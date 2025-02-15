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Экскурсия по Петропавловской крепости — это знакомство с тремя веками Петербурга, попытка понять его душу. Ведь именно с основания крепости началась история города. Неприступная цитадель и страшная темница, прозванная Русской Бастилией, в прошлом. И музей под открытым небом сегодня. Мы пройдём по его территории, посетим Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.