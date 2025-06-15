Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия откроет перед вами мир буддизма через уникальные скульптуры и произведения искусства.



Разглядывая экспозицию музея, мы обсудим, во что верят буддисты, кто живёт в заоблачных обителях, а также заглянем в чудовищный мир голодных духов. Я расскажу вам о круге сансары, дзене и тайне названия одной крупной мировой компании.