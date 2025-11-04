Когда Меншикова должны были отправить в ссылку, он собрал припрятанные во дворце под Петербургом деньги и попытался бежать. Но до цели эти обозы так и не доехали.
Куда же они делись? Попробуйте себя в роли настоящего искателя сокровищ и помогите графу узнать, что же случилось с его золотом!
Куда же они делись? Попробуйте себя в роли настоящего искателя сокровищ и помогите графу узнать, что же случилось с его золотом!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Во время прогулки по городу вы обнаруживаете странно одетого мужчину. Он выглядит так, будто сбежал из позапрошлого века. Сидит на краю фонтана, грустно опустив голову, но другие прохожие этого не замечают.
Как только мужчина поднимает взгляд, то бросается к вам в ноги, умоляя помочь. Он представляется Александром Меншиковым и рассказывает, что три сотни лет назад потерял своё золото…
Вы пройдёте по исторической части города и увидите:
- Фонтан «Ораниенбаум»
- Пруд
- Стелу в честь военных побед
- Здание дома культуры
И многие другие уголки нижней части города!
Организационные детали
- Обратите внимание: квест проходит в г. Ломоносов
- Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана с апельсиновым деревом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
4 ноя 2025
Приехали из Петербурга погулять по Ломоносову, решили пройти квест, познакомиться с городом и необычно провести время. Квест очень понравился! Необычная история, наполненная интересными фактами о городе. Маршрут небольшой, поэтому устать
Ш
Шурик
13 сен 2025
Снова внуки вытянули на прогулку.
Узнали много интересного про апельсиновое дерево.
Места замечательные, а в конце прошлись по Меньшиковском дворцу.
Узнали много интересного про апельсиновое дерево.
Места замечательные, а в конце прошлись по Меньшиковском дворцу.
М
Мирослава
13 сен 2025
Отличный квест! Интересные локации, хороший маршрут. С загадками справились легко. История захватывающая! Не первый раз проходим квесты от данной компании. Очень интересная идея и подача. Нигде раньше такого не видели! Советуем))
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Тайны Смоленского кладбища»
Узнать, что скрывает старейшее из неправославных кладбищ города - без сопровождения гида
Начало: У Смоленского кладбища
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Тайна старинного рецепта»
Вернуть жителям Петербурга любимое лакомство - пышки
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
950 ₽ за всё до 6 чел.