Приглашаем вас на самостоятельный квест по Петербургу: 15 локаций с головоломками и историческими тайнами эпохи Петра I. Наслаждайтесь видами, выполняйте задания и узнайте больше о месте, с которого начинается история Санкт-Петербурга.
Описание квестаТайны Петровской эпохи: квест по Петропавловской крепости • Какое отношение имеют зайцы к основанию Петербурга?
- В честь кого на самом деле названы Петровские ворота?
- Какие мелодии проигрывают колокола Петропавловского собора?
Вот лишь часть вопросов, на которые вам ответит Квестбот! Нам предстоит побывать у истоков северной столицы, поближе познакомиться с первым императором и его соратниками, узнать несколько местных легенд и насладиться видом на Неву с Петропавловской пристани. Вас ждут 15 локаций, на каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — получить интересные исторические факты об этом месте в текстовом и аудиоформате. Всё взаимодействие осуществляется в отдельном мини-приложении Telegram: вы неограничены во времени и не привязаны к туристическим группам. Если что-то не получается, можно воспользоваться подсказками, пропустить задание или завершить квест в другой день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иоановский равелин
- Музей космонавтики
- Петровские ворота
- Великокняжеская усыпальница
- Петропавловский собор
- Монетный двор
Что включено
- Онлайн квест
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Горьковская»
Завершение: Невские ворота Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки
- Когда потребуется - прогресс автоматически сохраняется
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
23 сен 2025
Хороший квест! Быстрый, интересный) не скучно было ходить без экскурсовода
