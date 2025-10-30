Утерян рецепт знаменитых ленинградских пышек! Ваша задача – исследовать исторические кондитерские, разгадывать загадки и собирать кусочки рецептуры, чтобы вернуть петербуржцам любимое лакомство.
Во время прохождения квеста вы сможете не только раскрыть гастрономические тайны, но и насладиться вкусом пышек.
Описание квеста
Ваш маршрут:
- Невский проспект.
- дом купца А. М. Ушакова.
- торговый дом Елисеевых.
- Гостиный Двор.
- музей-ресторан «Абрикосовъ».
- гранд-отель «Европа».
Вы узнаете:
- какое мороженое любил Виктор Цой.
- почему ленинградское кафе получило название вьетнамской столицы.
- с чего началась история дома купцов Елисеевых.
- почему всем так полюбились подарки «Абрикосовъ».
- какие лакомства выпускала кондитерская «Север».
- и главное — где находится старейшая пышечная Петербурга!
Организационные детали
- Подходит для детей 12+.
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3491 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
30 окт 2025
Прошли мобильный квест "В поисках старинного рецепта" вместе с детьми.
Святослав
6 окт 2025
Прогулка выдалась замечательная. И даже поели в конце те самые пышки)
