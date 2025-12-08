Мы посетим Музей русской водки, наполненный многочисленными экспонатами.
Вы разберётесь в истории алкогольного потребления, узнаете о влиянии напитка на отечественную культуру и услышите, что Менделеев, вопреки популярному мифу, не изобретал водку. Но почему же его имя так тесно с ней связано? Узнаете на экскурсии!
Описание экскурсии
- Вы услышите, что и как пили на Руси.
- Выясните, что называли водкой вплоть до конца 19 века.
- Развенчаете мифы о главном русском напитке.
- Разберётесь, почему введение сухого закона дважды приводило к крушению страны.
- Узнаете, как крепкие напитки влияли на историю.
- Продегустируете водку с подобранными закусками (по желанию).
Организационные детали
- Дегустация оплачивается отдельно — 1000 ₽ за чел.
- Возьмите с собой паспорт, чтобы подтвердить возраст при необходимости.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Конногвардейском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 245 туристов
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Много лет я изучаю самый драматичный период российской истории: эпоху революций. В ходе экскурсий мы вместе разберёмся, почему в те дни всё сложилось именно так.
