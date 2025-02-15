Экскурсия по Петропавловской крепости — это знакомство с тремя веками Петербурга, попытка понять его душу. Ведь именно с основания крепости началась история города. Неприступная цитадель и страшная темница, прозванная Русской Бастилией, в прошлом. И музей под открытым небом сегодня. Мы пройдём по его территории, посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Сердце Петербурга
Петропавловская крепость уже более 300 лет является главным символом города на Неве. На экскурсии вы пройдёте по её территории. Посетите Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров. А также изучите тюрьму Трубецкого бастиона — главную политическую тюрьму прошлых столетий.
За два часа вы:
- оцените самый провокационный памятник императору Петру Великому
- научитесь тайному языку узников крепости
- услышите перезвон первых в нашей стране часов-курантов и узнаете историю их удивительного путешествия в Россию
- приоткроете тайну захоронений последней императорской семьи
- пройдёте через знаменитые «ворота смерти» и полюбуетесь панорамой Невы
Вы узнаете:
- почему Пётр I выбрал берега Невы для строительства своей будущей столицы
- каким был задуман город и как велось его строительство на первых порах
- какой рекорд среди исторических построек удерживает Петропавловский собор
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Дополнительно оплачивается комплексный билет на территорию объектов крепости: взрослые — 1000 ₽, учащиеся — 550 ₽, пенсионеры — 450 ₽. Он действует три дня и включает посещение девяти объектов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 260 туристов
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!Задать вопрос
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