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Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости

4.3
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
На комфортабельном автобусе 🚌 вы проедете с обзорной экскурсией по местам-символам Петербурга.

Вы увидите Невский проспект, Исаакиевский собор, храм Спаса-на-Крови и другие достопримечательности 🏛️.

Профессиональный гид расскажет уникальные подробности о городе и его знаменитых жителях.

После обзорной экскурсии 🧭 вы попадете в место, откуда началась история 📖 Петербурга — Петропавловскую крепость.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

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Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Спас-на-Крови
  • Медный всадник
  • Исакиевский собор
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
  • Петропавловская крепость
Дыхание истории 📖 на каждом шагу в удивительном Санкт-Петербурге
Северная Венеция, детище Петра, культурная столица ⭐️ России — всё это Санкт-Петербург. Город 🏙️, в котором почти каждое здание — архитектурное наследие. Город парков 🌳, музеев, дворцов, драматических театров и, конечно же, мостов.
Приглашаем на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по историческим достопримечательностям. Изюминкой нашей программы станет посещение Петропавловской крепости.

Что вас ожидает:

  • Невский проспект — главную магистраль города, которая тянется на 4, 8 километров, его пульс, архитектурную сокровищницу столицы с сохранившейся исторической застройкой XVIII века. Вы увидите самые известные здания — дом Зингера, дом Мертенса, Елисеевский магазин, а также Большой Гостиный двор и многие другие;
  • Проедем на Исакиевскую площадь — её считают одной из самых величественных в Питере, во многом благодаря центральному сооружению, Исакиевскому собору. Проект О. Монферрана является крупнейшим в мире купольным зданием, внутри которого могут поместиться 14 тысяч человек. Украшен мозаиками, скульптурами, росписями. Вы также увидите памятник императору Николаю I, легендарный Мариинский дворец, проедете по Синему мосту;
  • Не минуем и Сенатскую площадь, старейшую в городе с «Медным всадником»;
  • Во время обзорной наш гид расскажет невероятные истории о знаменитых деятелях, которые жили и трудились в Питере — царских особах и приближенных к ним лицам, а также литераторах, архитекторах, музыкантах.
  • Петропавловская крепость считается родоначальницей истории города. Именно её закладка стала датой основания Санкт-Петербурга. Являясь старейшим архитектурным памятником города, крепость хранит множество историй. Обязательно полюбуемся Петропавловским собором, её самым красивым зданием. С 1731 года церковь ⛪ является усыпальницей дома Романовых, склепом для русских царей. Для взрослых и детей несомненный интерес составит обзор бастионов, куртин, равелин и других крепостных сооружений.

Важная информация:

    Внимание! В связи с пандемией вход в музеи 🖼 с 18. 03 строго в медицинских масках. Маски нужно иметь с собой!
    Экскурсия начинается у станции метро 🚇 Гостиный двор.
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Трансфер из отеля/в отель
    Начало
    🚩 Невский проспект, 35
    Место завершения
    🏁 Петропавловская крепость

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник П.
    Спутник П.
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