Вы — жители Ленинграда 80-х годов 20 века. Во время прогулки по улицам ваше внимание привлекает молодой человек — он очень красиво поёт и играет на гитаре. Парень, вдохновившись песнями Цоя, хочет собрать собственную рок-группу. Вы понимаете, что талант не должен пропасть зря, и… решаете помочь ему в исполнении мечты!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Заветные уголки питерского андеграунда, знакомые с детства песни, тайные места встреч с рок-музыкой поджидают вас на каждом шагу. Главное — всё это заметить!

Вы пройдётесь по местам истории русского рок-н-ролла в городе на Неве и узнаете:

где можно было заметить самых неоднозначных персон русского рока

когда прошёл первый концерт на Дворцовой площади

где находился знаменитейший Ленинградский рок-клуб

где расположены старейший магазин рок-атрибутики и музей «The Beatles»

И многое другое!

Маршрут прогулки

Адмиралтейская набережная

Памятник Петру I «Царь-плотник»

Дворцовая площадь

Невский проспект

Луг перед Казанским собором

Улица Рубинштейна

Владимирский проспект

Стремянная улица

Лиговский проспект

Улица Джона Леннона

Организационные детали

Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории

Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования

Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Подходит для детей старше 12 лет

Важно!