Когда Меншикова должны были отправить в ссылку, он собрал припрятанные во дворце под Петербургом деньги и попытался бежать. Но до цели эти обозы так и не доехали. Куда же они делись? Попробуйте себя в роли настоящего искателя сокровищ и помогите графу узнать, что же случилось с его золотом!

Описание квеста

Во время прогулки по городу вы обнаруживаете странно одетого мужчину. Он выглядит так, будто сбежал из позапрошлого века. Сидит на краю фонтана, грустно опустив голову, но другие прохожие этого не замечают.

Как только мужчина поднимает взгляд, то бросается к вам в ноги, умоляя помочь. Он представляется Александром Меншиковым и рассказывает, что три сотни лет назад потерял своё золото…

Вы пройдёте по исторической части города и увидите:

Фонтан «Ораниенбаум»

Пруд

Стелу в честь военных побед

Здание дома культуры

И многие другие уголки нижней части города!

Организационные детали