На этой познавательной экскурсии ребята, разглядывая старые фотографии, карты и схемы, познакомятся с важными историческими фактами, разными военно-морскими приспособлениями и терминами. Дети посетят главную городскую крепость, узнают, кому принадлежит проект первой судоверфи и кем был дедушка Русского флота, а также изучат строение парусных судов. Скучать не придется!

Описание экскурсии

Понятно и интересно об истории флота

На прогулке в Петропавловской крепости взрослым и детям предстоит отправиться по волнам истории становления военно-морского флота. Я познакомлю вас с Русским царём, в деталях расскажу о его пути к Невским берегам и тех событиях, которые предшествовали закладке первого камня крепости на Неве. Выйдя к Неве и любуясь живописными видами, вы узнаете, какие судоверфи были заложены царём в бассейне Ладожского озера, как строился первый фрегат и почему Пётр назвал его «Полтава».

Петропавловская крепость в деталях

Рассматривая топографические карты, вы определите маршрут важного для славян торгового пути «Из варяг в греки», детально изучите архитектуру крепости, разберетесь в назначении всех фортификационных сооружений и научитесь перезаряжать настоящую артиллерийскую пушку. На пути к центру крепости мы вспомним старорусские меры длины, которыми славяне измеряли расстояния, а на примере ботика Петра изучим общее строение кораблей и определим значение сигнальных флагов, применяемых по всему миру.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям младшего и старшего школьного возраста, а также всем, кто хочет узнать самое интересное о морской славе Петербурга.

Рекомендуемый возраст путешественников — от 8 лет, в исключительных случаях возможна адаптация на возраст от 6 лет.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музеи для гида

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на территории Петропавловской крепости

Посещение экспозиции и выставки не предусмотрено

