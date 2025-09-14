Мои заказы

Мобильный квест «Питерский андеграунд»

Пройти по центру города и помочь талантливому парню стать звездой русского рок-н-ролла
Вы — жители Ленинграда 80-х годов 20 века.

Во время прогулки по улицам ваше внимание привлекает молодой человек — он очень красиво поёт и играет на гитаре. Парень, вдохновившись песнями Цоя, хочет собрать собственную рок-группу. Вы понимаете, что талант не должен пропасть зря, и… решаете помочь ему в исполнении мечты!
4.6
7 отзывов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Заветные уголки питерского андеграунда, знакомые с детства песни, тайные места встреч с рок-музыкой поджидают вас на каждом шагу. Главное — всё это заметить!

Вы пройдётесь по местам истории русского рок-н-ролла в городе на Неве и узнаете:

  • где можно было заметить самых неоднозначных персон русского рока
  • когда прошёл первый концерт на Дворцовой площади
  • где находился знаменитейший Ленинградский рок-клуб
  • где расположены старейший магазин рок-атрибутики и музей «The Beatles»

И многое другое!

Маршрут прогулки

  • Адмиралтейская набережная
  • Памятник Петру I «Царь-плотник»
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Луг перед Казанским собором
  • Улица Рубинштейна
  • Владимирский проспект
  • Стремянная улица
  • Лиговский проспект
  • Улица Джона Леннона

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Подходит для детей старше 12 лет

Важно!

  • Пожалуйста, подбирайте время для прохождения квеста согласно расписанию работы Арт-центра «Пушкинская-10», там находится последняя локация
  • График работы: со среды по пятницу с 16:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 20:00

Снежана
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
Татьяна
Татьяна
14 сен 2025
Прошли сразу второй квест от этого организатора. Уже живём несколько лет в Питербурге, слышали про улицу Джона Ленона, но времени не хватало выбраться, а тут получилось.
Квест отличный, рекомендуем)
Е
Екатерина
15 авг 2025
Наскучило просто так гулять, решили с друзьями купить квест. Нетипичный формат, раньше подобного не видили! Очень удобно и игра, и экскурсия по городу в одном флаконе) Квестом остались довольны! Обязательно еще раз возьмем подобный квест
О
Олеся
11 июл 2025
Нам понравилось!

Работа очень хорошая, понравилось читать. Чувствовали себя главными героями какого-то фильма, где судьба молодой звезды зависит целиком и полностью от нас.
А локации! Сколько живем в Петербурге, ни разу не
натыкались, например,на арку с лицами Рока! потрясающе)

И мы не первый раз ходим на квесты от Ubego, но не можем нарадоваться формату. В своем темпе, своей компанией, с остановками на перекус, а в руке только смартфон с мобильным приложением

В общем, квест очень понравился, советуем!

О
Ольга
10 июл 2025
Все очень понравилось! Отлично проверили время всей семьёй! В Питер приезжаем в 3 раз. Специально выбирали квест, который проходит по самому центру города, чтобы увидеть побольше достопримечательностей. Детям-подросткам особенно понравилось посетить рок-магазин и музей TheBeatles. И дети, и мы с мужем узнали много нового, много всего получилось обсудить! Рекомендуем!
Геннадий
Геннадий
22 июн 2025
Уже двое суток пытаюсь понять, а было ли в этом квесте хоть что-то хорошее? И положительного ответа нет. Маршрут составлен ужасно: делать квест в Питере, который на 80 процентов проходит
по Невскому, среди постоянной толпы, мне кажется далеко не лучшей идеей. Расстояния от локации до локации метров по 300-500 и ни чего не происходит. Просто идёшь.
Текст по всей видимости писал школьник начальных классов. Сюжет не интересный и максимально неправдоподобный, падежи в тексте и ответах не всегда совпадают.
Загадки однообразны: посмотрите на табличку и соберите из букв слово или цифры…
Прошли его полностью только по тому, что нам нужно было идти в сторону Московского вокзала… Раз десять порывались бросить… По итогу впечатления самые негативные…

Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Геннадий, спасибо за отзыв! В описании квеста указано, что он проходит по Невскому проспекту. Это связано с тем, что большинство
рок-групп и представителей андеграунда собирались именно в этом районе. Загадки квеста разнообразны, каждый раз ответ зависит от того места, где Вы находитесь. Такие загадки равномерно распределены по всему маршруту. Между ними не должно ничего происходить, ведь квест направлен на изучение города.

Сама идея квеста заключается в том, что Вы узнаете интересные факты и истории взглядом героя из вымышленной истории. Этот квест прекрасно подойдет, чтобы найти неожиданные места для интересных фотографий, узнать новые факты о культуре ушедшего времени.

Скорее всего Вам просто не понравилась идея квеста. Рекомендую ознакомится с другими нашими предложениями. Уверен среди них Вы найдете квесты по вашим предпочтениям. Главное читать описание!

К
Ксения
14 июн 2025
Я в полном восторге. Ноги, конечно, со мной попрощались, но эмоции невероятные.
Татьяна
Татьяна
12 июн 2025
Квест интересный!
Маршрут проходит через центр города, поэтому много красивых локаций, а главное история рок-н-ролла)
