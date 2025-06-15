Экскурсия откроет перед вами мир буддизма через уникальные скульптуры и произведения искусства.
Разглядывая экспозицию музея, мы обсудим, во что верят буддисты, кто живёт в заоблачных обителях, а также заглянем в чудовищный мир голодных духов. Я расскажу вам о круге сансары, дзене и тайне названия одной крупной мировой компании.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
На примере богатой экспозиции музея мы поговорим о том, что буддизм — больше, чем просто вера. Это философия и способ самопознания.
Итак, в нашей программе:
- история Будды через скульптуры и танки
- развитие буддийских течений, отражённое в образах божеств, монашеских одеждах и атрибутах служения
- посещение зала, где можно «очутиться» в буддийском раю
Организационные детали
- Билет в музей входит в стоимость экскурсии
- Для группы от 8 человек посещение нужно согласовывать с музеем минимум за 10 дней — пожалуйста, делайте заказ заранее
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Дети до 18 лет
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Санкт-Петербурге
Бирюкова
15 июн 2025
Подходит для первого знакомства с буддизмом. Музей отличный.
