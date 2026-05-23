Всего за час комфортабельный катамаран доставит вас из города морской славы в сердце Северной столицы. Путешествие пройдёт легко и комфортно, без пробок и светофоров.
Описание экскурсии
Маршрут и продолжительность могут измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Скоростной трансфер в Петербург
Катамаран — аналог метеора и отличный способ добраться из Кронштадта в Петербург. Вы полюбуетесь панорамами Финского залива и увидите с воды несколько знаковых достопримечательностей: современный парк Остров Фортов, Морской собор, Эрмитаж и Петропавловскую крепость.
Организационные детали
- Продолжительность 1 ч. На некоторых рейсах возможен заход в Петергоф, тогда время увеличивается до 1,5 ч
- Это скоростной трансфер, не предполагающий экскурсионного сопровождения
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
- Рейсы осуществляются на скоростных катамаранах «Котлин» или СПК «Метеор». Судоходная компания оставляет за собой право на замену судна, но время в пути не меняется
- Также вы можете забронировать катамаран из Санкт-Петербурга в Кронштадт
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Остров Фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5014 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная поездка на метеоре, вокруг красивые виды. Далеко расположен причал Остров Фортов, перенесите пожалуйста посадку поближе))
А
Мы просто доехали на метеоре.
В пути крутили аудиогида. Можно послушать. Девочки-стюарды вполне милые.
Твердое хорошо)
