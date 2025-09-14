Вы — жители Ленинграда 80-х годов 20 века.
Во время прогулки по улицам ваше внимание привлекает молодой человек — он очень красиво поёт и играет на гитаре. Парень, вдохновившись песнями Цоя, хочет собрать собственную рок-группу. Вы понимаете, что талант не должен пропасть зря, и… решаете помочь ему в исполнении мечты!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Заветные уголки питерского андеграунда, знакомые с детства песни, тайные места встреч с рок-музыкой поджидают вас на каждом шагу. Главное — всё это заметить!
Вы пройдётесь по местам истории русского рок-н-ролла в городе на Неве и узнаете:
- где можно было заметить самых неоднозначных персон русского рока
- когда прошёл первый концерт на Дворцовой площади
- где находился знаменитейший Ленинградский рок-клуб
- где расположены старейший магазин рок-атрибутики и музей «The Beatles»
И многое другое!
Маршрут прогулки
- Адмиралтейская набережная
- Памятник Петру I «Царь-плотник»
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
- Луг перед Казанским собором
- Улица Рубинштейна
- Владимирский проспект
- Стремянная улица
- Лиговский проспект
- Улица Джона Леннона
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Подходит для детей старше 12 лет
Важно!
- Пожалуйста, подбирайте время для прохождения квеста согласно расписанию работы Арт-центра «Пушкинская-10», там находится последняя локация
- График работы: со среды по пятницу с 16:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
14 сен 2025
Прошли сразу второй квест от этого организатора. Уже живём несколько лет в Питербурге, слышали про улицу Джона Ленона, но времени не хватало выбраться, а тут получилось.
Квест отличный, рекомендуем)
Е
Екатерина
15 авг 2025
Наскучило просто так гулять, решили с друзьями купить квест. Нетипичный формат, раньше подобного не видили! Очень удобно и игра, и экскурсия по городу в одном флаконе) Квестом остались довольны! Обязательно еще раз возьмем подобный квест
О
Олеся
11 июл 2025
Нам понравилось!
Работа очень хорошая, понравилось читать. Чувствовали себя главными героями какого-то фильма, где судьба молодой звезды зависит целиком и полностью от нас.
Работа очень хорошая, понравилось читать. Чувствовали себя главными героями какого-то фильма, где судьба молодой звезды зависит целиком и полностью от нас.
О
Ольга
10 июл 2025
Все очень понравилось! Отлично проверили время всей семьёй! В Питер приезжаем в 3 раз. Специально выбирали квест, который проходит по самому центру города, чтобы увидеть побольше достопримечательностей. Детям-подросткам особенно понравилось посетить рок-магазин и музей TheBeatles. И дети, и мы с мужем узнали много нового, много всего получилось обсудить! Рекомендуем!
Геннадий
22 июн 2025
Уже двое суток пытаюсь понять, а было ли в этом квесте хоть что-то хорошее? И положительного ответа нет. Маршрут составлен ужасно: делать квест в Питере, который на 80 процентов проходит
Снежана
Ответ организатора:
Геннадий, спасибо за отзыв! В описании квеста указано, что он проходит по Невскому проспекту. Это связано с тем, что большинство
К
Ксения
14 июн 2025
Я в полном восторге. Ноги, конечно, со мной попрощались, но эмоции невероятные.
Татьяна
12 июн 2025
Квест интересный!
Маршрут проходит через центр города, поэтому много красивых локаций, а главное история рок-н-ролла)
Маршрут проходит через центр города, поэтому много красивых локаций, а главное история рок-н-ролла)
