Дыхание истории 📖 на каждом шагу в удивительном Санкт-Петербурге

Северная Венеция, детище Петра, культурная столица ⭐️ России — всё это Санкт-Петербург. Город 🏙️, в котором почти каждое здание — архитектурное наследие. Город парков 🌳, музеев, дворцов, драматических театров и, конечно же, мостов.

Приглашаем на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по историческим достопримечательностям. Изюминкой нашей программы станет посещение Петропавловской крепости.

Что вас ожидает:

Невский проспект — главную магистраль города, которая тянется на 4, 8 километров, его пульс, архитектурную сокровищницу столицы с сохранившейся исторической застройкой XVIII века. Вы увидите самые известные здания — дом Зингера, дом Мертенса, Елисеевский магазин, а также Большой Гостиный двор и многие другие;

Проедем на Исакиевскую площадь — её считают одной из самых величественных в Питере, во многом благодаря центральному сооружению, Исакиевскому собору. Проект О. Монферрана является крупнейшим в мире купольным зданием, внутри которого могут поместиться 14 тысяч человек. Украшен мозаиками, скульптурами, росписями. Вы также увидите памятник императору Николаю I, легендарный Мариинский дворец, проедете по Синему мосту;

Не минуем и Сенатскую площадь, старейшую в городе с «Медным всадником»;

Во время обзорной наш гид расскажет невероятные истории о знаменитых деятелях, которые жили и трудились в Питере — царских особах и приближенных к ним лицам, а также литераторах, архитекторах, музыкантах.

Петропавловская крепость считается родоначальницей истории города. Именно её закладка стала датой основания Санкт-Петербурга. Являясь старейшим архитектурным памятником города, крепость хранит множество историй. Обязательно полюбуемся Петропавловским собором, её самым красивым зданием. С 1731 года церковь ⛪ является усыпальницей дома Романовых, склепом для русских царей. Для взрослых и детей несомненный интерес составит обзор бастионов, куртин, равелин и других крепостных сооружений.

Важная информация:

Внимание! В связи с пандемией вход в музеи 🖼 с 18. 03 строго в медицинских масках. Маски нужно иметь с собой!

Экскурсия начинается у станции метро 🚇 Гостиный двор.