к 50-летию Октября.

Выруливаем по Обводному на Лермонтовский проспект и через несколько кварталов натыкаемся на здание бывшей гостиницы «Советская» (ныне «Азимут»), возле которой на стоянке такси герою рассказа «Зимняя шапка» заехали в глаз скороходовским ботинком. Мгновенно вспоминается довлатовская фраза: «Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!»

Карта довлатовских местечек в Северной столице очень обширна. В этом углу литературный герой (или сам автор) выбрасывал мусор, не доходя трёх метров до помойки, здесь познакомился с женой (по одной из версий), в это заведение он забегал опохмелиться и т. д.

Кому подойдёт эта экскурсия

Тем, кто любит творчество Довлатова или только открыл его для себя, но уже полюбил. Конечно, лучше приходить со знанием разных произведений. Предлагаю вашему вниманию свой шорт-лист:

Сборники «Чемодан», «Компромисс», «Записные книжки»

Автобиографический сборник «Наши»

Повесть «Ремесло»

Колонки редактора в газете «Новый американец»

Письма, шаржи и стихотворные экспромты Довлатова

Если вы потрудитесь прочесть перечисленное (по объёму это не так уж и много), мы будем говорить с вами на совершенно особом языке довлатовских цитат, станем чаще улыбаться и начнём без лишних слов понимать друг друга.

Организационные детали