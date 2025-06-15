Мои заказы

Музей истории религий: буддийский рай в Петербурге

Поймать дзен, поговорить о карме и рассмотреть необычные экспонаты
Экскурсия откроет перед вами мир буддизма через уникальные скульптуры и произведения искусства.

Разглядывая экспозицию музея, мы обсудим, во что верят буддисты, кто живёт в заоблачных обителях, а также заглянем в чудовищный мир голодных духов. Я расскажу вам о круге сансары, дзене и тайне названия одной крупной мировой компании.
5
1 отзыв
Музей истории религий: буддийский рай в Петербурге© Нелли
Музей истории религий: буддийский рай в Петербурге© Нелли
Музей истории религий: буддийский рай в Петербурге© Нелли
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя29
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

На примере богатой экспозиции музея мы поговорим о том, что буддизм — больше, чем просто вера. Это философия и способ самопознания.

Итак, в нашей программе:

  • история Будды через скульптуры и танки
  • развитие буддийских течений, отражённое в образах божеств, монашеских одеждах и атрибутах служения
  • посещение зала, где можно «очутиться» в буддийском раю

Организационные детали

  • Билет в музей входит в стоимость экскурсии
  • Для группы от 8 человек посещение нужно согласовывать с музеем минимум за 10 дней — пожалуйста, делайте заказ заранее

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети до 18 лет1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Санкт-Петербурге
С 2010 года я влюбляю гостей города в Санкт-Петербург, пригороды, Выборг, Гатчину и другие интересные уголки нашего региона. С гостями мне нравится: изучать истории семьи Романовых и не только на
читать дальше

примере дворцов и особняков; расследовать преступление Раскольникова в Петербурге Достоевского; в городе трёх мировых религий знакомить с культурой и историей различных религиозных конфессий; вдоль и поперёк прогуляться по Невскому проспекту. Нравится создавать праздник с историей, культурой, архитектурой и легендами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Бирюкова
Бирюкова
15 июн 2025
Подходит для первого знакомства с буддизмом. Музей отличный.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Индивидуальная экскурсия в Дацан Гунзэчойнэй - уникальная возможность погрузиться в мир буддизма и узнать о его традициях в Санкт-Петербурге
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
20 ноя в 11:30
21 ноя в 11:30
4420 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
На машине
На микроавтобусе
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
от 22 900 ₽ за всё до 5 чел.
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
Путешествие в Комарово подарит вам вдохновение и знание о жизни великих людей. Откройте для себя историю и культуру этого удивительного места
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
15 400 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге