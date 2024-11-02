Морской Петербург для детей: секреты Петропавловской крепости
Увлекательное погружение в историю российского флота для всей семьи
На этой познавательной экскурсии ребята, разглядывая старые фотографии, карты и схемы, познакомятся с важными историческими фактами, разными военно-морскими приспособлениями и терминами.
Дети посетят главную городскую крепость, узнают, кому принадлежит проект первой судоверфи и кем был дедушка Русского флота, а также изучат строение парусных судов. Скучать не придется!
Описание экскурсии
Понятно и интересно об истории флота
На прогулке в Петропавловской крепости взрослым и детям предстоит отправиться по волнам истории становления военно-морского флота. Я познакомлю вас с Русским царём, в деталях расскажу о его пути к Невским берегам и тех событиях, которые предшествовали закладке первого камня крепости на Неве. Выйдя к Неве и любуясь живописными видами, вы узнаете, какие судоверфи были заложены царём в бассейне Ладожского озера, как строился первый фрегат и почему Пётр назвал его «Полтава».
Петропавловская крепость в деталях
Рассматривая топографические карты, вы определите маршрут важного для славян торгового пути «Из варяг в греки», детально изучите архитектуру крепости, разберетесь в назначении всех фортификационных сооружений и научитесь перезаряжать настоящую артиллерийскую пушку. На пути к центру крепости мы вспомним старорусские меры длины, которыми славяне измеряли расстояния, а на примере ботика Петра изучим общее строение кораблей и определим значение сигнальных флагов, применяемых по всему миру.
Кому подходит экскурсия
Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям младшего и старшего школьного возраста, а также всем, кто хочет узнать самое интересное о морской славе Петербурга. Рекомендуемый возраст путешественников — от 8 лет, в исключительных случаях возможна адаптация на возраст от 6 лет.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи для гида
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на территории Петропавловской крепости
Посещение экспозиции и выставки не предусмотрено
Дополнительно:
По желанию возможно организовать посещение музеев на морскую тематику
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 25 человек, детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2229 туристов
Приветствую вас, уважаемые друзья, с вами я — Иван Петрович. Так я начинаю каждую встречу с экскурсантами. Уже более 20 лет живу в прекрасном городе-музее под открытым небом. В 2007 читать дальше
году окончил Санкт-Петербургский ГИПТ, факультет управления предприятием. Более шести лет работаю гидом-экскурсоводом. Мне легко удается находить общий язык как со взрослыми, так и с детьми, удерживать внимание, быть полезным, интересным собеседником и рассказывать просто о сложном. Вчитываясь в множество положительных отзывов моих экскурсантов, можно для себя составить портрет моей личности без прикрас.
Отзывы и рейтинг
Е
Екатерина
2 ноя 2024
Замечательная, нестандартная экскурсия, которая понравилась и взрослым, и детям (9 и 13 лет). Иван в увлекательной манере рассказал об истории создания крепости и вообще военно-морского флота России, а также об читать дальше
инженерно-технических особенностях строительства защитных укреплений и кораблей, а самое главное о важности для нашей страны исторических событий петровских времен. Вобщем экскурсия получилась и познавательная, и воспитательная - дети поняли, как важно учиться и получать знания. Прекрасным мажорным аккордом нашей наинтереснейшей беседы было представление по выстрелу пушки в 12 часов дня. Благодаря Ивану мы теперь знаем и неофициальный гимн Санкт-Петербурга. 2 часа для нас пролетели незаметно, несмотря на непогоду.
П
Петр
31 окт 2024
Было очень интересно, информативно и харизматично. Понравилось всей семье.
Ивана Петровича рекомендуем
Н
Надежда
30 авг 2024
Прекрасный, позитивный человек и гид! Очень рекомендуем семьям❤️❤️❤️
Н
Набатникова
7 авг 2024
В целом экскурсия очень интересная, вероятно она совпадает с заявленным названием, но нам хотелось чего-то более детального, а не только про то, как Петр завоевал эту территорию. Возможно, наши ожидания были несколько другими.
Ю
Юлия
16 июл 2024
Вовремя встретились с харизматичным гидом Иваном Петровичем, который показал нам «Морской Петербург для детей: секреты Петропавловской крепости». Очень интересная подача материала, ощущение что перед тобой разыгрывается спектакль, хорошо держит внимание детей (мальчики 7 и 12 лет) и увлекает их интересными заданиями. Интересно было всем! Рекомендую для семейной прогулки с детьми 👍
Анна
21 июн 2024
Экскурсия очень понравилась, было познавательно и интересно как для подростка 15 лет, так и для взрослых. Иван Петрович увлекательно рассказал о Заячьем острове и Петропавловской крепости, показал наиболее удачные места для фото и даже снял для нас видео с нашей реакцией на выстрел пушки)
И
Ирина
20 июн 2024
Заказывала экскурсию для мальчиков 9 и 12 лет. Гид сумел их заинтересовать, не смотря на разницу в возрасте и подготовке, старательно вовлекал в процесс. Приятно видеть неравнодушного человека.
Н
Надежда
12 июн 2024
Потрясающая экскурсия и лекция от Иван Петровича по Петропавловской крепости!!! Интересно, увлекательно и эмоционально!!! И взрослые и дети в полном восторге! Иван Петрович - мастер своего дела! Спасибо.
О
Ольга
4 июн 2024
Иван - прекрасный гид, интересно и увлекательно рассказывает. Нам экскурсия очень понравилась, рекомендую!
О
Ольга
8 мая 2024
Экскурсия очень интересная! И взрослые и дети многое узнали и запомнили. Нам понравилось!
А
Алена
30 апр 2024
Замечательный гид. Спасибо большое.
Т
Татьяна
30 апр 2024
Отличная экскурсия. Было интересно и детям, и взрослым. Иван очень интересно, а главно доходчива объясняет и показывает все детали и ход событий в истории. Смело рекомендую 👍
в
валентина
28 апр 2024
Никакой экскурсии как таковой нет. Экскурсовод просто дает задания и дети должны их выполнять, те ничего нового не узнают. Представления что такое крепость и для чего она не появится. Нас читать дальше
было больше 5, поэтому просто давались задания и мы скми ходили тх выполняли, участия экскурсовода не было. У детей большой опыт квестов и экскурсий, но тут откровенная халтура. Договаривайтесь про оплату оооооочень подробно тк Иван написал сумму и потом сам отказался от своих слов.
А
Александр
26 апр 2024
Звоните экскурсоводу, чтобы сообщить состав группы, так как коментарии с составом не были прочитаны. Опоздал незначительно. Заметил недочеты по экскурсии, были моменты когда путал материал. Детям понравилось.